Las noticias de Aragón, 10:02 (31/01/2019)

la rebote de Radio Zaragoza acaba de pasar al secretario de Programas del Partido Popular en Jaques Mario Garcés antes de participar en el Foro de a esta mañana en Zaragoza Jacky ha dejado varios titulares primero que el acercamiento ideológico del PP al programa de Vox para alcanzar pactos como el de Andalucía no es un giro a la derecha sino una búsqueda aseguró

Voz 3

00:33

yo no hablaría de derechización podemos hablar de poder del Partido Socialista cuando pacto al fin y al cabo estamos hablando de pragmatismo Red punto de vista de alcanzar acuerdos es que sino no se puede gobernar uno de los grandes problemas lo planteo como un problema de los próximos años va a ser que fruto de esa ruptura del modelo bipartidista nos vemos obligados a pactar y a partir de ahí evidentemente yo no digo que se adapten los discursos todos tendrán que buscar de manera posibilista un acuerdo para poder gobernar en muchos lugares