Voz 3

00:31

la idea porque además está potenciando un alarmismo que creo que es excesivo intento explicar que haya doscientas y pico concesiones de investigación no no quiere decir que vaya a haber docientas minas Gimeno docientas minas a cielo abierto por todas las minas no son a cielo abierto ni en los permisos de investigación que yo he podido ver que me han pasado Viena reflejado que vayan a ser ácido abierto en el caso supuesto hipotético que se diera permiso de explotación