Hoy por Hoy La rioja (30/1/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

mire nosotros les hemos renunciado hemos tenido una reunión con los responsables de la presa porque en mi caso particular vamos a sufrir avenidas de agua provocadas por el factor humano cuando queman que soltar agua en las pruebas de carga yo tengo una explotación con Nicolas y a mí me van a inundar la granja me dieron varias opciones hace un par de semanas creo que fue la reunión sí mi familia no tenemos ninguna vía de escape al monte las últimas obras de la carretera los taludes de la carretera de subida al monte son demasiado escarpados todo este tipo de cosas que son cosas que se deberían de tener en cuenta en Enciso la gente si ocurre algo grave creo que tienen XXXV segundas en treinta y cinco segundos no te da tiempo ni a despertar te si te pilla la noche hay que tener puntos de evacuación hay mucha gente con problemas de movilidad hay niños pequeños hay colegios hay pocos que en esta zona pero hay colegios que están ubicados cerca al río

aquellos que estaban trabajando les preguntamos cuál era el tipo de contrato la situación laboral que tenía a este respecto casi casi la mitad de los jóvenes tenía algún tipo de contrato temporal Vicario prácticas etcétera que entendemos pues no se corresponde una situación de estabilidad laboral ahora bien esto varía mucho en función de la edad a más edad menor porcentaje de los que no tienen estabilidad laboral así mientras había un setenta y cuatro coma dos por ciento de los jóvenes de dieciocho veinticuatro años que estaban esta situación entre los de treinta treinta treinta y cinco sólo estábamos moviéndose en treinta y ocho coma cinco por ciento por el contrario un cuarenta por ciento podríamos decir que tienen estabilidad laboral en tanto que son funcionarios o contratados fijos indefinidos y luego también teníamos un seis por ciento que es englobaría dentro de lo que se viene unidad como emprendedores

Voz 11

07:47

bueno esto es algo que tenemos que tener en cuenta tampoco hay mira critica hay una falta de coordinación tremenda entre el Ayuntamiento de Logroño el Gobierno de La Rioja en tema de turismo no puede ser esto es algo que tenemos que evitar intentar evitar en la legislatura siguiente la falta de coordinación en una comunidad autónoma de trescientos mil habitantes y la ciudad Logroño ciento cincuenta mil la mitad no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que vayamos sólo a todos los sitios de hecho se presentó la Feria Internacional de Turismo de La Rioja Dick se presentó allí Hinault estaba al Ayuntamiento de Logroño no sabía el Ayuntamiento de Logroño de qué estaban hablando esto no puede ser no le interesaba además a la concejala de Turismo que lo que iba a hacer esto yo creo que es algo que dice mucho