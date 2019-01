Las noticias de Castilla y León, 17:03 (30/01/2019)

Voz 2

yo tengo una hija de diecinueve años que hasta los diez años estuvo en colegio ordinario supuso un trauma para ella no he podido cambiarme de casa pero sí que tuve que dejar de ir al parque tuve que dejar de ir a la piscina que la tengo a los de casa ella no quiere coincidir en Valladolid con nadie de aquel colegio por qué no se lo hicieron pasar bien pero ni los niños ni los padres de los otros niños que les estorbaba mi hija les retrasaba a los suyos incluido el profesorado el profesorado a mí me llegó a decir que ellos están ahí para sacar adelante a los que pueden hacer carrera no para que va a terminar haciendo cajas en Asprona el el la vida que algunos de nuestros hijos han tenido en un colegio ordinario