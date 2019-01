Hoy por Hoy La Rioja (30/1/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja García

Voz 0496 00:08 qué tal buenos días la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles treinta de enero en La Rioja cielo nuboso aumentando a cubierto y precipitaciones que seguirán generalizando a medida que avance la jornada la cota de nieve estará en los ochocientos metros de hecho sea activa en la zona de la ibérica el aviso amarillo ante la posibilidad de nevadas bastante fuertes las temperaturas van a bajar las máximas apenas superarán los diez grados ahora tenemos cinco en el centro de Logroño yo hoy es el día de la No Violencia y la Paz en siete colegios de Logroño que han impartido que han participado en el proyecto escolar municipal Escuelas Libres de rumores se va a escenificar el diálogo alrededor del la convivencia el acto consistirá en una representación participativa de los diferentes colegios en torno a mensajes discriminatorios colocados en el escenario por la red municipal anti rumores Paloma Corres es la concejala de infancia

Voz 0098 00:57 nosotros lo que pretendemos a través de este tipo de actividades de este tipo de actuaciones es trasladar a los centros educativos el interés y el compromiso y la construcción de la convivencia intercultural recogida nuestro segundo plano como les decía al principio ir además bueno pues destinar o dirigir un proyecto destinado a Educación Primaria prioritariamente es verdad que también se ha hecho alguna experiencia con los los un poquito más mayores pero lo que pretendíamos era genera un diálogo no en torno a la convivencia que tuvieron impactó tanto en los centros como en la ciudad

Voz 0496 01:33 ayer se inauguraba la presa de Enciso con gente a favor gente encontró por ejemplo el alcalde de la localidad el alcalde de Enciso dice que el de ayer no fue un día precisamente para estar satisfechos Ricardo Otxoa en los micrófonos de esta emisora de la Cadena SER de La Rioja ha dicho que en todo este tiempo todos los gobiernos centrales y Confederación Hidrográfica del Ebro han tratado fatal al municipio y que ahora se siguen encontrando con dos problemas muy importante por un lado según Ochoa no existe un Plan de Restitución por otro tampoco hay un plan de emergencias para la evacuación de los municipios

Voz 2 02:02 otros lo que tenemos vamos yo personalmente creo que con la gente que hablo tenemos todos muy claro que la presa está muy bien sea lo que es el muro no nos causa ningún problema el problema es que en nuestro caso que todo lo hemos vivido desde pequeños hemos visto como justo encima del pueblo de las ruedas las laderas toda la vida se han ido deslizando la cartera ha habido que arreglarla continuamente y lo que no sabemos es el efecto que va a tener ahora cuando sin agua por otro lado pues lo que más indigna es que sabiendo eso no se haya hecho un plan de evacuación para el pueblo

Voz 0496 02:30 indignación que va más allá del municipio de Enciso porque hay más lugares afectados próximos al río Cidacos un vecino de Munilla por ejemplo ha denunciado ya a la Confederación Hidrográfica insiste en que es necesario un plan de emergencias por los riesgos que corren los vecinos Iker Zabaleta

Voz 3 02:45 sí nosotros les hemos renunciado hemos tenido una reunión con los responsables de la presa porque en mi caso particular vamos a sufrir avenidas de agua provocadas por el factor humano cuando queman que soltar agua en las pruebas de carga yo tengo una explotación con Nicolas y a mí me van a inundar la granja me dieron varias opciones hace un par de semanas creo que fue la reunión sí mi familia no tenemos ninguna vía de escape al monte las últimas obras de la carretera los taludes de la carretera de subida al monte son demasiado escarpados aquí todo este tipo de cosas que son cosas que se deberían de tener en cuenta en Enciso la gente sí ocurrió algo grave creo que tienen XXXV segundas en treinta y cinco segundos no te da tiempo ni a despertar te si te pilla la noche hay que tener puntos evacuación hay mucha gente con problemas de movilidad hay niños pequeños hay colegios hay pocos codazos en esta zona pero hay colegios que están ubicados al río

Voz 0496 03:42 también críticos con la construcción de esta infraestructura son los colectivos ecologistas Julio Verdú de Ecologistas en aquel

Voz 4 03:48 el denominado caudal ecológico chapuza porque consideran que con hecho un embalse cambio instalar todo el sistema natural del río simplemente hay que tener en cuenta que el río Cidacos que baja menos en que en primavera tiene un momento que tiene el embalse lo que pasa es más agua en verano que esto por favor y eso hace días Marjal todas las semanas bueno pues algún cambio que que son el caudal ecológico pues hace muchos años que no hablar un caudal mínimo ecológico muy poco

Voz 0496 04:28 por el contrario a las autoridades ven esta obra como una oportunidad para la zona al delegado del Gobierno ha dicho que es un día para celebrarlo una buena noticia mientras el presidente del Gobierno regional afirma que ayer se cumplía con una reivindicación histórica siete y veinticinco

Voz 5 04:41 no somos eh

mira pues también a los periódicos donde además de la presa de Enciso de los datos del paro hay otros asuntos de interés por ejemplo en diario La Rioja leemos la dirección de Madrid destituye a Rebeca Grajera como encargada de Relaciones Institucionales una cuestión que afecta a ciudadanos ya podemos tribunales Podemos y cántabras enrocan ante la justicia dejan las primarias al Parlamento en el aire no cuatro uno punto com palabras de flor moral la nueva responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en la Delegación del Gobierno aceptar bulos es no entender la lucha contra la violencia de género enrejado punto com encontramos que los súbete en La Rioja ya hay sesenta y seis licencias pero podrían llegar a casi cien a final de año y terminamos con noticias de La Rioja los riojanos pagarán sesenta y ocho millones de euros más por la subida fiscal en el combustible

cuántos pares de zapatos tienes ID gafas uno es de este momento

Voz 0496 07:01 deportes Sergio Moreno buenos días hola buenos días

Voz 12 07:03 ayer martes fue un día intenso en cuanto a la actualidad deportiva La Rioja no parece que vaya a reducir su ritmo alto porque estamos a tan solo cuarenta y ocho horas de que se cierre la ventana de fichajes de este mercado de invierno en Segunda División B y todo parece que se van a producir un par de cambios importantes en el Calahorra que ayer garantizó por otra parte la continuidad de Parla al menos una temporada más veremos si finalmente la Unión Deportiva Logroñés ocupa la última de las fichas que le quedan libres además ayer conocíamos que la atleta riojana Patricia Ortega y el pelotari Javier Zabala han sido designados como mejores deportistas riojanos del año dos mil dieciocho recibirán este galardón durante la celebración de la Gala del Deporte de La Rioja que tendrá lugar el próximo doce de marzo en el Palacio de los Deportes la mención de honor ha recaído la haltera Lidia Valentín Asimismo durante la gala también serán galardonados Ana Tejada la futbolista campeona de Europa y del Mundo sub diecisiete Eduardo Cadarso jugador de la Liga Nacional ASOBAL de balonmano e internacional con España en categorías inferiores en la categoría de jóvenes promesas ambos dos tanto Ana Tejada como en este caso de Eduardo

Voz 13 08:04 lo Cadarso y el Club Deportivo escuelas de

Voz 12 08:07 el gol de Logroño como entidad deportiva riojana tras su ascenso a la Primera División femenina la Mención al Mérito Deportivo ha recaído en el futbolista Pedro Pablo García el equipo femenino del Club Maratón Rioja será reconocido como mejor deportista veterana mientras el premio a la deportividad ha recaído en la NASA en de Ana Patricia Ortega Javier Zabala los dos mejores deportistas riojanos del año han pasado este curso por ser activos que visitará el colegio de Villamediana y lo hará como siempre con un deportista de referencia en este caso el pelotari de Ezcaray Víctor

Voz 7 08:39 en el último minuto

Voz 0496 08:46 los jóvenes de entre diecinueve y veintinueve años que ni estudian ni trabajan ha aumentado un uno coma setenta y dos por ciento en el último trimestre del año en La Rioja según los datos que recoge la Encuesta de Población Activa de esta forma la Rioja es una de las seis regiones decrece el número de Nice concretamente la cuarta que más lo hace por detrás de País Vasco Castilla y León Cataluña en el conjunto del país dos mil dieciocho se cerró con algo más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan lo que supone un descenso de más del seis por ciento respecto al año anterior y la cifra más baja desde el segundo trimestre del año dos mil siete

