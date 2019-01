Las noticias de Cantabria, 18:02 (30/01/2019)

Cántabro de Salud no lo ha hecho y tampoco se plantea dice contratar a médicos sin Mir es decir a Médicos sin titulación de especialidad para suplir las carencias en atención primaria pediatría como sí han planteado otras comunidades como Castilla y León afirman desde allí que se trata de medidas excepcionales para cubrir bajas y la fuerte demanda de médicos en zonas de difícil cobertura porque las bolsas de empleo están vacías desde el Servicio Cántabro de Salud reconocen tener el mismo problema sobre todo para contratar médicos de familia pediatras sin embargo el subdirector de Recursos Humanos dice que prefieren optar por otras alternativas y seguir apostando por la experiencia que te puede ofertar un especialista la Consejería apostado por los nombramientos de continuidad dándoles estabilidad con contratos de un año con posibilidad de renovar y reconocen sin embargo que hay también médicos de familia que están ejerciendo de pediatras

