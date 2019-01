Escucha las noticias de las 13:00 (31/01/2019)

Voz 1645

01:25

hosca por cierto que Vox elegido ya quién va a ser su senador por designación autonómica después de las pasadas elecciones en Andalucía será Francisco José Alcaraz ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por lo demás el Parlamento europeo acaba de confirmar el reconocimiento del autoproclamado presidente venezolano Juan Why do espaldarazo de la Cámara que además pide la resolución la liberación de los periodistas detenidos en Venezuela corresponsal comunitaria Griselda Pastor