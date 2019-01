Escucha las noticias de las 07:00 (31/01/2019)

Voz 1727

02:04

creo que nunca a duras que son un riesgo para la vida de hecho van contabilizados ocho muertos Estados Unidos se congela y el New York Times recuerda varias investigaciones científicas que ya habían alertado de que el calentamiento del Ártico está empujando aire polar hacia zonas adonde no solía ir que algún profesor de preescolar Se lo explica Donald Trump que a veces el frío puede tener que ver con el calentamiento Estados Unidos se congela en las antípodas Australia arde con temperaturas cercanas a los cincuenta grados hoy es jueves y como cada jueves desde hace semanas en Bélgica los estudiantes saldrán a la calle a pedir políticas reales contra el cambio climático empezó como una protesta pequeñita iba camino de convertirse en una especie de 15M verdes con nivel físico resta mujeres Adelaida Charlie es una de las líderes del movimiento que anuncia que seguirán manifestándose para que los partidos incluyan en las elecciones europeas en sus programas prioridades contra el cambio climático Jordi Carbó buenos días aquí no llega al vórtice polar si no llega lo que provoca esta situación que es este desbordamiento de frío ártico en Estados Unidos como decías ahora mismo y temperaturas no de sensación sino de termómetro las que marca el termómetro entre Canadá y Estados Unidos de hasta cuarenta grados bajo cero pero bueno aquí no llega lo que llega de este desbordamiento del Ártico es borrascas y una borrasca que entre esta próxima noche el sábado va a dar mucho que hablar también no por precipitaciones exageradas