ya se lo venimos contando el Gobierno regional va a privatizar la gestión de un albergue juvenil para trasladar a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el centro de Hortaleza los cuarenta trabajadores que van a ser trasladados a otros centros denuncian que servicio no siga en manos públicas el enamora el CESIF

CSIF no entiende como un recurso público que es un albergue y los trabajadores que están dentro el albergue se podrían mantener en en leer el servicio es inconcebible que la Comunidad de Madrid y no tenga sensibilidad hasta la la tutela de estos menores no acompañados