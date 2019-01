Escucha las noticias de las 03:00 (31/01/2019)

Voz 0127

00:07

buenas noches buenas noches el Europarlamento es la primera institución que apuesta abiertamente por el reconocimiento de Juan Why do como presidente de Venezuela este jueves los eurodiputados van a pedir a la Alta Representante y a los gobiernos que hagan lo mismo que ellos dan por hecho que el rechazo público de Maduro a convocar elecciones no deja más camino populares liberales y conservadores británicos habían reclamado ya está opción que ahora cuenta también con el apoyo del grupo socialista Ramón Jáuregui miro me importa coincidir