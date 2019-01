Hoy por Hoy La Rioja (31/1/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 0496 00:00 qué tal buenos días amanece este último día de enero y qué tiempo vamos a tener Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenos días

Voz 0133 00:14 buenos días tendremos cielos cubiertos aquí en La Rioja con precipitaciones generalizadas que se irán intensificando hacia el final del día la cota de nieve será algo más alta y es que las temperaturas subirán una cota entre los mil cuatrocientos a los mil ochocientos metros y las temperaturas que las máximas ya rozarán los quince grados en Calahorra Logroño y Alfaro los catorce en Haro y Arnedo el viento por último será del suroeste con intervalos de fuerte desde primera hora de la mañana con avisos activos en la Ibérica de nivel amarillo por rachas de hasta ochenta kilómetros hora en el resto tenderá a soplar flojo variable

Voz 0496 00:47 de momento lluvia Si tres grados de temperatura en el centro de Logroño en el día de la Paz hilando violencia que se conmemoraba ayer el catedrático de Bachillerato y también fundador y presidente honorífico de la asociación convives Pedro Uruñuela ofreció una charla sobre convivencia en las aulas este experto en declaraciones a esta Isora ha dicho que hemos mejorado como sociedad a la hora de diagnosticar los casos pero que todavía existen problemas a la hora de asumir o reconocer que nuestros hijos alumnos son acosados o acosadores

Voz 1 01:19 eh a nadie nos gusta tener que reconocer que hay problemas etcétera Los señalas muy bien tanto a nivel individual de padres madres como a nivel de centros hay una negación muchas veces no existe problema no hay problema aquí no ha pasado por eso ya es una de las cosas que más insistimos es en trabajar con los alumnos y alumnas espectadores de decir con aquellos que son conscientes que den lo que está pasando que saben lo que está ocurriendo una de las características de acoso es que las personas adultas somos las últimas en enterarnos de lo que está pasando

Voz 0496 01:55 además Pedro Uruñuela señala que los protocolos de actuación están bien pero que siempre llegan tarde donde hay mucho por recorrer dices en la prevención

Voz 1 02:02 el problema fundamental es que los protocolos siempre siempre llegan tarde los protocolos tienen lugar cuando ya se ha producido el acoso y tenemos un inmenso campo para trabajar que es la prevención es la construcción de grupo el trabajar las relaciones interpersonales dentro del aula él crear las condiciones que hagan absolutamente inviable una situación de acoso etcétera creo que el problema a veces nos enfocado bien por ejemplo eh se poca personalmente la víctima o se enfoca personalmente el acosador

Voz 0496 02:34 más cosas tal y como recogía las últimas horas el diario punto es Rebeca ha decidido abandonar el partido Ciudadanos ya solicitó además permanecer como diputada no adscrita ya saben que hace unos días la formación naranja destituya a como responsable de Relaciones Institucionales del Comité Autonómico en declaraciones al diario punto es la responsable del área en el ámbito nacional Marta Rivera de la Cruz alegaba para esa destitución pérdida de confianza en la diputada regional y también de ciudadanos les contamos que el portavoz del grupo Parlamentario ha confirmado a esta emisora que hoy mismo hay prevista otra reunión con el Gobierno Diego Ubis dice que se mantiene el intercambio de información para fijar qué acuerdos están cumplidos y cuáles quedan por poner en marcha Ubis afirma que después centrada ya en una fase de negociación de medidas que vayan en beneficio de la ciudadanía

Voz 2 03:16 estamos intentando ver pues qué qué medidas de los acuerdos que que que partidas presupuestarias pues estaba sin cumplir si se pueden cumplir en los próximos meses y yo ese tiene que ser primer compromiso del Gobierno yo yo espero que esta semana por lo menos dejemos cerrado ese aspecto ahí a partir de la semana que viene pues podríamos hablar de pues de medidas urgentes el plano fiscal y ecológico que creemos que son buenas para riojanos y que que deberíamos aprobar antes de pues en las antes de final legislatura sobre todo pero creo que en un tiempo breve de de de un plazo breve porque creo que que son medidas importantes y que además van a beneficiar a la vida de los riojanos

Voz 0496 03:57 el consejero de Hacienda y Administración Pública asegura que dos mil dieciocho fue un buen año para nuestra Comunidad desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal Alfonso Domínguez considera que La Rioja ha llegado a un punto en el que ya no necesita endeudarse más para sostener los servicios públicos

Voz 3 04:14 lo cual significa que esta comunidad ya ha llegado a un punto en la que no necesiten endeudarse más para prestar servicios públicos para sostener nuestro Estado del bienestar para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo ya estamos en un punto muy cercano al equilibrio presupuestario Éste era uno de los grandes objetivos que tenía este Gobierno la legislatura porque somos unos convencidos de la relación directa que existe entre el equilibrio de las cuentas públicas entre la prudencia cuentas públicas entre la estabilidad y la consolidación fiscal el crecimiento económico y la creación de empleo

Voz 0496 04:46 el consejero reconoce que en nuestra comunidad como el resto de comunidades autónomas y el Estado tiene un problema con el elevado nivel de deuda que esto es algo que debemos atajar ahora mismo la deuda de La Rioja es de mil quinientos noventa millones de euros seis y cincuenta y cinco

Voz 0496 05:49 Nos vamos ahora hasta La Rioja Baja el pleno del Ayuntamiento de Alfaro aprobaba anoche el presupuesto para dos mil diecinueve y por otra parte Podemos se va a presentar a las elecciones en esa ciudad bajo la marca Alfaro despierta Miguel Ángel Santos

Voz 1584 06:03 Alfaro despierta quiere presentar una candidatura amplia de hombres y mujeres jóvenes y mayores de todas las procesiones que quieran trabajar por mejorar la situación actual de Alfaro ya que según esta plataforma la ciudad ha entrado en los últimos años en una decadencia económica muy preocupante Laura Rodríguez es la secretaria general del Círculo Podemos de Alfaro

Voz 9 06:26 bueno no es Transit ideas no estáis de Ain si es bueno creemos que en ocho años que lleva gobernando el PP en Alfaro la verdad es que Alfaro encima muerto o sea no no es lo que no es lo que era antes necesita bueno las empresas y el empleo ha bajado muchísimo encerrado muchísimas muchísimas empresas Industria bueno practicamente nada al comercio el comercio está bajando bajando están están bajo mínimos no se abren comercios de hecho se cierran que creemos que Alfaro necesita pues eso que despertar hay intentar

Voz 10 07:06 te vuelva que vuelva a

Voz 9 07:09 a vivir al paro despierta se presentará

Voz 1584 07:11 tanto ante todos los alfareños ya alfareñas pero también quieren recabar ideas e inquietudes de los ciudadanos a través de su email podemos Alfaro arroba gmail punto com Por otro lado en el pleno que se celebró ayer por la tarde en el Ayuntamiento alfareño se aprobaron los presupuestos para este año dos mil diecinueve que ascienden a once millones cuatrocientos ochenta y ocho mil euros un seis coma ochenta y cuatro por ciento más que los presupuestos del año pasado las inversiones también han subido en un treinta y cinco y medio por ciento hasta alcanzar los dos millones seiscientos treinta y ocho mil ochenta y cinco euros las principales partidas van a ir destinadas a la restauración integral del barrio de Burgo al monasterio de la concepción de la segunda fase de la reforma del frontón municipal Yolanda Preciado alcaldesa de Alfaro

Voz 11 07:59 por supuesto la más importante es el la restauración integral de todo lo que es el barrio de lo que para ese año dos mil diecinueve asciende a novecientos sesenta y seis mil ciento diecisiete euros es otra segunda importante es la cuarta y última anualidad del pago de la compra del Monasterio de la Concepción que son trescientos setenta y ocho mil euros y luego tenemos una importante también con doscientos cincuenta y cinco mil euros que es la reforma de la segunda fase del frontón municipal porque la primera fase acaba de empezar la segunda fase va el presupuesto para este año dos mil diecinueve

Voz 1584 08:47 también hay una partida de doscientos mil euros destinada al cambio de moqueta del campo artificial otra para el vallado de campos de futbol ciento ocho mil doscientos seis euros para evitar las fugas de agua en la piscina

Voz 0496 09:01 la Fundación Cáritas Chavicar llevaba a cabo ayer la octava edición de los premios con corazón para reconocer a empresas que echado una mano en el ámbito del empleo el medio ambiente olas sensibilización Jesús Pablo Romero Fundación Cáritas Chavicar

Voz 12 09:11 de un par de ejercicios en dos mil diecisiete donde ha empezado a hacer una nueva no es las personas que tienen empleo pero no llegan a fin de mes entonces en ese sentido es lo que más les preocupa luego sobre todo en lo que estamos apostando definitivamente no en lo que es la formación sino tienes una formación complicado poder salir del círculo de la pobreza a tener esa formación que te que te genere una estabilidad económica como un empleo para seguir trabajando con ellas pero fundamentalmente es lo que hace cuánto sin empleo un empleo de calidad