Escucha las noticias de las 08:00 (31/01/2019)

buenos días hasta ahora no sabemos exactamente dónde están a los tres últimos de la agencia Efe les ha detenido el servicio de inteligencia de Maduro en el hotel en el que se hospedaba en a los otros cuatro que siguen todavía arrestado en las inmediaciones del Palacio de Miraflores el resto o ha sido liberado o expulsado del país

no mucho pero efectivamente hay que tener en cuenta que alguna de las razones algunas de las causas por las que Italia entró en recesión son comunes a la eurozona la convalecencia de la pasada crisis y sobre todo el deterioro económico y comercial internacional hay que recordar que la economía italiana es una economía muy abierta a las exportaciones y aunque sumarles son propios en gran medida es verdad que la bajada en el comercio internacional en las exportaciones en el sector industrial en generar es un denominador común tanto con Alemania como con Francia

Voz 1727

03:16

pues trillado la candidatura propia hoy día once de la huelga del taxi no habrá manifestación de los taxistas delante de la sede el PP han desconvocado la esta convocatoria como un gesto de cara a la negociación pero el presidente madrileño Ángel Garrido de momento no se mueve