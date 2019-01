el PSOE a la Alcaldía de la capital el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández ha remitido una carta al secretario general del partido en Madrid en la que admite que da el paso porque se lo ha pedido Pedro Sánchez

y asegura que lo hace con humildad Javier Bañuelos si da el paso desde la ilusión de impulsar un proyecto de progreso y regeneración política al servicio de Madrid Pepu Hernández asume que no tiene la condición de militante es independiente pero no se siente ajeno a los valores socialistas independencia dice no significa indiferencia se ofrece como un punto de encuentro entre quienes creen en los valores de la solidaridad tolerancia y respeto valores que le unen de manera estrecha al proyecto que encarna alguien muy querido para él Pedro Sánchez por quién da este paso Pepu Hernández quiere ganarse el apoyo de la de la militancia desde la honestidad el compromiso y el trabajo con esa tarjeta de presentación se presenta a las primarias