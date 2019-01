Las noticias de Navarra, 16:02 (30/01/2019)

jornada de huelga médica en la Comunidad el Ejecutivo foral dice que el seguimiento no está siendo significativo María Solana los

Juanfran que que hay un seguimiento ahora mismo de en torno a un doce por ciento pero el consejero sí que hemos hablado de la disposición de su departamento de él mismo para dialogar pero evidentemente siempre que no se esté en un escenario de llamamiento de huelga

primera jornada de huelga médica acompañada esta semana con el despunte de la epidemia de la gripe nueve mil treinta y seis navarros atendidos las salas de espera no sean alterado por la huelga Laser sea ha a un centro esa luz y ha hablado con un médico que no ha acudido a la huelga porque considera que

Voz 0220

00:57

qué hacer cuatro días huelga en un mes creo que no es ninguna medida de presión y no de un caso los pacientes no se van a enterar van a ser vistos igual con los mínimos que tenemos de acuerdo con las demandas con las exigencias con lo que pedimos con lo con lo mal que lo estamos haciendo con el deterioro de la sanidad de Navarra