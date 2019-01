Las noticias de Castilla y León, 11:03 (30/01/2019)

Voz 2

00:20

pues hay que pedirle explicaciones al Gobierno es que esa es una asignatura de verdad que que no resiste ese es es fundamentales es urgente pensarlo porque mientras tanto la evolución demográfica el envejecimiento de la población cuestiones tan capitales como no darle una solución que tiene que ser una solución global del sistema nacional de salud para la carencia muy presente todavía más futura de profesionales a ese relevo generacional que no se está produciendo en que portando está produciendo esas enormes tensiones especialmente en la atención primaria pues yo creo que financiación autonómica especialmente vinculada a los graves problemas que las comunidades autónomas tenemos en materia sanitaria y la estrategia demográfica constituyen sendos capítulos de lo que va a ser una reunión de de seguimiento