Escucha las noticias de las 12:00 (31/01/2019)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1402 00:08 mañana intensa el resumen con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:12 qué tal buenos días y una mañana muy intensa que pasa ahora mismo por Barcelona porque el funcionamiento de los V TC en la Ciudad Condal queda en el aire a partir de mañana tras el anuncio de la compañía Uber de suspender su actividad tras las medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno catalán la otra gran plataforma caddie Fay anuncia algo parecido a través de una nota señala que mañana comunicará a sus asociados que ese consideran expulsados de la capital

Voz 1600 00:35 el catalán a Monica Peinado a partir de mañana Uber suspende sus servicios en Barcelona el director de esta plataforma en España Juan Galiardo culpa directamente al decreto que hoy publica el Diario Oficial de la Generalitat y que entrará en vigor mañana

Voz 2 00:48 ante las restricciones a los juguetes aprobadas por el Gobierno catalán nos vemos obligados a suspender el servicio de hubiera ex en Barcelona a partir de mañana seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todo

Voz 1600 01:02 en un comunicado enviado a sus clientes Uber asegura que la contratación de quince minutos no existe en ningún lugar de Europa que es totalmente incompatible con la inmediatez que requieren los servicios que ellos estaban ofrece

Voz 1018 01:14 en seguimos en Cataluña en Reus en Tarragona los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias de lo que parece ser un nuevo crimen machista el asesinato de una menor de diecisiete años por parte de su pareja de diecinueve que después puso fin a su vida al tirarse al vacío desde un balcón informa Oriol al ni

Voz 1239 01:30 la víctima era menor de edad tenía diecisiete años este año hubiera cumplido dieciocho estudiaba en un conocido centro de educación secundaria en Reus Él tenía diecinueve fuentes de los Mossos d'Esquadra confirman ahora que ambos mantenían una relación sentimental la muerte sucedió ayer por la tarde en el Centro de Reus en la calle entera en un piso donde que Elin así se llamaba ella se había instalado hace pocos meses los agentes investigan ahora cuánto tiempo pasó entre la muerte de la joven y el salto al vacío de él desde un quinto piso e ingresó con vida en el Hospital Juan XXIII de Tarragona pero murió poco después el Ayuntamiento de Reus prepara justo para ahora a las doce un minuto de silencio también en la convocatoria ciudadana para esta tarde a las ocho

Voz 1018 02:12 hora doce y dos minutos el Gobierno español realiza gestiones diplomáticas para conseguir la puesta en libertad de los tres periodistas de la agencia EFE detenidos en Venezuela por el espionaje del régimen de Maduro llamado Servicio Bolivariano de Inteligencia hace unos minutos en el Congreso el presidente de la Agencia ha comentado a los periodistas que a esta hora están ya localizados a esos tres informadores Rafa Bernardo

Voz 1762 02:32 qué tal pocos detalles más ha dado el presidente de la Agencia EFE Fernando García ahora es de noche en Venezuela en las gestiones no pueden avanzar esto decía en los pasillos del Congreso hace apenas tres minutos

Voz 3 02:42 pues hasta ahora no sabemos más que hace ya unas cuantas horas los llevaron al edificio de la inteligencia militar a los tres periodistas de Efe el conductor que que habíamos contratado en Caracas nuestros abogados intentaron entrar en la sede para hablar con ellos pero no se les ha permitido por tanto no sabemos más que eso ni tenemos ningún tipo de explicación oficial

Voz 1762 03:04 se está actuando de momento con presión diplomática dice Fernando García ha dado las gracias a los gobiernos español y colombiano por sus gestiones recordemos dos de los periodistas son de esa nacionalidad de nacionalidad colombiana

Voz 1018 03:15 bueno pues según los datos de Sindicato de Trabajadores de presa de Venezuela número total de periodistas retenidos se eleva a siete de la realidad social de ese país Nos da idea testimonios como los que ha recogido nuestra enviada especial Ana Terradillos en un hospital infantil de Caracas la carencia absoluta de medios y la precariedad salarial del personal sanitario

Voz 4 03:31 no hay ninguna no hay compresas no hay

Voz 5 03:34 piensas eso no hay guantes en estos momentos no tenemos guante no hay casa con que atender un parto Trump en este momento en Venezuela promedio de unos veinticinco mil soberano que si lo llevamos ná a los bebés y estamos hablando de entre nueve diez dólares mensuales que se aproximadamente lo que lo que gana un médico

Voz 1018 03:55 a esta hora el Parlamento Europeo sigue debatiendo una resolución que plantea a los gobiernos de los Veintiocho reconocimiento de Waldo como presidente interino Griselda Pastor

Voz 0738 04:06 si todo a punto para este Button con el que los eurodiputados van a pedir el reconocimiento a la Alta Representante hincapié llena los gobiernos Un voto que abre la puerta a los reconocimientos bilaterales de los gobiernos que como Francia Alemania o España han dicho ya que desean hacerlo podrán pasar al reconocimiento unilateral sin que haya posiblemente unidad entre gobiernos europeos un voto que marcará el debate de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores a punto de iniciarse en Rumanía sin la que tiene que decidirse si es posible crear el Grupo de Contacto Europe una reivindicación española que también aprueba el Europarlamento aunque esta vez el voto divide a los grupos de la derecha más los votos del socialista con los de la izquierda muy críticos por el reconocimiento ha ido

Voz 1018 04:53 frenó uno puramente doméstico la imaginación no tiene límites a la hora de pensar en fraudes para conseguir dinero en Valladolid la Policía investiga una posible trama en los tanatorios de la provincia que se dedicaba a dar el cambiazo de féretros antes de la incineración de los cadáveres se sacaba el cuerpo de uno bueno para todos

Voz 1402 05:08 Río utilizarlo con otro futuro cliente parece que se ganaba bastante dinero valor Rodríguez dieciocho detenidos según fuentes policiales entre operarios del tanatorio El Salvador y personal de direcciones que esta operación policial que desde las siete de la mañana tiene la práctica totalidad del grupo de estafas de homicidios de la Policía de Valladolid registrando cajas y ordenadores alrededor de ochenta policías entre ellos miembros del grupo de aduanas participan a esta hora hay continúan tomando declaraciones y pruebas acompañados de dos agentes judiciales los policías ataviados con chalecos reflectantes llama la atención del medio centenar de personas que acceden al recinto a esta hora para visitar a familiares amigos fallecidos con los que hemos hablado es desde luego sí eso sí eso es verdad es de de italiano un castigo ejemplar porque ya además del dolor de las familias que lo que está pasando en Valladolid hoy tenemos además motor

Voz 1018 05:53 hemos de felicitación para varios compañeros de esta casa galardonados con premios importantes el Rey de España de concede la Agencia EFE que ha recaído en Javier del Pino coche Cejudo y Gervasio Sánchez por sus vidas enterradas de A vivir que son dos días y el Codex para que Don Felipe entrega a esta hora Nicolás Castellano por su reportaje Benin un mercado de niños María Manjavacas

Voz 0733 06:11 este momento empieza el acto en el que el Rey entregará los premios que reconocen acciones solidarias para luchar contra la pobreza y la exclusión social y entre los galardonados este año nuestro compañero Nico Castellano que recibirá el premio de manos del Rey por un trabajo sobre la situación de la infancia en Benin donde miles de menores trabajan en condiciones de auténtica esclavitud donde se puede comprar un niño por treinta euros también se premia a empresas fundaciones este año se celebra la XX edición de estos premios que hoy se entregan en la Escuela Superior de Música Reina Sofía al lado aquí del Palacio Real en Madrid en un acto que precisamente en qué

Voz 1402 06:46 hasta gracias gracias María pues y esto es algo de lo que tenemos por ahora nota que un premio de milagro línea dije oye sería más lo sabíamos pero no vamos a pedir que presidente José luego te escuchamos