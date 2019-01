Escucha las noticias de las 17:00 (30/01/2019)

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ya está reunido el Consejo Estatal de Podemos y lo hace con un mensaje previo de Pablo Iglesias que en Facebook ha dicho que Errejón que recordemos no asistió a la cita es un aliado no un traidor además eso hay aclaraciones a la entrada de ese encuentro de esa reunión unidad móvil José María Sendra Mariela Rubio buenas tardes

buenas tardes sí aunque Íñigo Errejón no asiste a esta reunión que ha empezado puntual si lo hacen sus consejeros afines que suponen el treinta por ciento de este Consejo Ciudadano Estatal todos ellos han coincidido en señalar que la carta de iglesias en las que es en la que se abre a negociar con Íñigo Errejón es una rectificación fruto de una reflexión necesaria escuchamos a sí

Jorge uno mano derecha de Íñigo Errejón yo creo que han reflexionado que hay una candidatura que es la que puede sacar al Partido Popular de las instituciones buena Íñigo será vetado ha entendido que si eso era un escollo para llegar a acuerdos pues que no pasa nada que no hay ningún problema que aquí lo que importa es mirar hacia fuera y convencerá a la gente como digo para desalojar al Partido Popular que es el único objetivo mayo más marido más Gürtel en lo que va

no obstante en su carta Iglesias sobre el nombre de más madrid admite como legítima la propuesta de superar Unidos Podemos pero considera que es un planteamiento erróneo y que no sea debatido en los órganos ni se ha sometido las bases por ello insiste antes de negociar debe darse en Podemos un debate interno sosegado del que este Consejo será el principio

no sabemos que como punto de partida el acuerdo de salida del Reino Unido no admite enmiendas aunque no se dan por rotas las negociaciones Griselda Pastor buenas tardes