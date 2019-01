Voz 4

00:25

es verdad que el balance de legislatura es buenísimo porque han sido cinco puntos y pico de abandono realmente una cifra muy importante pero ahora ha habido un repunte que hay que estudiar dosis era muy importante estudiarlo con detenimiento serían muy apresurado decirlo yo no tengo datos como para ello pero quizá sí puede estar relacionado con bueno por la actividad a nivel del mercado de trabajo no que quizá sí sí puede puede influir en ello pero no tenemos datos como para para certificar que eso sea así