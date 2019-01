Hoy por Hoy La Rioja (30/1/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja García

Voz 0496 00:08 qué tal muy buenos días es miércoles treinta de enero y bajan las temperaturas y además esta comunidad autónoma va a activar esta tarde el aviso por alerta amarilla sobre todo en la zona de la ibérica ante la posibilidad de fuertes nevadas Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenos días

Voz 1315 00:23 buenos días cielo nuboso aumentando a cubierto este miércoles aquí en La Rioja con precipitaciones que se irán generalizando hacia las últimas horas de la jornada con una cota de nieve que de los ochocientos metros a estas horas subirá por encima de los mil seiscientos metros en todo caso durante toda la tarde se activará un aviso de nivel amarillo por nevadas en la Ibérica riojana por encima de los novecientos metros espesores de hasta diez centímetros en veinticuatro horas las temperaturas hoy en descenso y han bajado las mínimas y las máximas de cara este mediodía se quedarán más cortas en los ocho grados en Haro diez en Logroño y Arnedo once en Calahorra hilos doce en Alfaro el viento del oeste tenderá al suroeste en la Ibérica

Voz 0496 01:01 cinco grados de temperatura en el centro de Logroño la Fundación Cáritas Chavicar celebra hoy la octava edición de sus premios con corazón en esta ocasión la entidad galardonada es la mesa de mecanización es aeronáuticas grafía metal también la Diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño estos galardones premian la confianza depositada por las empresas e instituciones en los servicios medioambientales y socio laborales prestados por la Fundación así como su respaldo a la difusión de los valores y la misión social de la entidad el acto de entrega tendrá lugar a las ocho de la tarde en el Centro Fundación Caja Rioja Bankia Gran Vía aquí en Logroño de la crónica de sucesos les contamos que un hombre de noventa años moría ayer al caer al río Ebro el fuerte caudal que lleva estos días el río dificultó su rescate bomberos y sanitarios estuvieron durante más de media hora intentando la reanimación de esta persona pero finalmente el hombre insistimos de noventa años falleció la Encuesta de Población Activa revela que el paro bajó en mil seiscientas personas el año pasado en La Rioja con lo que la tasa del desempleo se sitúa en el diez coma tres por ciento Eso sí en el cuarto trimestre del año el paro creció en mil cien personas en nuestra comunidad autónoma en relación con el tercer trimestre el consejero de Empleo Alberto Galiana dice que el dato relevante es el dato interanual el desempleo en La Rioja sigue cayendo a un ritmo superior al nueve por ciento mientras la responsable de empleo de UGT Ana Victoria de Vigo denuncia que seguimos en una espiral de temporalidad desde la Federación de Empresas alertan ante las muchas incertidumbres que hay hoy en día para el mundo de la empresa escuchamos Alberto Galiana Ana Victoria de digo ya Manuela

Voz 2 02:34 eso unos datos que yo creo que nos permiten avalar un crecimiento sólido del empleo en La Rioja un crecimiento también sostenido desde el punto de vista de la ocupación ya algo muy relevante que es un crecimiento sostenido de la población activa lo que habla también de la el creciente atractivo nuestro mercado laboral

Voz 1315 02:53 la Rioja debería aprovechar este momento de

Voz 3 02:55 crecimiento para hacerlo bajo unas condiciones mínimas de empleo de calidad y sin embargo seguimos en una espiral de temporalidad que ha hecho que más del noventa por ciento de los contratos que se han efectuado este año sean temporal

Voz 4 03:09 Nos encontramos en un contexto económico y empresarial muy difícil con muchos frentes abiertos de incertidumbre el Brexit la desaceleración económica que está viviendo Europa en estos últimos meses especialmente también en un marco de cargas fiscales impuestos no medidas laborales que lejos de favorecer la actividad y el empleo lo que hacen es utilizar a la empresa como principal fuente de recaudación del Estado

Voz 0496 03:34 más cosas donde viven los caracoles de campesinos paisajes y pueblos es el título del libro que va a presentar hoy miércoles en la Librería Cerezo Emilio Barco profesor de Economía Aplicada en la Universidad de La Rioja barco es ante todo un profundo amante del campo y un amplio conocedor de ese mundo y también del entorno rural Diego Sacristán

Voz 0866 03:53 en esta obra recopila cerca de una treintena de textos publicados durante las últimas décadas en distintos medios de comunicación riojanos o que han formado parte de diferentes libros colectivos este libro contiene la esencia del pensamiento de Emilio Barco desde una conversación con su amigo Lucio el pastor

Voz 0496 04:09 a una reflexión sobre el futuro del mundo rural

Voz 0866 04:12 el papel de los campesinos en la historia consejos para saber cuándo están maduros una sandía melón o un análisis económico que relaciona la producción de alimentos en el mundo con el precio del barril de petróleo asegura que en el fondo su pensamiento y sus ideas no han cambiado en todo este tiempo lo que sí se ha transformado es el entorno

Voz 5 04:30 eso es radicalmente al frente es simplemente una una mirada desde sólo desde el punto de vista silbidos los puntos llega el paisaje es evidente creo que hay uno de unos uno de los textos que están introducidos aquí en el libro de de dónde viven los caracoles habla precisamente de esto es decir yo creo que el título de ese artículo sino recuerdo mal es de la boina la visera de propaganda Nolla se muestra es en cambio eh en todo incluso en la estética del del agricultor por supuesto en la tecnología que maneja en los conflictos que utiliza en la el mercado al que va todo absolutamente todo

Voz 0866 05:05 a pesar de todo Emilio Barco afirma que su mirada no es nostálgica sino más bien reivindicativa de recuperación de conceptos que nada tienen que ver con variables económicas

Voz 5 05:15 yo creo que me vindicación que es a las dos clave no está anciano nostalgia y vamos yo creo lo he dicho algunas veces estos días es indefendible una una vida como la de Nuestros abuelos nuestros padres en el mundo rural que nadie quiere eso por lo tanto no hay una nostalgia desde esa perspectiva ni tampoco desde esa visión que pueda haber a lo mejor desde el mundo urbano una visión idílica o pastoril no yo creo que lo que ayer es tratar de de reivindicar que hay determinadas cosas eh que hubiera sido bueno conservar que quizás alguna de ellas todavía estemos a tiempo no como determinados comportamientos determinados hábitos culturas paisaje es decir no tiene nada que ver eso con la forma de vida ni con cuestiones económicas son más cuestiones de tipo antropológico culturales sociales bueno eso es lo que lo que Mengual dividir

Voz 0866 06:12 barco reconoce haber sido durante las últimas décadas uno de los preocupados observadores de una realidad irreversible la despoblación en nuestro medio rural un proceso del que la sociedad no ha sido consciente hasta que una serie de autores han dado voz de alarma ya han acotado la verdadera dimensión del problema

Voz 5 06:27 sí yo creo que sí de hecho yo creo que en parte de la virtualidad de no debido a mí sino a a la gente de calabaza o de este libro yo creo que se sitúa ahí no cuando han aparecido en los de la última década voces de chicos jóvenes de del mundo el periodismo muchos de ellos que han han puesto el foco en lo que es la despoblación rural yo creo que lo que ha querido hacer creo yo Julián y pepitas la gente pepitas el sacando a la luz poniendo otra sobre la mesa estos textos escritos hace treinta años decir que éste ya llevábamos diciéndolo mucho tiempo y lo lamentable y ahí viene la parcela reivindicaciones que bueno pues ha hecho poco yo sólo contar que en mi pueblo vivíamos cuando yo empecé a estas cosas y y ochocientas novecientas personas ahora estamos llegando a los seiscientos practicamente y en caída libre en algunos casos uno por eso me da mucha variedad

Voz 0866 07:24 es un libro del campo riojano y sobre el campo riojano y obviamente recoge algunos localismos pero según barco la esencia de lo descritos entiende en cualquier campo del mundo

Voz 5 07:33 es sin duda y además es una de las cosas que que más me gusta ahí lo que esta tarde lo diré aquí en la presentación a veces esto no se considera ni investigación y transferencia a resultas de conocimiento pero claro esas horas que tú pasas hablando con esa gente cuántos años tengan mejor Setién noventa mejor que sí tiene sesenta no que es un saber y una cultura que que a veces no valoramos que no prestamos atención y que que se transmite oralmente si no somos capaces de de coger la de analizarla de empaparnos de Lleida producirla estamos perdiendo un patrimonio Dream punto de vista importante

Voz 0866 08:11 donde viven los caracoles es un trabajo de observación de análisis de descripción pero la verdadera esencia de los artículos surge en muchos casos de la conversación con la sabiduría rural

Voz 5 08:21 yo creo que hay parte como es evidente de de de localismo en el sentido de que vio todo lo que genero desde el punto de vista me vine de la tierra me viene de de de estar en contacto con la gente que aquí vive con la gente que aquí trabaja en los pueblos en los que yo es el vivo o estoy trabajando no pero eso no quiere decir que no tenga capacidad de abstracción y generalización ción poco esa idea de ecologista de no lo cada lo global está todo todo surge de la huerta de mi huerta de mi espacio pequeño de ese espacio donde vivió los caracoles pero lo entiende perfectamente un tipo que vive en Guadalajara o Un tipo incluso que vive en Oklahoma sin ninguna duda