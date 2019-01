Escucha las noticias de las 19:00 (30/01/2019)

el Parlamento Europeo reconoce a Juan why do es el primer apartado de la resolución pactada después de horas y horas de negociación ya a punto de iniciarse el debate en la Eurocámara corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0806

03:04

sí buenas tardes es mucha la satisfacción en el entorno del presidente del Gobierno por el fichaje de Pepu Hernández no se explican que fue una idea del líder socialista y a pesar de que ya hay otro aspirante en esta carrera que es Manuel de la Rocha esas fuentes cercanas al presidente admiten con toda naturalidad que va a implicarse de lleno en impulsar al ex entrenador no temen que esto sea contraproducente a pesar de la falta de neutralidad que evidencia es más destacan que ha sido el propio Hernández quién ha pedido que se mantenga la competición interna Ferraz le ofrecía la opción de suspender las primarias porque los estatutos así lo permiten así que Pepu Hernández dará ticket en Madrid con Ángel Gabilondo y queda por despejar el cartel de las elecciones europeas para esas fuentes el candidato natural es el ministro Borrell aunque aseguran que el tema no está cerrado dan a entender que como ex ministro de Exteriores van a apurar hasta el final y que si sale del Gobierno será en el último momento