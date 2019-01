SER Activos: 'Víctor en el colegio Gonzalo de Berceo'.

Voz 1 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 2 00:19 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja recogemos el testigo de los compañeros de la Ser en Madrid para continuar en este tiempo de deporte pero siempre a la riojana hoy es miércoles y como cada miércoles llevamos la decana de la radio riojanas por los colegios de La Rioja en esta ocasión estamos en Villamediana en el colegio público Gonzalo de Berceo pero antes de arrancar esta nueva edición de ser activos Nos damos un rápido repaso por los principales titulares deportivos de la jornada La Rioja la atleta riojana Patricia Ortega y el pelotari Javier Zabala han sido designados como mejores deportistas riojanos del año dos mil dieciocho recibirán este galardón durante la celebración de la Gala del Deporte de La Rioja que tendrá lugar el próximo doce de marzo en el Palacio de los Deportes estos dos deportistas os recordamos los han acompañado en

Voz 3 01:16 la acción de ser activos ambos recibieron a los alumnos riojanos en los estudios centrales de Radio Rioja en diversos programas en esos miércoles donde también sois vosotros los que visita las instalaciones de la decana de las radios riojanas además dentro también de estos

Voz 2 01:29 premios al reconocimiento al deporte riojano la futbolista Ana Tejada y el jugador de balonmano Eduardo Cadarso han sido destacados en estos mismos premios en la categoría de jóvenes promesas el EDF Logroño como mejor entidad deportiva riojana otros para su ascenso a la Primera División femenina del fútbol español la Mención al Mérito Deportivo ha recaído en el

Voz 0976 01:48 colista Pedro Pablo García mientras que el equipo

Voz 2 01:53 debería de mejores deportistas veteranas llana Sáenz de Villepin ha sido galardonada en el premio a la deportividad sin duda ejemplos todos de grandes deportistas que la sociedad riojana les reconoce su esfuerzo su talento y su dedicación en estos con estos premios que se entregarán como hemos dicho el próximo doce de marzo el Polideportivo de Las Gaunas acogerá este próximo sábado ocho combates de boxeo olímpico dos de ellos además profesionales el torneo se encuadra en la liga amateur Boxing maratón Bet promovida por la Federación Española de boxeo la delegación riojana de la Federación y el gimnasio baruc Boxing Club logroñés el combates pelar medirá al riojano Ricardo Fernández Mateo contra el madrileño Ricardo Hernández si el boxeador riojana gana sus próximos combates podría disputar el Campeonato de España Por otro lado Fran Mendoza con licencia vitoriana Se medirá hosca a Óscar Vinicio

Voz 2 02:50 cera victoria como profesional

Voz 0116 02:57 y hasta aquí los titulares más importantes de la jornada porque como cada miércoles SER Deportivos la región

Voz 2 03:02 así convierten ser activos que es una acción que nos está permitiendo visitar y conocer los diferentes colegios de La Rioja con el objetivo de ascender bar como el deporte sin duda una herramienta trascendental para la educación de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores como el trabajo en equipo les esfuerzo la constancia el sacrificio como sabéis todos y siempre decimos por supuesto la vida saludable de paso además nos lo pasamos genial con todos vosotros en esta ocasión junto a los profesores y alumnos del colegio Gonzalo de Berceo de Villamediana que nos han dicho es el colegio público más grande de La Rioja así que llegados a este punto nos toca decir aquello de comenzamos ser activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 3 03:47 estamos en el colegio público Gonzalo de Berceo de Logroño

Voz 0116 03:50 os queremos agradecer tanto a los alumnos como los profesores que no Sagrario no sabréis las puertas de vuestro colegio para montar aquí este pequeño estudio radiofónico ambulante queremos explicaron que de ahí sí que tocáis como se hace un programa de radio

Voz 0116 04:06 comunicación para todos queremos dejar constancia entre todos de lo importante que es el deporte para nuestro desarrollo intelectual y físico cómo estáis muy seguros muy serios digo tan seguros como serios e imagino algo nerviosos sobre todo aquellos que vais a estar preguntando al deportista imitado en el día de hoy pues lo mejor es que hagamos lo que siempre nos encanta hacer que es que demos un fuerte aplauso a todos por estar hoy aquí verdad

Voz 0976 04:39 y aprovechamos estos aplausos agradecemos de verdad de corazón aprovechamos esto

Voz 3 04:44 aplausos para recibir al deportista imitado en el ser activos de hoy de este miércoles el ex Víctor ex pelotari riojano profesional y es sin duda una de las grandes referencias del deporte riojano muy buenas tardes Víctor

Voz 6 04:56 hola muy buenas tardes no veinte en total

Voz 3 04:59 ex noventa y tres no nos han dicho sí noventa y tres casi un centenar de niños observando unos eh qué sensaciones tiene eh con este anfiteatro tan fantástico que nos han colocado aquí en el colegio Gonzalo de Berceo

Voz 6 05:11 pues bueno bonitas no por por muchas razones una por porque me devuelve un poco igual a esa época no en la cual yo estaba ahí venía el deportista mi colegio y no hacía pues una gran ilusión pues poderle hacer esa clase preguntas y saber un poco más de de su vida

Voz 1004 05:25 y luego pues el estar aquí no que que después de tantos años pues eh pueda estar yo aquí

Voz 6 05:31 pudiendo inculcarles entre comillas un poco mis valores pues bueno la verdad que muy contento

Voz 3 05:36 Víctor cuéntanos

Voz 0976 05:39 qué te dedicas a la pelota antes de que lleguen las preguntas de los alumnos igual alguna se repite pero no te preocupes que sabremos modular la la pregunta porqué del mundo de la pelota

Voz 1004 05:48 bueno yo creo que mucho tiene que ver con con el pueblo del del cual es hoy no en Ezcaray ha vivido desde siempre mucho la pelota es un es un pueblo en el cual pues desde niños a la escuela de pelota funcionó muy bien el frontón era un referente en el cual pues siempre

Voz 6 06:05 íbamos a pasar las tardes tanto pues igual a veces con una bicicleta o con un patinete pero estábamos en el frontón siempre sacaba alguno la pelota y luego pues bueno también mi mi padre siempre ha sido un gran aficionado bajo toda la vida la pelota también ha estado muy vinculado en en el Club Ezcaray bueno yo creo que

Voz 1004 06:22 eh que eso lo han sido quizá los factores que me hicieron dejarlo

Voz 3 06:24 Carmen por y en qué momento de tu carrera te encuentras como te sientes en la actualidad

Voz 1004 06:28 bueno la verdad que que contento no con nuevas ilusiones con ganas sí que es cierto que este último año no ha sido quizás como me esperaba pero bueno como como suele decir el a la gente que está vinculado al mundo del deporte lo que ha pasado ya ya no se puede tanto si es bueno como si es malo recuperar y ya sólo queda lo que lo que tenemos por delante y la verdad que lo importante es que la ilusión la la tengo pues a tope que tengo muchas ganas de seguir mejorando oí y ahora pues de aquí en adelante puesto

Voz 6 06:58 no yo creo que unos grandes objetivos que cumplir oye

Voz 3 07:01 ha dicho un pajarito que tuviste un gran profesor de educación física en Ezcaray eso me han dicho

Voz 1004 07:06 sí la verdad es que que José Mari estuvo con el actual director del colegio Gonzalo de eso es estuvo conmigo un año en Ezcaray a él es aquí el el director del colegio la verdad que ha tenido pues no que que pasar yo creo que por por muchos colegios para estar aquí de director y me hace especial ilusión pues no poder venir aquí que este el el aquí dirigiendo el colegio te damos

Voz 0976 07:29 bienvenida agradecidos de que no haya recibido José Marí director del colegio Gonzalo de Berceo luego tendremos tiempo de echarle un poquito más sobre el centro pero como era Víctor de pequeña

Voz 1055 07:40 pues bueno yo era muy buen muy buen alumno

Voz 7 07:45 y y era bastante bastante competitivo e Isi que pues teníamos que andar un poco equilibrando esas ganas de ganar que siempre tenía pues con con otro tipo de valores que también son son importantes y que creo que en el día de hoy pues se refleja en la vida hay que ser competitivos no

Voz 0976 08:06 a la hora de dedicarte al deporte profesional

Voz 7 08:09 sí sí evidentemente para conseguir resultados pues evidentemente hay que tener algún esfuerzo hay que entrenar ir evidentemente tener ganas de ganar bueno pues Víctor creo que las ha tenido oí creo que también el entorno en el que se ha desarrollado pues ha contribuido

Voz 3 08:33 Víctor ahora quienes profesional como recuerdas tu etapa de en el en el colegio que ahora están todos los alumnos y superándola como recuerdo

Voz 1004 08:41 esa etapa que te quedas de ese periodo de formación en Ezcaray con diferentes profesores la verdad que muy muy buena no siempre lo he dicho que que ellos

Voz 6 08:51 muy agradecido a haber podido haber nacido en ese pueblo haberme

Voz 1004 08:54 yo criar allí el colegio siempre ha tenido

Voz 6 08:57 no

Voz 1004 08:57 eh hacia mí yo creo que también hacia hacia todos mis compañeros ha intentado diseñar a lo mejor no yo siempre he dicho que que los amigos que que sigo teniendo son con los que he ido a clase toda la vida he tenido siempre la suerte de poder continuar teniendo esa esa cercanía ahí al final pues eh constantemente hablamos de ese tipo de de historias y anécdotas que que no pasaban no con diferentes profesores con diferentes eh clases Si bueno eso es yo creo que que muy muy bonito oí te digo que es una época que que para mí ha sido preciosa

Voz 0976 09:32 pues una etapa sin duda la que está viviendo vosotros aprovechar al máximo que el tiempo pasa y ya no se vuelve a los

Voz 3 09:37 coles se echa al final luego muchísimo

Voz 0976 09:40 me menos José Marí luego podremos hablar el tendido del del cole de los proyectos que desarrolla es que son muchos y muy interesantes porque claro también son muchos los alumnos eh que están aquí estudiando les damos una

Voz 3 09:52 la uso al director verdad

Voz 0976 09:55 el mejor momento sin duda el programa que es cuando yo ya me callo practicamente y asumes el reto de dar respuesta a unos alumnos que siempre muestran que es lo que más nos gusta máximo interés que eso es muy importante en esta etapa a preguntas para tratar de hallar respuestas así que les damos la bienvenida con un fuerte aplauso al primer alumno que ya está subiendo aquí al al al estrado que nos han situado tan fantásticamente bien en este salón de actos del colegio Gonzalo de Berceo eh muy buenas tardes acércate un poquito más que así se muchísimo mejor dime tu nombre y apellidos

Voz 3 10:30 sí

Voz 0976 10:32 Cruz encantado de saludarte Cruz que deporte haces pelota bueno donde juegas a pelota en algún club o aquí en el frontón del pueblo

Voz 8 10:40 no hay contra que juegas contra los amigos au si oye es más zaguero delantero bueno Víctor un zaguero igual en un futuro

Voz 3 10:53 tú eres muy joven pero poder formar una buena pareja ojalá ojalá

Voz 0976 10:57 está protegiendo a las espaldas ya un Vitor Maillol que habrá que protegerse las Virgen bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 9 11:04 y descartó antes profesionales

Voz 0976 11:09 hay muy buena cocina es la verdad

Voz 1004 11:12 que nos dan de comer muy bien no pero bueno yo en lo importante no es lo que nos den de comer sino

Voz 6 11:17 pues eso no que desde niños nos han inculcado

Voz 1004 11:19 la ilusión por la pelota creo que aquí tenis la misma suerte aquí ha habido pues alguien muy importante que ha sido Bastida que que hasta durante muchos años eh

Voz 6 11:29 vinculado a a ayudar

Voz 1004 11:31 muchos chavales Si eso no tú qué comer bien

Voz 0976 11:35 sí porque nos apetece con Víctor saber que de niños hay que comer de todo y tuvo pelotari profesional que somos lo que comemos no sé qué qué qué tipo de alimento

Voz 3 11:45 cien recomiendas en este caso a Cruz que está aquí

Voz 0976 11:48 de los micrófonos de Radio Rioja que que debe comer porque ahora voy a hacer una pregunta atentos eh

Voz 1004 11:53 yo como mejor ahora que cómo comía con te

Voz 6 11:56 es la verdad ha sido ha perdido mucho ahora mismo sí que es cierto que tengo que llevar una alimentación bastante metódica pero bueno hasta hasta que tenía tu edad pues bueno comían poco un poco de todo sí que es cierto pues que eso no tienes que aprender a acostumbrarse a comer de todo intentar tener la máxima variedad posible de pequeño Nos gustan sólo cuatro cosas pero bueno Cruz

Voz 0976 12:18 cuántas veces como es verdura la semana no me mientas no tres dos dos o tres aún bueno muy bien es que aquí en Villamediana tenéis una huerta fabulosa a ver que levante la mano quien coma dos o tres veces a la semana verdura pero poco bueno hay que pero poco a poco va gustando oye pues muy buen número todos alumnos muy bien oye fantástico y además en el centro me están diciendo que tenéis una huerta oye pues que bien nada nos vamos a ir a casa

Voz 3 12:45 Víctor con la compra hecha pero bueno

Voz 0976 12:47 bueno éramos un fuerte aplauso siguiente al mundo gracias buenísima pregunta sobre alimentación que siempre es algo que nos preocupa la verdad rendimos asciende al uno hola muy buenas tardes buenas tardes cómo te llamas Aimar Aimar juegas a algún tipo de poesía a fútbol donde juegas a fútbol en el que

Voz 3 13:05 la sanción en el Calasancio sea vas a a Escolapios a jugar a fútbol de que juegas debería centro de mediocentros bueno oye ganas mucho o pierdes más de lo que ganas como que te al equipo tenéis bueno buenos buen equipo vaya pues eso está muy bien me alegro mucho pues adelante con tu pregunta para Víctor

Voz 6 13:21 que no recomiendan a los niños que jugamos a pelota o cualquier otro deporte

Voz 1004 13:26 bueno sobre todo que que lo disfrutéis y que os guste que en ningún momento nadie nos os obligue a practicar el deporte no que vosotros mismos tengo la ilusión de de querer de querer ir a practicarlo de de cada día pues suerte levantar con la ilusión de ir a entrenar de ir a a jugar un partido con

Voz 6 13:45 es amigo Si y luego sobre todo eso no

Voz 1004 13:48 que que sepáis comportaron siempre bien que que

Voz 6 13:51 pero hay siempre un buen comportamiento con los compañeros pero que la pelota en ese aspecto eh yo que jugaba pelota he tenido mucha suerte en nunca he visto a nadie como rival sino siempre como compañero y en el fútbol pues creo que tendréis que intentar hacer un poco lo mismo no que a pesar de que muchas veces jugáis contra otros rivales pues que intentéis llevar

Voz 1004 14:09 más bien todo es tener una buena

Voz 6 14:11 una buena pues eso no tendrán amabilidad

Voz 3 14:14 para el resto de compañeros dentro de la cancha hay que ser tan educados como fuera de ella aunque a veces haya momentos hábitos de frustración pero hay que saber llevar esos momentos de frustración porque al final el fallo parte de uno mismo es así no eso sí que es cierto que como tú

Voz 6 14:28 todos pues somos competitivos y queremos ganar pero pero podemos enfadar no es con uno mismo pero nunca con el compañero ni con los rivales porque ellos al final yo creo que están intentando hacer lo mismo que haces tú dar lo mejor de

Voz 1004 14:41 Ellos Si no podemos enfadar es de esa forma

Voz 3 14:44 pues muchísimas gracias por tu pregunta un aplauso recibimos a una siguiente alumna gracias

Voz 0976 14:49 por por esa con esa cuestión tan oportuna que es como como hacer es

Voz 3 14:55 deporte desde desde la infancia o la cómo te llamas Victoria o La Victoria encantado de saludarte la primera vez en la radio y qué sensaciones tienes un poco de enero dio un poco de nervios bueno esto se pasa todos estábamos nerviosos pero ya veis estamos charlando entre amigos que al final Radio Rioja es la radio de todos de todos vosotros eh cómo te llamas ya me han dicho Vitoria eh que deporte haces perdona hacían hacían hacías Nathalie

Voz 8 15:18 yo no te gustaba o porque ya no haces natas

Voz 9 15:20 no me gusta pero ahora había que tener más tiempo hoy estoy no podía siga haciendo otras cosas que me

Voz 3 15:27 bueno lo importante es estudiar no hay que centrarse también también en eso bueno pues adelante victoria con tu pregunta para mí

Voz 9 15:33 has tenido algunas pero además de las manos

Voz 1004 15:36 pues sí constantemente no la verdad es que

Voz 6 15:39 que es una modalidad en la que sufrimos mucho de las manos tenemos que que tratarnos las mucho todos los días pues nosotros mismos nos damos masajes y tenemos que también protegernos las con unos tacos que probablemente ya sabéis lo que es

Voz 1004 15:52 IU bueno claro que he tenido problemas no pero bueno dentro de de lo que viene siendo él

Voz 6 15:57 mundo de la pelota pues hay compañeros que están sufriendo mucho más

Voz 1004 16:00 es que yo yo en ese aspecto soy un privilegiado Víctor don

Voz 3 16:03 Leo suele doler más donde afecta al mal de manos sobre todo si te lo pueden mostrar a ellos cuál es el punto cuál es la zona más afectada habitualmente

Voz 6 16:11 normalmente suele haber un problema bastante grande que es de circulación no hay veces que la sangre pues a base de tanto impacto en la la zona de La Palma pues bueno se instruyen de una así de venas que provocan que la circulación no fluía bien no entonces pues este dedo se suele acabar bueno normalmente todo se suelen quedar blancos

Voz 1004 16:30 en circulación y bueno tenemos que intenta

Voz 6 16:33 las drenar bastante ese tipo de sangre no porque puede provocar problemas muy graves incluso ha debido a gente que

Voz 1004 16:38 que el dedo pues de deja de ganarles sangre y será acaba casi pudriendo no hay que cortarle un trozo porque eh

Voz 6 16:45 lo pasa muy mal no sé pero es el menor de los

Voz 3 16:48 a eso se os podéis hacer pelota sin problema no se alarme mira tienen tienen los diez dedos bueno lo que te vamos a ver arte descalza normalmente

Voz 6 16:55 te no suele pasar eso eso es un caso muy grave no y luego a parte de eso también pues bueno la zona de La Palma pues suele ser la más cercana los dedos con la que golpeado la pelota y bueno sí que es cierto que que toda esta zona pero estoy señalando es la que más suele sufrir

Voz 1004 17:07 llenan palma izquierda pues lo mismo la zona

Voz 3 17:10 baja de la del dedo corazón no por ahí más o menos suele ser lugar pues muchísimas gracias fantástica pregunta un fuerte aplauso para nuestra compañera

Voz 0976 17:19 la periodista hoy improvisada recibimos una siguiente alumna que viene te has aprendido de memoria

Voz 3 17:26 Junta sabes lo que tienes muy bien fantástico nos encanta cómo te llamas amaine o la INAR ha encantado de saludarte qué deporte practicas de puertas de practicar patinaje

Voz 8 17:36 sobre hielo

Voz 3 17:39 mientras que protección este pone siempre pronto lo mismo con esto el patinaje no pues hay que ponerse rodilla eras caderas casco pero ya pero bueno eso

Voz 0976 17:50 que se te da bien no Iker es prudente

Voz 3 17:53 vale bueno pues adelante con tu pregunta cómo se llama tu compañero de equipo

Voz 6 17:59 bueno e tiene muchísimo eso es es es nosotros no tenemos a un equipo con el cual un compañero con el cual estemos toda la temporada solemos variar bastante cada fin de semana solemos jugar igual con uno sí que hay campeonatos un poco más largos que que tenemos un compañía

Voz 1004 18:13 no

Voz 6 18:14 pero no normalmente solemos cambiar la verdad que somos todos de una misma empresa en la cual

Voz 1004 18:19 pues hay delanteros y zagueros Si solemos varía

Voz 6 18:22 lo que viene siendo el el

Voz 1004 18:24 el compañero normalmente es son

Voz 3 18:27 varias empresas que van tratando al final lo que se busca quiero pensar Victor es la igualdad eso es que impere la igualdad no que no haya una pareja muy dominadora para que haya espectáculo que haya intercambio de tantos y que al final salga el asunto muy competido que es de lo que se trata el deporte gracias por tu pregunta no aplauso y otra

Voz 0976 18:44 Lula que nos va a acompañar

Voz 3 18:47 estamos en el colegio público más numeroso de de La Rioja aquí en Villamediana lo que viene a manifestar que es una población

Voz 0976 18:54 con con empuje y que tiene un gran futuro por delante

Voz 3 18:56 cómo te llamas Clara hola Clara encantado de saludarte deporte ello Maíllo a baila es qué tipo de baile haces en hip hop pillas hip madre mía Gijón más o menos el jazz como se cómo es eso del jazz Puy Smiley no

Voz 10 19:13 muy muy lento

Voz 3 19:16 como el jazz no va en el término medio está la perfección bueno pues adelante con tu pregunta cuál es tu pelo estáis favorito

Voz 1004 19:24 bueno he tenido muchos no quizás eh

Voz 3 19:27 piénsalo Day que luego te van a pasar factura y no sé si se vuelve seguro bueno aquí

Voz 6 19:32 en La Rioja sí que es cierto que hemos tenido grandes referentes el más grande siempre han sido quizá Titín y Capellán también pues bueno tuve la suerte de tenerle en muchos años de monitor en mi escuela fue mi monitor durante muchos años si siempre han sido grandes referentes no pero quizás el que más me he fijado y en el que más me sigo fijando siempre ha sido y es Aimar Olaizola que es un grandísimo pelotari y luego apartemos Un poco por eso no por los valores que inculca el es un gran profesional Se se cuida un montón y aparte siempre tiene un buen compás

Voz 1004 20:03 bueno eso es quizás en Aragón

Voz 6 20:05 en el que más me Víctor que ha sido para precisar

Voz 3 20:08 no enfrentarte alguna contra Aimar Olaizola que es uno de los más grandes de la historia de la pelota que ha supuesto el lo

Voz 0976 20:14 lograr cuando era niño probablemente sentir

Voz 3 20:16 admiración por por todos estos pelotaris llegar a competir contra ellos

Voz 1004 20:20 sí la verdad que es todo un lujo no muchas veces suele decir pues

Voz 6 20:24 va a mi familia a mi gente me jamás me he imaginado no eso no de niño

Voz 1004 20:29 ver a a Irujo Olaizola Titín a toda esa clase pelotari sí he podido jugar contra todos Si y la verdad que que eso para mí siempre ha sido un lujo oí cómo te como me dices no que sientes pues bueno pues la verdad que que mucha felicidad y la verdad que que muy contento de poderlo ver lo conseguido

Voz 3 20:47 pues muchísimas gracias por tu pregunta ha sido un placer un fuerte aplauso para vuestra

Voz 0976 20:51 y seguimos recibiendo ahora es un alumno de este

Voz 3 20:55 el Colegio Público Gonzalo de Berceo en Villamediana muy buenas tardes cómo te llamas Hugo qué deporte practicas fútbol donde juegas aquí en el club de creativos bueno y qué tal equipo tenéis bueno ganáis al Calasancio no a veces es bueno vale habrá que contrastar la información ya sabéis que los periodistas tenemos que preguntar a los dos lados para tener la versión adecuada e luego le preguntar

Voz 0976 21:20 hemos al compañero del del Calasancio

Voz 3 21:22 bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 9 21:24 qué categoría te costó más

Voz 1004 21:27 bueno y quizás fue la de cadetes juveniles era una época pues en la cual tuve muchos problemas de manos que

Voz 6 21:36 lo que hemos estado hablando antes pues quizás por igual un poco por

Voz 1004 21:39 fue un año que pegué bastante el estirón crecí bastante ese año y bueno pues me notaba blandito no hay con las manos sufrí mucho

Voz 1055 21:48 sí

Voz 1004 21:48 eh me planté en muchos momentos pues eh no el dejarlo pero si el el el parar durante un tiempo y bueno al final soy muy cabezón ahí yo quise seguir seguir y seguir y bueno IES problemas de mano se solucionaron por eso

Voz 6 22:03 quisiera dar un poco ese consejo no probablemente todos los que practiquéis deporte vais a tener lesiones vais a tener problemas vais a tener etapas y épocas pues que no os apetezca

Voz 1004 22:12 quizás a ir a entrenar hoy la jugar pero bueno tenéis que seguir teniendo sacando la ilusión de otras de otras partes Si pelear y pelear porque al final si peleas

Voz 6 22:23 siempre tienes oportunidades Víctor en relación a la pregunta

Voz 3 22:25 qué tan furiosamente bien has planteado el me surge otra cuestión y es en ese momento en el que decides dedicarte de forma profesional al deporte que siempre te ha gustado y que has practica desde niño como sucedió es cómo recuerdas ese momento en el que dices bueno realmente voy a pasar de que esto sea un hobby a que realmente sea mi forma de Ghana

Voz 0976 22:44 me la vida porque hay que ganarse la vida de alguna forma que de los Papas y de la

Voz 3 22:47 a vivir toda la vida Víctor en qué momento tomase esa decisión

Voz 1004 22:51 bueno quizás y con dieciocho años ya pues bueno vi que que yo empezaba a destacar un poco quizás en los torneos de aficionados que qué cosa que igual años antes pues por esos problemas de manos me había quedado estancado con dieciocho años vi que que la evolución había sido grande y quizás pues me lo empecé a tomar ya más en serio no empecé a a entrenar ya más de forma específica empecé también a entrenar también eh en un grupo más numeroso con pelotaris de más nivel y también Asegarce pues bueno ya en en ese

Voz 6 23:23 evento eh se puso en contacto con mi

Voz 1004 23:25 voy y eso me me ilusionó montó no oye

Voz 3 23:28 la importancia de la Familia en ese proceso cómo de importante es ese apoyo ese decirte Bueno adelante que que que si te salga bien no te sale

Voz 6 23:35 además vas a contar con el apoyo fundamental fundamental para empezar también es cierto que la pelota es un deporte muy individual

Voz 1004 23:41 Alí hizo nosotros el el

Voz 6 23:45 ochenta por ciento de los torneos jugamos fuera de La Rioja no nosotros teníamos torneos que jugábamos días entre semana

Voz 1004 23:52 quizás las nueve de la noche en un pueblo de Vizcaya y era mi

Voz 6 23:55 padre el que tenía que llevar mi terreno me con el coche no

Voz 1004 23:58 de no haber sido así pues hubiera sido imposible porque no

Voz 6 24:01 no es como igual otros deportes como el fútbol que son más colectivos au otros deportes que hay un autobús que te lleva a te traes todo era inviable y bueno Mis padres tanto mi madre como mi padre siempre han estado para llevarme traerme para cuando me llevó grandes

Voz 1055 24:14 disgustos pues a estar ahí para

Voz 6 24:17 como todos los deportistas no cuando me he creído que estaba por encima de todo pues también ellos han estado para pararle los pies

Voz 1004 24:23 y eso ha sido fundamental la importancia de la

Voz 0976 24:25 Familia eh que siempre van a estar ahí en lo bueno y en lo malo pero

Voz 3 24:28 la tarde que también darle siempre algo que es que es cariño y máximo respeto gracias por tu pregunta un fuerte aplauso para este al uno por otro periodista improvisado que sube además con fuerza e pisando fuerte por la vida sí señor cómo te llamas Jorge Jorge acércate un poquito más al micrófono para quien te digan bien en casa

Voz 1004 24:50 en aquí en Ser Deportivos

Voz 3 24:53 qué deporte practicas el hotel metas pelota y natación bueno la pelota más o menos convicto no está quedando crear un poco cómo cómo se juega verdad quiénes delantero zaguero zaguero o está yendo esto de zagueros que que bien oye esto te puedes reconvertida delantero en un momento

Voz 6 25:08 ha dado sí sí sí yo por ejemplo con la edad de ellos jugaba de Fabero oí y luego me pasé adelante

Voz 3 25:13 pero nunca se sabe eh ahí a hacer hacer tantos a la natación en cuanto nadas habitualmente

Voz 9 25:20 una hora los más

Voz 3 25:23 el jueves las verlos oye suyas nadar ya nada bien oye Estarás en forma sin duda bueno pues adelante con tu pregunta para Víctor

Voz 1004 25:30 cuando txapela buenos aficionados de de pequeño no en profesionales de la gane en segundo año de de estar en profesionales gane el Manomanista el aire barría que al año siguiente fue además campeón de de primera y bueno sí que es cierto que es importante no el ganar txapela Si los títulos pero bueno yo lo dejaría más en en un segundo plano

Voz 6 25:57 tú por ejemplo te gusta jugar torneos a pelota no

Voz 1004 26:00 sí el objetivo

Voz 6 26:02 tampoco tiene que ser ganar sino divertirse aprender

Voz 1004 26:05 eh tú ahora mismo tienes que intentar llevar una evolución ahí es el objetivo

Voz 6 26:10 bueno por eso bueno es una muy buena pregunta porque está claro que hay que buscar objetivos pero tienes que intentar

Voz 1004 26:16 eh buscar más el aprender que el que el buscar txapela trofeo

Voz 3 26:22 de momento hay que tener la base y a partir de la vas a hacer merecimientos para para ganar pero era lo que diga hay que hacerse pasárselo muy bien no eso es eso es bueno pues un fuerte aplauso para te gran deportista gracias tenemos otro alumno bienvenida Radio Rioja será activos hola buenas tardes hola cómo te llamas que deporte hace fútbol fútbol donde juegas casan ciento entonces ahora podemos contrastar esa esa información quién gana el Calasancio gana el equipo de Villamediana depende depende claro depende del partido bueno pues nos quedamos en el dependen de momento en empate entre el y Villamediana bueno pues adelante con tu pregunta que te motivo para ser pelotari

Voz 1004 27:07 pues bueno el lo que he dicho antes no un poco el el hecho de de que mis amigos todos jugaban a la pelota de que era el sitio donde íbamos y nos divertimos y nos lo pasábamos bien y luego pues también que que en mi casa siempre ha practicado yo tengo un hermano también mayor que yo que que tiene tres años más y el empezó antes que un poco en esta andadura bueno también a él le veía que que

Voz 6 27:30 me gustaba mucho que disfrutaba un montón y en casa pues constantemente hablábamos de la pelota y eso es lo que más me motivó

Voz 3 27:36 pues ahí la respuesta de Víctor muchísimas gracias por tu pregunta un fuerte aplauso

Voz 0976 27:40 hemos recibido no creo que nos quedan tres tres preguntas

Voz 3 27:45 doctor de momento te sientes cómodo y ha vuelto a agotarse los cuadros alegres defendiendo te con bastante pundonor sí señor bueno pues cómo te llamas Antonio hola Antonio encantado de saludarte practica algún deporte antes lleva fútbol y ahora me entiendo que no se habla en pasado yo entiendo que te apetece te apetecería practicar algún deporte que te llame la atención por ahí no sé si al al oir hablar de pelota o el esquí o el sur no que está difícil aquí practicar surf lo demás yo creo que se puede practicar prácticamente todo bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 9 28:18 tienes algún hobby

Voz 8 28:19 más a parte de la pelota malo

Voz 1004 28:22 sí por supuesto me gustan todos los deportes todos eh practicarles hoy en día casi no puedo pues porque eh son igual lesivos casi todo Si no te

Voz 6 28:33 como pues eso no no no quiero porque puede provocar ningún problema no pero sí que es cierto que seguirlo por por televisión no o iba a haber partido indirecto me gusta mucho y me gustan me gustan todos todos los deportes

Voz 3 28:46 pues ahí está la respuesta gracias a tu pregunta en un fuerte aplauso para Antonio fantástico pero viéndote como como banda el libro de estilo sí señor sí tiene que ser bueno pues buenas tardes hola cómo te llamas Miguel hola Miguel encantado de saludarte eh qué deporte practicas yo fútbol fútbol en qué equipo juegas volvían ella no a ver y entonces he Villamediana o el Calasancio Villamediana veis por fin alguien lo dice con rotundidad por yo me lo creo lo ha dicho con tanta rotundidad que yo me lo creo bueno pues adelante con tu pero

Voz 9 29:20 eh a los cuántos años empezaste jugando a la pelota

Voz 1004 29:23 pues desde que no no se desde los tres años desde los cuatro años

Voz 6 29:29 de muy muy pequeño el frontón estaba cerca de tu casa

Voz 3 29:31 Jiménez que ahora sí pegado y además está claro que te digo no

Voz 6 29:34 mi hermano también ya jugaba ahí contra cualquier que encontrábamos ya empezábamos a darle y bueno desde desde muy niño

Voz 1004 29:40 oye le ganamos a tu hermano mayor no la verdad es que de pequeño no le ganaba y además me me solía cabrear bastante porque él me salía chinchetas y que eso no luego también es cierto que que siempre hemos tenido pues la suerte esa no de poder entrenar juntos de poder muchas veces echarle una mano al otro oí por esa parte pues muy muy contentos

Voz 3 30:02 pues gracias y a aupada el Villamediana al Calasancio no sé ya tengo un lío monumental gracias un aplauso

Voz 0976 30:10 yo creo que es la última pregunta

Voz 3 30:13 es una alumna muy buenas tardes cómo te llamas o la y no ha encantado de saludarte practica algún deporte gimnasia rítmica gimnasia rítmica oye cuántas horas entrenas a la semana gimnasia rítmica cuatro cuatro horas oye que es de las disciplinas de la gimnasia rítmica cuál es la que mejor se te da o un poco de todo un poco todo bueno pues adelante con tu pregunta para para dictar quién experto

Voz 9 30:37 lo tu interés por la pelota

Voz 1004 30:40 bueno mi padre no fue el que el que realmente empezó con

Voz 6 30:44 con nosotros es inculcar no sé si no el IVA el frontón le gustaba mucho la pelota no llevaba mientras él jugaba pues sanos a mi hermano y a mí a pasar el rato

Voz 1004 30:53 allí él es el que nos inculcó ese interés

Voz 0976 30:56 pues ahí está el interés de tener Inter

Voz 3 30:59 por las cosas chicos eh de lo que hagáis lo que os guste pero poner el interés que puede llegar a a dedicarlos en vuestra vida a lo que más me gustan los como Víctor que yo creo que es todo un afortunado no es así

Voz 0976 31:09 bueno pues hasta aquí esta primera parte de ser activos despedimos alguna con un fuerte aplauso por supuesto llegábamos hasta primera parte de ser activos yo creo que le tenemos que dar las gracias por acompañarnos hoy aquí en este colegio de Villamediana

Voz 3 31:24 colegio Gonzalo de Berceo que ha sido un auténtico placer estar este ratito contigo que hemos aprendido un montón

Voz 0976 31:29 que le damos agradeciéndole el cariño un fuerte aplauso no Ike muchísima suerte en los torneos que veremos en el frontón hielos y en la televisión muchísimas gracias

Voz 6 31:39 el placer ha sido mío el poder estar aquí no sobre todo eso no pudiendo hablar con con los alumnos Si

Voz 3 31:44 en muchas gracias a vosotros pues hacemos un breve receso para la publicidad hoy es súper cortito y empezamos a recibir a profesores del cole que también os apetece conocerles un poquito hasta ahora

