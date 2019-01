el presidente de la comunidad Ángel Garrido ha convocado ahora los medios de comunicación en la Puerta del Sol una comparecencia en la que se espera que Garrido responda a la última propuesta del sector del taxi para regular los sube trece y que pasa fundamentalmente por imponer una pre contratación de una hora hay una distancia mínima de cinco kilómetros escuchamos a Julios ante la Federación Profesional del Taxi y al propio Garrido que ya esta mañana insistía en que su Gobierno no va a legislar a eliminan un sector

en casi se muestra partidario de buscar soluciones y alternativas espero ya en esta ocasión con más contundencia que la Comunidad de Madrid sea venga a lo que no se ha hecho hasta ahora que es negociar

Voz 3

00:41

depender insisto que simplemente porque me viene bien que no haya competencia eliminar Un sector eso creo que no es razonable que se pida desde luego sino razonable que se pida es inaceptable que un gobierno cediera semejante pretensión