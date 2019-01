Escucha las noticias de las 16:00 (31/01/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 liberados los tres periodistas de la agencia Efe que estaban detenidos en Venezuela ampliamos la información con Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:13 buenas tardes según ha explicado a Fernando García presidente de la agencia a la Cadena SER un vehículo diplomático y otro colombiano uno español y otro colombiano les acompañan al aeropuerto para comprobar su situación después de que hayan pasado veinticuatro horas detenidos en estos momentos van camino al aeropuerto para ser deportados a Colombia aunque no han podido hablar con ellos personalmente parece que están bien

Voz 2 00:33 yo no puedo hablar con ellos pero supongo que después de pasar una noche era en ese sitio supongo que que no que en las mejores condiciones pero insisto que no hemos hablado con ellos todavía

Voz 1460 00:43 dice de que que de que no tiene información es del chófer venezolano de los periodistas que les acompañaba

Voz 2 00:49 de a Caracas tenemos dudas de la situación del cuarto detenido que es anunciada son ciudadano venezolano que hacía de chófer de la utilizaba el fotógrafo tenemos dudas porque obviamente no puede ser deportado porque es venezolano

Voz 1454 01:04 la agencia prepara ahora refuerzos para la delegación de informadores que les quedan en Caracas a esta hora continúa la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento que ha vuelto al escenario inicial al del pasado verano para recordar que la regulación de los WC están en manos de las CCAA Cámara Baja José María Patiño

Voz 1108 01:19 José Luis Ábalos ha arremetido contra PP y Ciudadanos por lanzar ocurrencias e ideas sobre el conflicto Hinault canalizar las a través de enmiendas en la tramitación del decreto aprobado en octubre a su juicio la inacción del anterior Gobierno durante dos años hizo que el número de licencias V TC creciera sin control hasta suponer un problema no les sorprende lo que pasa en Madrid porque ya le advirtieron que no iban a regular pero ha recordado que si no lo hacen el sector V TC no se regulará por sí solo

Voz 3 01:46 no es verdad que el Ministerio de Fomento se halla Quito la responsabilidad la tenemos pero a nivel nacional de modo que si las comunidad autónoma no quieren regular lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a la súbete fe en su ámbito

Voz 1108 02:01 Ábalos ha defendido la idea de que compete a las comunidades y ayuntamientos regular un sistema de transporte que afecta a la movilidad de sus ciudadanos y se ha preguntado por qué los patinetes si la sube TC no

Voz 1454 02:12 vamos a estrenar el mes de febrero con un nuevo temporal de viento nieve y lluvia en gran parte de la Península Baleares y zonas marítimas de Galicia el Cantábrico y el Mediterráneo mañana llega una profunda y extensa borran borrasca atlántica de nombre Elena que puede dejar en la costa olas de hasta nueve metros y vientos superiores a los cien kilómetros por hora el sábado Se va ir desplazando al este y a Baleares el domingo la situación va a empezar a remitir en Estados Unidos la situación es muy diferentes se encuentran ante una ola de frío polar que ha zona que azota la zona del medio oeste en Hora catorce hemos hablado con un joven estudiante español que vive en Milwaukee

Voz 4 02:48 pues aproximadamente setenta centímetros de nieve en todos los que no se veía nada bien nos levantamos a permanentes

Voz 5 02:59 vienes veintiocho grados centígrados es la primera vez

Voz 2 03:02 por ejemplo ayer tuvo cuatro y tres minutos