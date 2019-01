Escucha las noticias de las 10:00 (30/01/2019)

son las diez las nueve en Canarias acaba de terminar la reunión que ha mantenido el negociador europeo para el Brexit Michel Barnier con varios eurodiputados para analizar los últimos movimientos de Londres Europa mantiene que el acuerdo pactado con Reino Unido no se toca aunque el Parlamento británico haya encomendado ahora Theresa May que lo renegocien corresponsal comunitaria Griselda Pastor habrá debate

Voz 2

00:51

pues con la idea de que sí señora May va ahora que ya ha unido a un poco su partido que era su estrategia principal que ahora puede empezar a hablar bien superen superemos ver a un nuevo nivel de ambición que es la Unión no era como se decantó para el futuro entonces podemos cambiar el declaración política pero no vamos a abrir la trova de crimen tiene vamos a sustituir el éxito