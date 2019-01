Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (30/01/2019)

quería anunciar negocio en la radio y claro que me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero e investigan fácil rápido

Voz 1733

00:52

la secretaria de Estado de Turismo Isabel Oliver ha afirmado que durante este año van a terminar las obras de los paradores de Muxía hay de Venezuela se va a dar un fuerte impulso al de Ibiza y al de Molina de Aragón en la comarca de Molina no se lo creen aseguran que estas horas llevan casi dos años paradas que no avanzan y que sólo se oye hablar de este proyecto cada vez que se acercan elecciones Ángel Luis López ex portavoz de la Asociación La Otra Guadalajara