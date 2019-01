Hora 13 (30/1/19)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1315 00:11 muy buenas tardes lo están escuchando los médicos de familia han vuelto a concentrarse a las puertas de los centros de salud por una sanidad de calidad ante la sobrecarga de trabajo además el colectivo rechaza la propuesta de algunas comunidades autónomas de contratar a médicos de familia que no tengan título de especialista es decir el famoso una medida que para el portavoz de este colectivo supone degradar la profesión M

Voz 3 00:32 en sería ya un al dejen una degradación total de de nuestra especialidad sí pueden ayudar ataque un poco pues a a lo que es nuestra profesión en la que nos ha costado seis años de carrera he por más de cuatro años a probar un chanza habrá un momento en que la gente no elija esta especialidad porque es degradar la totalmente no estamos en eso estamos en definitiva nuestra propensión nuestra especialidad así que nosotros somos especialistas de medicina familiar y comunitaria

Voz 1315 01:03 y mientras la Consejería de Salud en relación a este asunto asegura que tenía contratado Médicos sin miedo ni lo va a hacer y nos quedamos también con otros asuntos del día Diego Sacristán hablamos de estrategia financiera

Voz 0866 01:14 el consejero de Hacienda y Administración Pública asegura que dos mil dieciocho fue un buen año para nuestra Comunidad desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal Alfonso Domínguez considera que La Rioja ha llegado a un punto en el que no necesita endeudarse más ya que está muy cerca del equilibrio reconoce que la Comunidad como el resto de las autonomías y el Estado tiene un problema con el elevado nivel de deuda que esto es algo que debemos a ti

Voz 1315 01:37 por les estamos contando que siguen los contactos entre Ciudadanos y el Gobierno de La Rioja

Voz 0866 01:41 el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos ha confirmado a esta emisora que mañana mismo hay prevista una nueva reunión Diego Ubis dice que se mantiene el intercambio de información para fijar qué acuerdos están cumplidos cuáles quedarán por poner en marcha hubiese afirma que después se entrará en una fase de negociación de medidas que vayan en beneficio de los riojanos

Voz 4 02:01 estamos intentando ver pues qué qué medidas de los acuerdos que que que partidas presupuestarias pues estaba sin cumplir eh si se pueden cumplir en los próximos meses y yo ese tiene que ser primer compromiso del Gobierno yo espero que esta semana por lo menos dejemos cerrado ese aspecto y a partir de la semana que viene pues podríamos hablar de pues de medidas urgentes en el plano fiscal y económico que creemos que son buenas para riojanos y que y que deberíamos aprobar antes de pues el llevan bastante es decir la legislatura sobre todo pero creo que en un tiempo breve de de trabajo breve porque he creo que que son medidas importante Itzik además van a beneficiar la lápida de los riojanos

Voz 1315 02:42 y hoy se celebra en los colegios de La Rioja el día de la No Violencia y la Paz

Voz 0866 02:46 el auditorio del Ayuntamiento de Logroño ha cogido alumnos de siete centros educativos de la capital que han escenificado el diálogo alrededor de la convivencia

Voz 1490 02:54 pues nosotros hemos está haciendo pues unos eslóganes hilos hemos enseñar aquí y esto consiste en que no hablar mal de las personas que les pueda afectar al Sotillo no le comen el tarro ni un poquillo co él cuchicheos tolerancia cero o cosas así

Voz 5 03:16 pues sí que no su cuando fue un rumor es clave

Voz 2 03:24 ya a las

Voz 1315 03:25 dos y casi nueve minutos es tiempo para el deporte Sergio Moreno qué tal buenas tardes hola bueno

Voz 6 03:29 tardes qué nos cuentas porque seguimos con los niños e hoy nos vamos hasta el colegio de Villamediana hasta el colegio Gonzalo de Berceo para compartir un rato de radio que nos apetece mucho como todos los miércoles en ser activos en SER Deportivos La Rioja que se convierte en ser activo y estaremos con los más pequeños con los alumnos preguntando a los deportistas de referencia la región hoy nos acompaña Víctor el pelotari de Ezcaray así que muchas cosas que preguntarle muchas respuestas que nos va a dar el delantero de Ezcaray y pasar un buen rato en ese centro con esta acción que tanto no

Voz 1315 03:58 sí transmitir valores que es precisamente lo que genera también un día como éste el día de la Paz pues nosotros también lo hacemos semanalmente a través de ser activos aquí en la Cadena Ser en La Rioja luego te escuchamos

Voz 6 04:09 vamos a pasar un rato muy divertida de tres

Voz 1315 04:11 veinte a4 ser activos nosotros continuamos también en portada en esta Hora catorce con la información de servicio el tiempo que nos espera para hoy la Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué nos cuentas buenas tardes

Voz 1509 04:21 buenas tardes arrancaban la jornada con cielos cubiertos y precipitaciones a lo largo de la mañana iban remitiendo pero durante esta segunda mitad del día van a ir aumentando de nuevo el UBS com generalización de las precipitaciones hacia el final del día hay una cota de nieve que de los setecientos metros irá subiendo de cara a la noche hasta los mil quinientos en todo caso por la tarde se activa un aviso de nivel amarillo en la ibérica por nevadas en veinticuatro horas espesores de hasta diez centímetros de nieve las temperaturas hoy bajan hasta los nueve grados en Haro diez en Logroño y Arnedo los doce en Calahorra y Alfaro el viento del oeste girando al suroeste en la Ibérica ya el sureste en la ribera baja mañana jueves amanecerá con cielos cubiertos precipitaciones generalizadas que volverán a ser más intensas hacia el final del día con una cota de nieve que ya se mantendrá algo más alta entre los mil cuatrocientos a los mil ochocientos metros las temperaturas subirán de forma notable las mínimas esta noche con valores de tres a cinco grados las máximas ya al mediodía rozando los quince en Calahorra Logroño y Alfaro y los catorce en Haro y Arnedo el viento será del suroeste con intervalos de fuerte en la sierra y en la Ribera Alta y flojos variables en el resto de hecho desde primera hora de la mañana la ibérica se activará un aviso de nivel amarillo por viento rachas de hasta ochenta kilómetros hora

es una información de la agencia

Voz 1315 05:40 Estatal de Meteorología en estos momentos los cielos están cubiertos aquí en el centro de Logroño tenemos una temperatura de nueve grados comenzamos ya se lo hemos avanzado los médicos de familia han vuelto a concentrarse a las puertas de los centros de salud por una sanidad de calidad ante la sobrecarga de trabajo Concha Bezares

Voz 0125 06:00 tercera Semana de movilización y tercera semana sin acuerdo concentraciones que hoy han contado además con el apoyo de los médicos de las urgencias hospitalarias la portavoz del colectivo de los médicos de familia lamenta que en este tiempo no se haya visto ningún gesto por parte de la Consejería de Salud Eva Iggy luz

Voz 3 06:16 en tienen el problema que que es lo que hay que estamos igual que las demás comunidades autónomas en ese aspecto que hay falta de médicos en en España y que eso limita mucho todo lo demás y qué hacen todo lo posible pero que claro nosotros no tenemos respuesta firme por parte de ellos para otra reunión para ver un poco qué posibilidades eso qué soluciones nos pueden dar ni siendo como era absolutamente nada o sea en estas dos semanas tres no hemos notado ningún cambio favorable por tener algo pues eso positivo que ellos vean un poco guiño no que no se haga nada no vemos ningún ningún cambio con respecto a eso por supuesto negociaciones de momento tampoco cuentas apreciaciones o hablar eh los compañeros con ellos tampoco tampoco se han reunido eh

Voz 0125 07:01 además este colectivo rechaza las propuestas de algunas comunidades autónomas de contratar a médicos de familia que no tengan el título de especialista es decir el MIR una medida que para la portavoz de este colectivo supone degradar esta profesión Turín

Voz 3 07:15 ella una a una degradación total de de esta especialidad muy bueno un poco pues a a lo que es nuestra profesión en la que nos ha costado seis años de carrera he formación de cuatro años aprobar mil que que bueno que al final es como regalar un título de especialista que futuro van a tener en los compañeros que están ahora saliendo de estas promociones poco quién va a elegir medicina de familia si saben que en que que bueno pues que como está el panorama como está sin ningún tipo de formación extra ni nada los pueden contratar como como médicos de cabecera antiguos trabajar en ello con mejor eso peores condiciones pero entonces ya habrá un momento en que la gente no elija esta especialidad por qué es degradar la totalmente Rosa no estamos en eso estamos en dignificar nuestra profesión nuestra especialidad y que nosotros somos especialistas en medicina familiar y comunitaria que no se trata de ver a un paciente tras otro a destajo como los antiguos ambulatorio repito se trata de hacer otras cosas aparte de lo que es la demanda asistencial

Voz 1315 08:19 así las cosas los quedamos también otros temas de interés el consejero de Hacienda y Administración Pública asegura que dos mil dieciocho fue un buen año para nuestra Comunidad desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal Diego García

Voz 0496 08:31 yo es que nuestra comunidad tiene en la actualidad una deuda de mil quinientos noventa millones de euros lo que significa que el incremento de la deuda el año pasado fue de unos veinte millones de euros Alfonso Domínguez señala que ese incremento es menor que en ejercicios anteriores y que responde a variaciones de tesorería ya las liquidaciones negativas de dos mil ocho y dos mil nueve Esto significa según el consejero que hemos llegado ya a un punto en el que La Rioja no necesita endeudarse más para sostener los servicios públicos

Voz 9 08:58 lo cual significa que esta comunidad ya ha llegado a un punto en la que no necesita endeudarse más para prestar servicios públicos para sostener nuestro Estado de bienestar para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo ya estamos en un punto muy cercano al equilibrio presupuestario Éste era uno de los grandes objetivos que tenía este Gobierno en la legislatura porque somos unos convencidos de la relación directa que existe entre el equilibrio de las cuentas públicas entre la prudencia cuentas públicas entre la estabilidad y la consolidación fiscal el crecimiento económico y la creación de empleo

Voz 0496 09:30 el consejero dice que aún así la deuda es alta ya además que estamos en un entorno de elevada incertidumbre económica con este escenario Domínguez dice que la Estrategia Regional para este año tiene dos puntos clave las operaciones de deuda a largo plazo y las de corto plazo en el largo plazo el Gobierno trabaja para alargar los plazos de la cartera de deuda para fijar tipos de interés

Voz 9 09:51 tenemos unos vencimientos en este año dos mil diecinueve unos doscientos sesenta millones de euros lo que hay que hacer en este caso es lo que venimos haciendo a lo largo de toda la legislatura que esperamos que hay incertidumbres económicas y esperamos que los tipos de interés van a subir pues lo que es seguramente lo que todos haríamos con nuestra economía familiar con nuestra hipoteca o con nuestros créditos e intentar que el vencimiento sea a más largo plazo intentar que el tipo de interés sea fijo para que si el interés sube pues unos uva ni la cuenta la hipoteca ni la cuentas del pago de los intereses de la de los presupuestos públicos esto es lo que hemos hecho como digo en la legislatura y eso es lo que vamos a seguir haciendo también durante este año dos mil diecinueve

Voz 0496 10:30 además La Rioja se mantendrá en el mecanismo de facilidad financiera buscará operaciones de endeudamiento con el Banco Europeo de Inversiones del Banco del Consejo de Europa en cuanto a la deuda a corto plazo Domínguez dice que el Gobierno ha cerrado operaciones por valor de ciento treinta millones de euros a coste prácticamente cero

Voz 9 10:47 esto en cuanto la deuda a largo plazo también hay que contratar deuda a corto plazo para cubrir necesidades transitorias de tesorería aquí también tenemos pues lo que podemos considerar como buenas noticias hemos hecho algunas emisiones por valor de ciento treinta millones de euros en los últimos tiempos y la respuesta de mercado ha sido francamente satisfactoria mucho la mitad de esos ciento treinta millones de euros para pagar cero de intereses y la otra mitad van a pagar un cero coma cero cuarenta y cinco por ciento de intereses es decir los mercados nos prestan dinero gratis a nuestra Comunidad es decir los mercados confían en nuestra economía y confían en nuestras cuentas públicas porque consideran que ese acercamiento al equilibrio presupuestario que les decía antes es muy positivo para nuestras cuentas públicas el consejero destaca que todas

Voz 0496 11:32 esta estrategia que es la que viene desarrollando el Gobierno en esta legislatura ha servido para reducir el gasto financiero en un sesenta por ciento en estos años

Voz 9 11:40 puesto a esta reducción de los intereses que hemos ido tendiendo a lo largo de la legislatura ya es del sesenta por ciento es decir pagamos un sesenta por ciento menos en intereses de lo que pagamos en el año dos mil quince de los treinta y dos millones de euros del inicio de la legislatura a los dio a los trece millones de euros que para qué vamos a pagar lo que estimamos que vamos a pagar en el año dos mil diez y no hay una diferencia de veinte millones de euros que hayamos conseguido ahorrarle al servicio de la deuda y que son veinte millones de euros que vamos a poder destinar a lo importante a mejorar la vida de las personas a los servicios públicos ya las políticas de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestra comunidad

Voz 1315 12:16 por otro lado el consejero de Fomento asegura que las medidas de bonificación eh en la autopista han supuesto el pago de cinco millones de euros a lo largo del pasado dos mil dieciocho además Carlos Cuevas pide al Ministerio que inviertan la Nacional dos tres dos ya en medidas que hagan permeable esta autopista

Voz 0496 12:31 Cuevas recuerda que hay tres bonificaciones en la autopista que requieren del dispositivo Vía T Se trata de la gratuidad en recorridos de ida y vuelta en el plazo de veinticuatro horas de la gratuidad entre Cenicero Navarrete Logroño y Agoncillo el descuento del setenta y cinco por ciento para el transporte pesado por el desvío desde la dos tres dos El consejero dice que el año pasado se registraron más de tres millones de tránsitos que se beneficiaron de estas medidas

Voz 10 12:54 en el año dos mil dieciocho se hayan producido cerca de tres millones y medio de tránsitos y que el Gobierno de La Rioja haya tenido que pagar casi cinco millones de euros es una inversión importante sí pero es positiva si también por supuesto porque estamos facilitando la movilidad de los riojanos por una vía segura por una vía de alta capacidad estamos reduciendo la siniestralidad de forma muy considerable especialmente con esta última medida del paso obligatorio de los los vehículos más pesados a la autopista sea reducido como saben en dos mil dieciocho con respecto a dos mil diecisiete el número de accidentes de forma muy considerable y lo que es más importante el número de fallecidos en más de un noventa por ciento

Voz 0496 13:41 Cuevas destaca que son medidas a corto y medio plazo pero que hay que pensar ya en el largo plazo Jackie demanda al Ministerio que se invierta en La dos tres dos con la ronda sur de Logroño la Variante del Villar o el desdoblamiento del tramo entre Calahorra y Alfaro junto a La dos tres dos el consejero pide que se haga más permeable la autopista

Voz 10 13:58 pero tiene que construirse ya ese enlace de Lodosa Pradejón para dar ese servicio importante a La Rioja Baja no hay que pararse ahí hay que seguir trabajando en esa línea y hay que construir el enlace también por la parte más oeste de La Rioja un nuevo enlace en Ollauri con la autopista y hay que seguirá también en esa línea de nuevo por La Rioja Baja un nuevo enlace en Aldeanueva de Ebro Easy vamos de nuevo a La Rioja Alta un nuevo enlace en San Asensio

Voz 1315 14:33 son las dos y veinte

Voz 11 14:37 ya a partir de

Voz 1315 14:38 estos momentos nos quedamos con asuntos municipales nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Logroño es miércoles Diego Sacristán ya ha habido junta de gobierno

Voz 0866 14:46 sí así es la Junta de Gobierno Local aprueba la convocatoria de empleo para cubrir ocho plazas de bomberos cinco para consolidación tres de nueva creación con estas incorporaciones el consistorio se acerca a su objetivo de contar con seis turnos con doce bomberos en cada uno Miguel Sáinz es el portavoz de la Junta

Voz 12 15:02 con esta convocatoria nos vamos aproximando al objetivo final de poder disponer de un total de doce bomberos por seis turnos estamos ahora mismo en una cifra superior a los doce bomberos por cada uno de los cinco turnos que tenemos pero el objetivo final es sumar bomberos para poder pasar a trabajar en seis turnos con el paso de los años

Voz 13 15:26 ese es el objetivo final también relaciona

Voz 0866 15:28 dado con contratación el Consistorio logroñés incorporará dos nuevos trabajó es sociales después de una sentencia que desbloquea la oferta de empleo en este sector el juzgado considera que la última convocatoria de empleo no cumplía la legalidad ya que los baremos beneficiaba en exceso a los trabajadores que tuviesen experiencia en el Ayuntamiento de Logroño frente a los que la tenían en otras administraciones ahora el Tribunal del concurso oposición se volverá a reunir para reordenar los resultados Mar San Martín es la concejala de Personal

Voz 1298 15:54 pues este auto de veinticinco de febrero por el cual se comunica al ayuntamiento que está correctamente ejecutada en estos términos la sentencia ya nos permite como digo desbloquear la cobertura del resto de vacantes que quedaban por cubrir

Voz 13 16:08 sí existió

Voz 1298 16:09 ese compromiso de ampliar hasta en seis plazas el número de trabaja de la plantilla trabajo de sociales hasta la e inseguridad jurídica motivada por este recurso habíamos cubierto cuatro nos quedaban dos por ampliar la correspondiente elaboración de la lista de espera en el orden correcto una vez interpretado y modificado la puntuación a otorgar

Voz 0866 16:34 además Sáenz informa de que la Junta in admite el recurso que presentó Jesús María González Menorca el arquitecto responsable de la Oficina de Rehabilitación centro histórico de Logroño contra el proyecto de licitación de la Casa de las letras este funcionario señalaba que el proyecto no cumplía los requisitos los requisitos exigidos por el Código Técnico de la Edificación no garantizaba que no pudiese volverá

Voz 1315 16:54 en un siniestro similar al anterior refiriéndose

Voz 0866 16:56 al derrumbe del edificio pues Miguel Sáenz dice que el proyecto sigue adelante y que la unidad de arquitectura desmonta sus argumentos

Voz 12 17:03 aunque el recurrente es arquitecto y funcionario de carrera administración local no se acredita ese interés cualificado específico en un procedimiento de contratación de obras luego aplicando la ley de dibujo en ese tipo de común la Ley treinta y nueve a dos mil quince seña admite el recurso porque carece de legitimación en este proceso de contratación de las obras no obstante lo anterior tengo que decir que en este expediente e figura eh por supuesto la respuesta de la unidad de arquitectura que ya alguno de algún modo viene a desmontar eh los

Voz 14 17:43 eh bueno

Voz 12 17:45 argumentos que expresó el funcionario en su recurso de reposición

Voz 0866 17:50 por otro lado la Junta modifica el Plan General Municipal en dos parcelas una en la calle Lobete y otra en el sector Río la calzada para darles un uso privado sanitario ya que en ambas instalarán dos residencias para ancianos de iniciativa privada

Voz 12 18:02 para cambiar el uso de la Unidad de Ejecución muebles Lis hasta ahora el uso de residencial para habilitar allí una residencia de personas mayores Ésta es una parcela de mil seiscientos ochenta metros cuadrados

Voz 10 18:19 ubicada al final de avenida Lobete

Voz 12 18:21 que la rotonda de avenida Lobete que da acceso a los lirios ya al puente del ferrocarril y la gasolinera de Lobete una parcela que ahora mismo está vacía que tenían uso residencial y que esta mañana de forma inicial de forma inicial la Junta de Gobierno ha acordado cambiar el uso para pasarlo a uso residencial para personas mayores

Voz 1315 18:43 también aquí en el Ayuntamiento de Logroño cambia Logroño pedirá la comparecencia de Cuca Gamarra y Pedro Sáez Rojo por los sobrecostes dicen de la estación de autobuses el portavoz de cambiado

Voz 0866 18:53 me Logroño Gonzalo Peña denuncia que la estación tendrá un coste estimado un sobrecoste estimado de un millón y medio de euros por ello el Grupo Municipal pedirá las explicaciones oportunas a la alcaldesa de Logroño y al concejal de Urbanismo

Voz 15 19:05 en enero de dos mil diecisiete dijimos que ver por un lado sobrecostes y por otro que iba a haber también retrasos en de autobuses que bueno tal y como ha reconocido el propio Partido Popular Has hecho a comienzos de dos mil diecinueve eh pero bueno así ha sido lo cual además añade a una cosa que es también grave que es que ellos ya lo sabían desde julio del año pasado por la constancia de la existencia de diferentes informes técnicos al respecto y sin embargo pues no dijeron absolutamente nada lo cual como digo es también otro ingrediente de gravedad al respecto y con ello pues bueno lamentablemente se cumple lo que ya a lo que ya dijimos en primer lugar con lo que tiene que ver con los retrasos porque esta obra iba a estar lista en teoría ya en funcionamiento para otoño dos mil dieciocho estamos ya prácticamente en julio de dos mil diecinueve y sin embargo pues no sabe a día de hoy la fecha exacta de cuál va a ser su finalización además

Voz 0866 20:00 Gonzalo Peña denuncia que el consistorio deberá asumir el pago del sobrecoste ya que en el convenio con el Gobierno de La Rioja en el que se financiaba al cincuenta por ciento no se recogía este aumento de precio

Voz 15 20:10 atendiendo al convenio firmado entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma para el pago de lo que correspondía de esta obra la otra parte corresponde a la a la live que no también que el Ayuntamiento se decía que se iba a financiar al cincuenta por ciento de manera completa pero como desde Logroño también eh dijimos esto no iba a ser así ya que el IVA y cualquier modificado por sobrecoste que hubiera que iba a haber e iban a correr en este caso por parte a cargo del Ayuntamiento de Logroño y aunque José Ignacio Ceniceros afirmó literalmente que se habían comprometido a abonar el cincuenta por ciento del IVA de esta obra así como los gastos y sobrecostes Nos dirigimos a la a las unidades técnicas correspondientes nos confirmaron que no esto no aparecía en ningún punto del convenio

Voz 1315 20:53 también eh por otro lado aquí en el Consistorio logroñés el grupo municipal de Ciudadanos propone la creación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Logroño para coordinar las actuaciones del consistorio en este ámbito

Voz 0866 21:04 la formación naranja reconoce que el Ayuntamiento de Logroño realiza acciones para favorecer el empleo y la contratación en la ciudad pero recuerda que desde dos mil diecisiete cuando se jubiló la jefa de unidad empleo no hay ningún funcionario que coordine estas actuaciones Julián San Martín

Voz 8 21:18 es decir el Ayuntamiento está haciendo cosas muchas cosas nos

Voz 16 21:22 no solamente estas ocho ultima legislatura el PP sino desde antes lo intento está haciendo cosos hace programas lanzaderas de empleo lanzar el emprendimiento su momento hizo talleres de empleo los cursos para desempleados cualificaciones profesionales ahora el Youth o el actualmente el Explorer esas cosas hacemos no

Voz 8 21:42 sí pero Logroño pierde diez mil jóvenes desde el año dos mil seis dos de cada tres jóvenes dicen que no pueden emanciparse

Voz 1315 21:54 también en el terreno municipal la alcaldesa de Logroño ha visitado la remodelación nueva de la plaza de México que ha sido abierta al público tras algo más de siete meses de obras y una inversión cercana al millón de euros la alcaldesa anima a disfrutar y redescubrir este pulmón verde que se abra aquí en la ciudad y que va a ganar protagonismo en el ámbito del soterramiento Cuca Gamarra

Voz 17 22:12 que forma parte de la ciudad desde Logroño y sobre todo se convierte en una llamada a la gran transformación de el soterramiento desde aquí podemos llegar también a ese gran parque que en estos momentos está se está construyendo una actuación en la que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado por un lado renovar esa plaza que data databa del doce años ochenta La plaza de México que todos hemos conocido y en los que todos hemos disfrutado y convertirlo nuevamente en un espacio de encuentro de todas las generación Peres no sólo para los vecinos de esta zona sino para toda la ciudad de Logroño y además hacerlo de una forma muy integrada con la gran transformación urbana que supone el soterramiento y ese es el objetivo y eso está consiguiendo veremos desde ese punto como los próximos meses con la finalización del parque que es la cubierta de la estación de autobuses que llega hasta la calle Vara de Rey sin duda alguna este espacio para un nuevo espacio abierto a todos los logroñeses

Voz 1315 23:13 y al cierre de este Hora catorce vamos a invitarles a una conferencia esta tarde en el colegio de jesuitas a las cinco y media titulada La convivencia en las aulas y la imparte el licenciado en Filosofía y Letras catedrático de Bachillerato y también fundador y presidente honorífico de la asociación convives Pedro Uruñuela

Voz 0866 23:29 este experto considera que hemos mejorado como sociedad a la hora de diagnosticar los casos de abusos pero que todavía existen problemas a la hora de asumir o reconocer que nuestros hijos alumnos son acosados o acosadores

Voz 12 23:40 que a nadie nos gusta

Voz 18 23:42 no sé si hay problemas etcétera Los señalas muy bien tanto a nivel individual de padres madres etcétera como a nivel de centros hay una negación muchas veces no existe problema no hay problema aquí no ha pasado ese tres por eso yendo de las cosas que más insistimos es en trabajar con los alumnos y alumnas espectadores es decir eh con aquellos que son conscientes que ven lo que está pasando que saben lo que está ocurriendo es una de las características de la cosa es que las personas adultas somos las últimas en enterarnos de lo que está pasando