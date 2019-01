Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (30/01/2019)

bueno mujer de treinta años son hombres de veintinueve se encuentran en estado grave tras un accidente de tráfico según el ciento doce Se produjo una salida de vía en la A42 en la autovía Madrid Toledo a la altura de Yuncler en la provincia de Toledo ayer sobre las nueve y diez de la noche los dos heridos graves tuvieron que ser de ese encarcelados por los bomberos en plena campaña la gripe la provincia de Guadalajara está alcanzando el pico más alto de esta temporada el principal consejo no salir de casa beber mucho líquido SER Guadalajara Jesús Blanco

esta provincia pasado en tan sólo una semana de setenta y cinco casos por cada cien mil habitantes a los ciento ochenta y uno que hay en este momento algo más del doble estamos ahora mismo en el pico más alto de la temporada lo que no sabemos es si hemos tocado techo o seguirá aumentando el número de casos en los próximos días por si acaso nos quedamos con los consejos para evitar ser contagiados que nos cuenta la directora provincial de Sanidad en Guadalajara Margarita Gascó

a pesar del aumento de casos los recursos asistenciales están funcionando y de momento no hay saturación en la previsión del tiempo anuncia cielos nubosos con bancos de niebla en La Mancha y las temperaturas sin cambios

