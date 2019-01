Hoy por Hoy La Rioja (31/1/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja García

Voz 0496 00:07 qué tal buenos días es jueves treinta y uno de enero vamos ya con el último tramo de información local y regional en esta edición de Hoy por hoy

Paktika Casamayor les desea un buen día y les ofrece la información de la hora y temperar

Voz 2 00:19 pura

Voz 0496 00:22 son las ocho de la mañana hay veinte minutos llueve en el centro de Logroño tenemos tres grados de temperatura hoy va a llover y además las temperaturas máximas van a subir

Voz 0496 00:58 se lo estamos contando en esta edición de hoy por hoy los médicos de familia han vuelto a concentrarse a las puertas de los centros de salud por una sanidad de calidad ante la sobrecarga de trabajo y además también lamentando que en estos en estas semanas que llevan de movilización la Consejería no se haya movido no haya tenido gesto alguno Eva Hernández

Voz 4 01:16 entienden que el problema que que es lo que hay que estamos igual que las demás comunidades autónomas en ese aspecto que hay falta de médicos en en España que eso limita mucho todo lo demás y qué hacen todo lo posible pero que claro nosotros no tenemos respuesta firme por parte de ellos para otra reunión para ver un poco qué posibilidades o qué soluciones pueden dar Nice mejora absolutamente nada o sea en estas dos semanas tres no hemos notado ningún cambio favorable por tener algo pues eso positivo que ellos vean un poco un guiño no que no hagan nada no vemos ningún ningún cambio con respecto a eso

Voz 0496 01:52 además el catedrático de Bachillerato y presidente honorífico de la asociación convives Pedro Uruñuela ofrecido en las últimas horas una charla sobre convivencia en las aulas este experto en declaraciones a la Cadena Ser de La Rioja ha dicho que hemos mejorado como sociedad a la hora de diagnosticar los casos pero que todavía existen problemas a la hora de asumir o reconocer que nuestros hijos o alumnos son acosados o acosadores

Voz 5 02:13 que a nadie nos gusta que reconocer que hay problemas etcétera Los señalas muy bien tanto a nivel individual de padres madres etcétera como a nivel de centros hay una negación muchas veces no existe problema no hay problema aquí no ha pasado por eso ya una de las cosas que más insistimos es en trabajar con los alumnos y alumnas espectadores de decir con aquellos que son conscientes que den lo que está pasando que saben lo que está ocurriendo es una de las características de la acoso es que las personas adultas somos las últimas en entrar no lo que está pasando

Voz 6 02:50 procedieron Ramón García te es un mal que dentro no

Voz 0496 03:22 también estamos contando qué tal y como recogía en las últimas horas eldiario punto es Rebeca garaje ha decidido abandonar C's ya ha solicitado al Parlamento permanecer como diputada no adscrita ya saben que hace unos días la formación naranja destituya Grajera como responsable de Relaciones Institucionales del Comité Autonómico en declaraciones al diario punto es la responsable del área en el ámbito nacional Marta Rivera de la Cruz alegaba para esa destitución pérdida de confianza en la diputada regional el portavoz del Grupo Parlamentario ha confirmado a esta emisora que hoy mismo hay prevista una nueva reunión con el Gobierno Diego Ubis dice que se mantiene el intercambio de información y además dice que después entrará en una nueva fase de negociación negociar precisamente medidas en beneficio de las personas

Voz 9 04:01 intentando ver pues qué qué medidas de los acuerdos que que que partidas presupuestarias pues estabas de cumplir si se pueden cumplir en los próximos meses yo ese que el primer compromiso del Gobierno yo espero que esta semana por lo menos dejemos cerrado ese aspecto y a partir de la semana que viene pues podríamos hablar de pues de medidas urgentes el plano fiscal y económico que creemos que son buenas para riojanos y que y que deberíamos aprobar antes de pues en las antes de final legislatura sobre todo pero creo que en un tiempo breve de plazo breve porque creo que que son medidas importantes y que además van a beneficiar a la vida de los riojanos

Voz 0496 04:41 también ha pasado por esta emisora el gerente de la Fundación Cáritas Chavicar que ha dicho que está muy preocupado por la situación de precariedad laboral en esta región Jesús Pablo Romero

Voz 10 04:49 hace un par de ejercicios en dos mil diecisiete donde ha empezado a hacer una nueva poetas no es las personas que tienen empleo pero no llegan a fin de mes entonces en ese sentido es lo los humanos preocupa luego sobre todo en lo que estamos apostando definitivamente no en lo que es la formación si no tiene una formación complicado poder salir del círculo de la pobreza

Voz 0496 05:12 deportes

la información deportiva Eroski Contigo cuando quiera Sergio Moreno

Voz 0116 05:21 deportivos la reja se convierte en ser activos todos y cada uno de los miércoles del curso escolar Se trata de una acción formativa que les está permitiendo a Radio Rioja visitar y conocer los diferentes colegios de la región con el objetivo de observar como el deporte sin una herramienta trascendental para la educación de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia sacrificio y por supuesto la vida saludable y de paso nos permite conocer a los alumnos riojanos ya sus profesores ya hacerlo en compañía de deportistas de referencia en La Rioja ayer ser activo se desplazó al colegio Gonzalo de ERC de Villamediana que es el centro escolar más grande de La Rioja y lo hizo acompañado del pelotari de Ezcaray Víctor

Voz 0301 06:01 que no recomiendan a los niños que jugamos a pelota o cualquier otro deporte bueno sobre todo que que lo disfruten sí que os guste que en ningún momento no adiós os obligue a practicar el deporte no que vosotros mismos tengo esa ilusión de de creer de querer ir a practicarlo de de cada día pues te levantar con la ilusión de ir a entrenar de ir a a jugar un partido con tus amigos y luego sobre todo eso no que que sepáis comportarnos siempre bien

Voz 0116 06:29 ser activos emite todos los miércoles de tres y veinte a cuatro de la tarde en Radio Rioja

Voz 8 06:55 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento

Voz 0496 06:56 Logroño ha aprobado la convocatoria de empleo para cubrir ocho plazas de bombero Miguel Sáinz puerta

Voz 11 07:00 con esta convocatoria nos vamos aproximando al objetivo final de poder disponer de un total de doce bomberos por seis turnos estamos ahora mismo en una cifra superior a los doce bomberos por cada uno de los cinco turnos que tenemos pero el objetivo final es sumar bomberos para poder pasar a trabajar en seis turnos con el paso

Voz 12 07:23 de los años Ése es el objetivo final

Voz 0496 07:26 cambia Logroño pedirá la comparecencia de Cuca Gamarra de Pedro Sáez Rojo por los sobrecostes de la estación de autobuses Gonzalo Peña portada

Voz 0561 07:33 enero de dos mil diecisiete dijimos que ver por un lado sobrecostes y por otro que iba a ver también retrasos en animación de autobuses que bueno tal y como ha reconocido el propio Partido Popular Has hecho a comienzos de dos mil diecinueve eh pero bueno así ha sido lo cual además añade a una cosa que es también grave que es que ellos ya lo sabían desde julio del año pasado por la constancia de la existencia diferentes informes técnicos al respecto

Voz 0496 07:59 el grupo municipal de Ciudadanos propone la creación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Logroño para coordinar las actuaciones del consistorio en ese ámbito Julián San Martín

Voz 14 08:07 es decir el Ayuntamiento está haciendo cosas muchas cosas

Voz 15 08:12 no solamente estas ocho ultima el experto del PP sino desde antes sólo yo lo intento está haciendo cosos hace programas lanzaderas de empleo lanzar el emprendimiento su momento ICIO talleres de empleo los cursos para desempleados cualificaciones profesionales ahora el Youth o el actualmente Explorer sea cosas hacemos no

Voz 14 08:31 sí pero Logroño pierde diez mil jóvenes desde el año dos mil seis dos de cada tres jóvenes dicen que no pueden emanciparse

Voz 0496 08:43 además San Martín señala que es importante eliminar duplicidades con la administración regional de zapatos tenis

Voz 13 08:49 cada uno es de este momento

