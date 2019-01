Las noticias de Castilla y León, 10:03 (30/01/2019)

Voz 3

01:13

creo que los sindicatos ya no saben cómo justificar no cómo poner en escena los acuerdos bipartitos que en materia de negociación colectiva tenemos ambas partes empresarios y sindicatos el año pasado se firmaron todos los convenios que estaban encima de la mesa en Castilla León se firmaron con acuerdo de las partes a nadie se le obliga a firmar un convenio colectivo si no está de acuerdo se ha afirmado que año tras año se viene firmando con el acuerdo ya el consentimiento de las partes sindicatos y nosotros por eso no entendemos el que un día así una semana sí y otra también están en el medio de comunicación denunciando que no haya un incremento salarial acorde como debería ser