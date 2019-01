Voz 1995 00:00 no voy a reformular gestionamos bien la expectativa de resolver conflictos pues eso sí que lo gestionamos bastante mal

Voz 0010 00:08 pero no es fácil cuando recordamos que un conflicto a fin de cuentas es un enfrentamiento entre personas que

Voz 1 00:15 eh defienden intereses no sólo distintos

Voz 0010 00:18 sino contrapuestos entonces resulta incluso una persona también consigo mismo puede estar en conflicto porque tiene intereses que son contrapuestos y no sabe por cuál decidirse la verdad es que gestionar un conflicto teniendo en cuenta que los intereses son contrapuestos no es fácil ni generar expectativas a las gentes tampoco es fácil porque todos tienen expectativa de triunfo hoy de conseguir lo más posible entonces resulta difícil no lo gestionamos demasiado bien pero la verdad es que bueno es comprensible y que hablar de ello

Voz 1995 00:50 no hacer nada hay que reconocer que no hacer nada es una decisión activa uno decide no voy a hacer nada sobre los conflictos resolverse son

Voz 0010 00:58 los no los conflictos no se resuelven solos normalmente hay que poner mucho de cada parte y entonces la cuestión es cómo hacerlo en cada contexto hay que mirar cuál sería la solución evidentemente lo más importante lo más interesante sería entablar un diálogo entre las partes que están afectadas pero no en cualquier diálogo los diálogos necesitan unas condiciones para ser verdaderos diálogos porque si cada parte está dispuesta a mantener su posición caiga quién caiga entonces gestionar el conflicto resulta muy difícil no es un diálogo real por una parte está dispuesta a cambiar ya ceder y la otra parte no entonces estamos en las mismas hay que ver en en qué condiciones un diálogo es auténtico diálogo para gestionar un conflicto