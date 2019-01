Escucha las noticias de las 16:00 (30/01/2019)

la formación rebaja la tensión a través de una carta en Facebook misiva que hemos conocido poco después de saberse que Íñigo Errejón no acudiría a la cita Mariela Rubio buenas tardes buenas tardes sí aunque abandone nuestra formación Íñigo a pesar de todo no es un traidor sino

que debe ser un aliado que podemos así se ha pronunciado Pablo Iglesias en un documento a modo de consideraciones para la reunión del Consejo Ciudadano a la que no asistirá por su baja paterna pero en la que intervendrá telefónicamente Iglesias señala no obstante que para ese diálogo podemos necesita tener un debate propio sin que se le pretenda imponer es textual tragar con platos precocinados hemos cometido errores pero para enmendar los y asumir responsabilidades nos hemos dotado de procedimientos que deben ser respetados y que tienen sus tiempos Iglesias admite como legítima la propuesta de superar Unidos Podemos como referencia política del cambio pero considera que es un planteamiento erróneo y que no se ha debatido en los órganos ni se ha sometido a las bases por ello insiste en un debate interno la empezando por los círculos Carmena no es lo que fue termina diciendo Iglesias pero representa lo más útil para impedir que la derecha reconquiste el poder municipal en Madrid