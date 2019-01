Escucha las noticias de las 21:00 (30/01/2019)

Voz 1 00:00 a la pelota de canales llegará desde el flanco izquierdo López santanderino Pélata remate está viva de bacalao Celso de pega Orde runner Goldberg al Betis en el lado contrario rechace bordea el Betis suelen Face

Voz 2 00:17 son las diez de la noche las ocho en Canarias la ronda en Carrusel

Voz 3 00:21 a eso se nota ahora viene el típico hace rasca de los ascensores verdad hoy que tengo que hacer rasca cuando alguien te diga eso tú dile eso que ganamos porque cuanto garras que haga más puedes ganar tú y ahora tú eliges con el rasca multiplicador once

Voz 2 00:37 Villamarín Chevy ya son de March

Voz 4 00:39 el remate de Bartra por encima en el segundo consecutivo que sacó lo

Voz 3 00:44 hay veintinueve y medio

Voz 4 00:45 si la segunda parte Betis cero Espanyol uno de los españoles

Voz 2 00:49 hay final a media hora para la eliminatoria estrella en el gano FLA que

Voz 5 00:53 a los en calienta sorianos recorremos Valverde sale con todo un cero en semillas suplente de en menos de media hora dos de ventaja para el semilla de la arranca este es este Barça

Voz 2 01:04 Villa Copa de la Reina de fútbol hemos asistido a un día histórico cuarenta y ocho mil ciento veintiuna personas han visto hoy sito en la Catedral el Atlético de Madrid en semifinales al derrotar al Athletic Club por cero goles a dos estas semifinales de la Copa la Reina como la Real que ha ganado in Zubieta cuatro cero al Rayo Vallecano resuelta ya al partido en la Ciudad Deportiva Adrián

Voz 6 01:28 pues no no vamos a los penaltis Dani ha terminado ya el tiempo extra también esos treinta minutos de añadido empate a uno en el marcador así que en breve van a comenzar los lanzamientos desde los once metros todo el protagonismo para Noelia Ramos por tener al Sevilla para Sandra Torres guardameta el Levante

Voz 2 01:42 Levante Sevilla por tanto a la prórroga ISE juega en San Sebastián de los Reyes el Madrid Club de Fútbol Barça Uxue

Voz 7 01:48 a punto de comenzar la segunda mitad en el estadio Mata riñonera vale gol de Martens para el Fútbol Club Barcelona en el minuto once Madrid Club de Fútbol pero Barceló

Voz 2 01:55 comenzó el partido casi por la Premier ICO una granizada tremenda en Anfield Borja vio tremenda eh

Voz 8 02:07 bueno

Voz 1 02:14 el ojo Celso Jo medio dar gente Darro pase perfecto Khaled pusieron para batir a Roberto Mendo calan catorce minutos para el final del partido

Voz 9 02:28 hola

Voz 1 02:31 me quedo Celso pisó uno español

Voz 2 02:34 pero bueno de momento tendríamos prórroga aportando en Sevilla estamos con ese partido Borja remataba en el primer minuto como decíamos al terreno de juego la mejora de los estados Liverpool cero más de internacional Bruno

Voz 1047 02:48 en Italia la mentira ha metido un siete a uno a la Roma declaraciones atención de Monchi el director deportivo del club romanista el día más difícil de mi vida pero no es momento de tomar decisiones la decisión al futuro de DiFranco también en Copa de Italia está jugando Atalanta contra el Juventus con Cristiano titular de momento empate a cero y más partidos de Premier de momento cero Chelsea cero cero Watford cero Estamos también con el baloncesto

Voz 2 03:12 con la Euroliga abandona Mikel

Voz 10 03:15 llevamos cinco minutos y diez segundos del tercer cuarto Mora Banc Andorra pierde por cincuenta a cincuenta y cuatro contra de evita Zagreb Málaga Enrique

Voz 4 03:26 la crisis es un partido que el último minuto del primer cuarto el Unicaja un parcial trece A uno de salida se estabiliza ahora tiempo muerto cuarenta y siete segundos para que se acabe el primer cuarto

Voz 11 03:36 Unicaja diecinueve Palencia Basket catorce Orge

Voz 12 03:44 go go go

Voz 13 03:48 a la Premier le dedique inglés a dos minutos ha tardaba rugir a un fiel balón que encuentra dentro del área el senegalés sabe que amaré te beso el piso generadora influir mérito Liverpool barcaza negó del primer tiempo Liverpool uno de cero

Voz 2 04:06 eso en Anfi del nos queda rematar también la Champions de baloncesto en Tenerife mano partido resuelto ya Salguero Zamora en el descanso cincuenta y dos Gibraltar Tenerife peca o Papa diecinueve Hasta aquí la ronda

Voz 3 04:18 si alguien te dice Ferraz así por cuarto por diez o no por diez puede ganan hasta aquí en mil euros el instante por veinte hasta quinientos mil al instante tú eliges hay más de ochenta kilos en juego rasca multiplicador de la ONCE moda rogaba celebramos el gol de guion lo Celso que si no lo veo no lo creo como tampoco me creía que el seguro de coche podía ofrecer tantas coberturas tantas posibilidades de contratación lo tú en Plus Ultra punto en seguridad Caisse

Voz 14 04:49 comparte gol español que busca II ha aparecido Joel Robles el pase estaba protegido por la defensa del Betis pero sí ha desatado el último cambio o el segundo cambio mejor dicho el español

Voz 15 04:59 pero el hecho es que Zalba eliminatoria en español y ahora está en manos de lo que el Betis quiera porque está viviendo en el campo Marañón del Espanyol

Voz 16 05:07 forma masiva veremos a ver si firman Ono firman