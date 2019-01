Escucha las noticias de las 11:00 (30/01/2019)

las once las diez en Canarias

buenos días y subrayan que han ido cediendo en este punto que es en el que chocan con la Comunidad de Madrid porque han pasado de las veinticuatro horas que pedían inicialmente a sesenta minutos que piden ahora reclaman también que los sube trece sólo realicen recorridos de mínimo cinco kilómetros que no puedan circular por las calles buscando clientes que vuelvan a su base tras cada servicio que los coches no estén localizados con todo esto esperan una solución un diálogo de la Comunidad de Madrid Julio Sanz portavoz de Thaçi

hasta garantizar sus puestos de trabajo gracias Elena primera reacción del Gobierno después de conocerse que el ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández está dispuesto a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid la vicepresidenta ha subrayado que aunque no está afiliado al partido se va a someter a sus normas ya un proceso de primarias es Carmen Calvo

sabe competir Is de ganar Pepu Hernández lo primero que he dicho es que se somete como no puede ser otra a las normas internas del partido a pasar por unas primarias idea esto el Partido Socialista de momento tiene el Guinness de saber hacerlo ir de saber sufrirlo pide saber resolverlo las tres cosas