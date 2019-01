Hoy por Hoy La Rioja (31/1/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0496 00:09 buenos días la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves treinta y uno de enero cielo cubierto con precipitaciones generalizadas más intensas al final del día la cota de nieve irá subiendo hasta los mil ochocientos metros también van a subir las temperaturas hoy alcanzaremos los catorce quince grados de máxima ahora tenemos tres grados en el centro de Logroño podemos reunió ayer a su consejo ciudadano estatal después de la crisis abierta por Íñigo Errejón y su decisión de concurrir a las autonómicas en Madrid bajo la marca más Madrid en ese encuentro en ese Consejo Ciudadano Estatal estuvo el secretario general de Podemos en La Rioja Kiko Garrido qué tal buenos días días bueno cuál es la conclusión que saca usted después del encuentro de ella

Voz 3 00:51 bueno lo esperado en cinco horas hemos estuvimos mucho tiempo ningún yo creo que al final el a la idea general era que yo es una cuestión que tiene que decidirse en Madrid por la la madrileña mi además todos coincidíamos en que lo que lo mejor es que vayamos todos juntos no te pierdas no sé no sé de que seamos capaces de llegar a acuerdos

Voz 0496 01:25 en cualquier caso ir todos juntos tienen sus plazas no primero candidatura propia después negociar con Izquierda Unida dentro de Unidos Podemos luego iniciar conversaciones con en este caso más Madrid no

Voz 3 01:35 claro los escritos escritas de en este caso de Madrid ya decidieron que querían presentarse junto a ellos el paso lógico después será a partir de ahí cuando se cuando se negocie con niños pero la voluntad es que vayamos todos juntos yo creo que eso

Voz 0496 01:56 sí estamos hablando en la cuestión lógicamente que afecta a Madrid pero que es extrapola por supuesto a todo el país en hay temor en las formaciones en las medidas autónomas en Podemos en las diferentes cuyas autónomas en que esto tenga un efecto contagio por así decirlo

Voz 3 02:11 pues hombre Íñigo Errejón es que te parece complicado que aparezcan plataformas que traten de Reus hay podían liquidar el experto de el espectro de retales es es normal no tiene porque es el mar yo creo que si somos capaces de de ampliar he de ampliar podemos ampliar las candidaturas dulces podemos pero que es bueno creo que es bueno al la cuestión pues bueno sin yo tiene que han tenido mucho revuelo por ser quiénes pero al final que que se conformen plataformas más amplias estás bien pues en La Rioja además siempre lo hemos defendido con con cambiar a Logroño

Voz 0496 03:04 Kiko Garrido secretario general de Podemos gracias por atender la llamada de por ahí buenos días

Voz 0496 04:14 los médicos de familia han vuelto a concentrarse en las últimas horas a las puertas de los centros de salud por una sanidad de calidad ya entre la sobrecarga de trabajo han vuelto a denunciar además que en todo este tiempo que llevan de movilizaciones no haya habido gesto alguno por parte de la Consejería de Salud Eva y eh

Voz 9 04:28 tienen el problema que que es lo que hay que estamos igual que las demás comunidades autónomas en ese astuto que hay falta de médicos en en España y que eso limita mucho todo lo demás y qué hacen todo lo posible pero que claro nosotros no tenemos respuesta firme por parte de ellas para otra reunión para ver un poco qué posibilidades o soluciones nos pueden dar Nice mejora absolutamente nada o sea en estas dos semanas tres no hemos notado ningún cambio favorable por tener algo pues eso positivo que yo vean un poco guiño no que no hagan nada no vemos ningún ningún cambio con respecto a eso por supuesto negociaciones de momento tampoco cuenta ya tienes a hablar eh los compañeros con ellos tampoco tampoco se han reunido eh

Voz 0496 05:12 miramos ahora la prensa empezamos por Diario La Rioja Rebeca Grajera se va del grupo Ciudadanos y pide seguir como parlamentaria no adscrita el abandono de la diputada de la formación naranja profundiza en la crisis interna del partido a cuatro meses de las elecciones autonómicas en nueve cuatro uno punto com sin riesgo la Confederación Hidrográfica del Ebro atribuye a una confusión conceptual el nerviosismo y aclara que los planes de evacuación son competencia municipal enrejado punto com podemos encontrar que hay pozos ilegales también en La Rioja en noticias de La Rioja la sierra riojana continua en alerta por viento y nieve hasta el viernes

Voz 0496 06:43 siete de la mañana hay veintisiete minutos vamos a esta hora con la información de los deportes Sergio Moreno qué tal buenos días

Voz 0116 06:48 hola buenos días hoy es el último día en el que los dos equipos riojanos que militan en Segunda División B pueden incorporar a nuevos jugadores a sus respectivas plantillas esta noche se cierra la ventana de fichajes del mes de enero veremos a lo largo del día algún movimiento dado que estas últimas horas las negociaciones lógicamente ese agilizan ante la necesidad de los equipos por dar altas y bajas ir el miedo de los jugadores a quedarse sin equipo para estos últimos cuatro meses de competición no se esperan grandes giros de última hora en la Unión Deportiva Logroñés dio las bajas hace ya unas cuantas semanas Avi Jimmi Borja Sánchez que ya jugó el pasado domingo ya gran nivel por cierto con el Burgos ya incorporado primero a Iñaki lo a Pedrito que ocupa plaza de sub veintitrés los blanquirrojos disponen de esta forma de una ficha senior libre severa hacia a lo largo del día de hoy se completa la plantilla Tanto Sergio Rodríguez como carro Lasheras han mostrado en reiteradas ocasiones que están satisfechos con el plantel aunque bien es cierto que la no contratación final de Guille Donoso apunta que el staff técnico riojano buscaba un extremo diestro para este mercado invernal hasta esta noche tienen de tiempo para hacer algo fue el Calahorra en el que se movió ayer por partir la doble además finalmente dio la baja el centrocampista Gabri que él había solicitado ya hace algunos días hice rola contra el reacción de Isaac Manjón que deja el unionista para seguir haciendo goles en el conjunto rojillo en este mercado de invierno el Calahorra dio la baja Alain Barrón por lesión Javi duro por decisión técnica ya incorporado a Emilio a Sergio Benito a Regino John Etxaide lista a la que ayer se sumó Isaac Manjón veremos cómo de movidos el presente al día por la planilla en este último día de mercado de invierno los dos equipos se refuerzan de cara a una segunda vuelta en la que ya tenemos horario para el gran derbi riojano será el domingo diez de febrero en Las Gaunas a las cinco de la tarde

Voz 0496 08:40 la Rioja se sitúa entre las comunidades autónomas donde se realizó un menor esfuerzo para alquilar una vivienda destinando de media el quince coma tres por ciento de la renta anual según destaca el portal idealista en base a los datos de renta media de los hogares en dos mil diecisiete procedentes del Instituto Nacional de Estadística en primer lugar se coloca Baleares les siguen Cataluña y Madrid ciento estas tres comunidades donde los precios del alquiler fueron los más altos catorce coma cuatro euros por metro cuadrado tanto en Cataluña como en Madrid doce coma cinco euros por metro cuadrado en Baleares en estas autonomías se encuentra en las ciudades más caras para alquilar

