SER Deportivos La Rioja: 'Los analistas del juego'

continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja en Radio Rioja ya estamos con la vista puesta en el partido del próximo domingo en Mareo la Unión Deportiva Logroñés buscará su quinta victoria consecutiva en Gijón y ahí estará ser más que ser más es como conocemos a la clásica mil ciento setenta y nueve de onda media para contarte lo en ser más en vivo y en directo

Voz 4 00:46 que no se te pasa en la posible quinta victoria de la Unión

Voz 0419 00:49 Deportiva Logroñés

Voz 3 00:53 el Deportivo

Voz 0419 00:56 este domingo a las doce de la mañana Sermas en el mil ciento setenta y nueve de onda media estará en Gijón en Mareo para contar con el sonido inconfundible de Carrusel Deportivo Sporting de Gijón B Unión Deportiva Logroñés a las doce este domingo toda la emoción del fútbol en blanco y rojo en Radio Rioja Cadena SER

en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media frecuencia modulada

Voz 5 01:28 hoy es treinta y uno de enero y anda el fax a pleno rendimiento andan los teléfonos móviles de los directores deportivos practicamente sin batería probablemente están siempre enchufados una toma de luz para no quedarse sin batería en estos momentos decisivos de la al cierre del mercado de

Voz 1906 01:42 viernes treinta y uno de enero es un día importante para las plantillas de Segunda División B de tercera de segunda de Primera división todo el mundo quiere forzar su plantilla yo hoy nosotros a la espera de que se produzcan no noticias en el entorno de la Unión Deportiva Logroñés del Club Deportivo Calahorra queremos explicarles qué es eso de la analista del juego o porque es quizás el el precio el paso previo a que se produzcan fichaje o el paso posterior a que un fichaje tenga éxito en una plantilla eh Nos pone sobre la pista de esta figura del analista de juego que poco a poco se va abriendo hueco en los clubes Eduardo Caturla el que fuera presidente del Comité de Entrenadores de Fútbol en la Federación Española Lluís Llopis que que ha hecho carrera como entrenador de porteros en el Real Madrid y Abel Resino entrenador de fútbol esto no no se explican qué es para ellos un analista de juego

Voz 6 02:29 tienen que tener unas características muy especiales tienen que tener eso que te decía antes de una chispa de una vista y luego tamén tiene que ser buenos profesionales tienen que estar formados y saber lo que quiere su entrenador lo que quiere su club si pertenecen a una dirección deportiva en suma que que vean bien el feudo

Voz 7 02:45 les no cabe duda que tener una buena formación un buen ojo una buena experiencia y luego dependiendo de si trabajase en la secretaría técnica de trabajas un cuerpo técnico independientemente de cual se las funciones sin K en cada parte pues yo creo que lo adecuado y lo normal es que haya un gran feeling Un con el mirando lo que es tácticamente sabe lo que quiere el entrenador principal es un colaborador del entrenador principal ir buscando el mismo mensaje para ir buscando Si es referente a un rival Osiel referente al a la misma formación la unos objetivos concretos de mejora

Voz 0004 03:17 pero no son lista deben ser todo incluido el primer entrenador no pero pero qué duda cabe de que dirían los entonces contamos con una herramienta que hace unos años no había no que es no es todo tipo de colaboradores que te rodean que de alguna forma no no que te mastica la información pero sí que te deja una información entrenador tiene otros problemas mucho más grandes y este tipo de analistas lo que hacen es servir esa información para que tome esa decisión

Voz 1906 03:41 sirvan estas estas reflexiones a modo de píldora para ir entrando en materia en esto de lo que es un analista de juego hoy vamos a conocer mejor a los analistas dejó un departamento que esta temporada ha comenzado a ganar presencia en el esquema deportivo de la Unión Deportiva Logroñés vistos los resultados la verdad podemos decir que el asunto comienza también a dar sus frutos y por tanto le voy a pedir a Javi que le de fuerte a este mazo porque tenemos hoy invitados excepcionales y se merecen un tema excepcional

Voz 5 04:32 es la primera vez que hoy hablar de los analistas

Voz 1906 04:36 de juego fue gracias a un podcast que algunos esperó conozca es que se llamaba Capri caerá una o de esos espacios deportivos que sin duda merecía mucho la pena escuchar Fuencarral rica en Radio XXXVIII ecos cuando hoy en sus insisto a hablar de la figura del analista de juego que no es lo mismo que la labor de scouts sin el periodo esta deportivo Miguel Quintana entrevistó en aquel programa a Borja de Matías ya John Zubillaga que que están desarrollando una importante labor

Voz 9 05:02 en el Alavés que como se puede ver

Voz 1906 05:05 está dando grandes resultados al compañero Miguel Quintana le podéis encontrar ahora mismo en Youtube que es donde debe estar todo buen millennials que merezca un poquito un poquito la pena ahí él lo merece sin duda alguna en su diario de periodista deportivo sigue mostrando su gran capacidad para informar para comunicar para contar historias siempre con el deporte como como eje central o la Miguel muy buenas tardes

Voz 10 05:32 es muy buena Sergio qué tal qué tal todo pues muy bien por aquí con fresquito por la capital qué tal

Voz 1906 05:39 la vida en Youtube

Voz 10 05:40 bien bien bien entretenida y dinámica como suele ser todo en la red

Voz 1906 05:45 espectacular en Diario de un periodista deportivo pero nos queremos centrar Miguel en un tema que vosotros ya trata de estáis hace ya un tiempo en en Radio XXXVIII ecos en África que es la figura del analista deportivo

Voz 5 05:55 sí me gustaría saber

Voz 1906 05:58 es para ti un analista de juego

Voz 10 06:01 sí bueno para mí un analista de juego exige profesional del fútbol que no sólo se encarga de digamos al rival que es una figura que más o menos siempre hemos sabido que está ahí el estudio del rival de cómo juega de con qué jugadores juegan que automatismos tienes sino también en ir más allá analizar entrenamientos propios analizar durante el partido que seguramente desgrana Date que estamos viendo en estos tiempos que está pasando verlo todo desde arriba al final hay que comprender que es verdad que es el entrenador el que toma la última decisión pero es entre tomar la última decisión está viendo el fútbol a ras de césped y cualquier acto hubiese o que lo haya visto se sabe perfectamente que no se ve nada no sé

Voz 1906 06:45 nada se ve muy mal confesores

Voz 10 06:47 están tirando de esa figura que está conectada con el segundo entrenador que está conectada tamil incluso con la secretaría técnica dependiendo el departamento de cada club ya a partir de ahí lo que están haciendo es lograr recabar información valiosa yo creo que la gran diferencia ahora mismo en el fútbol actual es capitalizar conocimiento con la hora de esquí echar a la hora de decidir reducir la cuota de error no creo que son muchos equipos no están en Trending entendiendo muy bien y que los resultados están reforzando este vea porque al final fútbol es fútbol sí de acuerdo pero es mejores jugadores es normal que ganen más que tiene más conocimiento también es normal que grandes más partido tenemos que dejar muy claro

Voz 1906 07:28 que esto evidentemente no sólo se trata de estudiar a los rivales el analista de juego también busca la mejora del rendimiento de sus propios futbolistas

Voz 10 07:36 absolutamente absolutamente per que está fallando que está haciendo malo que no están viendo habían determinado futbolista en esa entrevista que mencionaba hacerse al principio le del vídeo con con Johnny con con Borja comentaban que por ejemplo el Deportivo Alavés digamos que tiene unos pequeños patrones unas pequeñas alertas mientras están viendo el partido se mientras está jugando el partido mejor dicho invitó rota por ejemplo una alerta salta es que a lo mejor al quién en la defensa está cerrando mal o alguien no está coordinando eso sí con su compañero de este luego que pasa que llegan a llegan al descanso con la información Antesa entrenador hablan directamente con los futbolistas con el entrenador ya todos tienen en común una consciencia mayor de lo que está sucediendo porque al final a mí me parece muy importante esto Sergio pese a que la figura del analista deportivo siempre había fútbol americano en baloncesto también los cuerpos técnicos son larguísimos que realmente que lo que diferencia el fútbol del resto de deportes que es que el fútbol no separa son cuarenta y cinco minutos seguidos es muy complicado saber qué está sucediendo in situ tomar decisiones tienes muy poco tiempo no tiempos muertos como el baloncesto y por tanto darle todo masticado como escuchaba antes en la declaración a mí me parece fundamental

Voz 1906 08:56 eh jamás debemos confundir al analista de juego con la labor de Scout in o ya está en la ultima pregunta Miguel o la frontera es muy delgada entre él es es el es cauto una labor de scouts la labor de analista de juego

Voz 10 09:07 yo creo que antes era una frontera muy muy muy cercana y muy cortita porque de hecho seguramente los mismos profesionales radicaba en el mismo trabajo pero ahora mismo son departamentos que pueden estar interconectados no pero son figuras diferentes entiendo yo que soy uno puede ejercer de analista puede ejercer también pescados y viceversa no depende de las habilidades de cada uno pero es muy importa antes de aclarar para que ahora los oyentes puedan ver todo el panorama aclaro que digamos que los analistas de juego están o forman parte mejor nicho del cuerpo técnico igual que el preparador igual el segundo técnico igual incluso cero psicólogos en caso de haberlo que es cauto forma parte de la secretaría técnica con el director deportivo con el presidente iconos ojeadores que luego estén agregados por el fútbol mundial

Voz 1906 09:58 pues Miguel Quintana que te seguimos en ese fantástico diario Lluvero como es Diario de un periodista deportivo y un fuerte abrazo de Gaulle muchísimas gracias

Voz 10 10:06 un fuerte abrazo a todo para arriba porque de eso se trata gracias mire abrazo no

Voz 1906 10:19 la Unión Deportiva Logroñés con la llegada de Carlos Lasheras ha hallado motivos suficientes para mejorar su staff técnico con un nuevo perfil que trabaja que está trabajando codo con codo con Sergio Rodríguez Se trata de mejorar la información que se va a tener de los rivales para tomar decisiones deportivas con más elementos en poder del técnico este espacio lo ocupa desde esta pretemporada Ibon Lavalle un analista deportivo nacido en Vergara ex entrenador nacional de Fútbol UEFA pro tras una importante experiencia profesional en China recaló en la secretaría técnica de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 3 10:58 bueno

Voz 1906 10:59 tardes John bienvenida a los estudios de

Voz 3 11:01 adiós Rioja la Cadena Ser

Voz 1906 11:05 con qué encargo llega este Logroño Esteve

Voz 11 11:07 bueno pues si como has dicho yo llevaba una etapa de tres años trabajando en China sí que ya me apetecía en nuevos retos apetecía un poco más el fútbol profesional los cerca al profesional no cuando me la propuesta del de la Unión Deportiva Logroñés pues no me no me lo pensé dos veces

Voz 12 11:30 eh que viene pues

Voz 11 11:32 con la humildad de de aportar pues todo lo que pueda sin porque recalar en Logroño

Voz 1906 11:40 cómo se terció que te surgiera la oportunidad de venir a Logroño quién te llamó como fue esas conversaciones porque no sé si estabas en China por aquel entonces

Voz 11 11:48 sí estaba en China contacté con con carro Lasheras me comentó un poco que estaban en busca de de esta figura en el cuerpo técnico ir después de hablar un poco y luego viene de vacaciones a España ya tuvimos una reunión más extensa hablamos un poquito del proyecto de mí mismo y bueno quedamos satisfechos

Voz 1906 12:13 cómo fue esa primera contacto con Sergio Rodríguez porque está figura el analista juego y bueno esta nueva que al final yo creo que el técnico tiene mucho que decir también en el proceso de convencimiento de tu propio trabajo no

Voz 11 12:27 eso es al final él la figura de la analista depende mucho te tienes que adaptar al al cuerpo técnico caía al entrenador principal no pero con Sergio desde el primer momento la verdad que todo ha sido muy fácil ha habido feeling desde el principio más o menos las ideas eh que tenemos ambos pues eh eh con genio bastante bien no no nos ha costado mucho

Voz 1906 12:49 es en el fondo de esta cuestión Ivonne es es sencilla Allés a la hora de tomar la decisión de contar con un perfil como el tuyo entiendo que es que sencilla porque bueno en un fútbol cada vez más profesional cada vez más igualado en lo físico y en lo técnico y en lo táctico son los pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia de conseguir una victoria un empate o una derrota ahí entre vosotros a dar información pequeños detalles que ayuden a tu propio equipo a superar el contra

Voz 11 13:17 sí efectivamente al final a día de hoy el mundo del del deporte no sólo del fútbol ya está tan profesionalizado tan desmenuzado que cualquier factor pues te puede ayudar a marcar la diferencia no hay aunque son muchos los factores que dependen en el rendimiento colectivo pues este este es uno más no siempre siempre sirve como como ha podido y como punto

Voz 1906 13:44 mejora cuéntanos cómo recopilan toda la información o qué tipo de información recopila cómo es tu trabajo

Voz 11 13:50 bueno pues a principios de semana que nos vemos el partido propio no no tenemos una reunión el cuerpo técnico primero del entrenador segundo entrenador y yo en este caso ya hablamos un poco de de lo que nos ha parecido donde hemos estado mejor dónde dónde hemos fallado más si hay algo más relevante que hay que tras meterse lo a los jugadores o son fallos más puntuales total valoramos si hay que intervenir o no y luego ya pues y a finales de semana más o menos empiezo yo a ver el rival del de la semana que viene al suelo visualizar normalmente de los últimos tres partidos

Voz 1906 14:35 el equipo contrario al que se va a enfrentar la semana siguiente la Unión

Voz 11 14:38 eso es eso es muy viendo los partidos voy haciendo cortes Easy a principios de semana pues nos juntamos nos reunimos el cuerpo técnico les muestra un poco los patrones de juego de en cada fase que tiene el rival eh es el entrenador diálogo con nosotros pues decidieron poco a que darle más relevancia que es lo más importante por donde vamos a enfocar la semana va de ir a parte de un informe escrito bastante extenso tanto colectivo como como individual vamos planificando primero no sea esta información no sirve para la planificación semanal de los objetivos semanales para elaborar una estrategia para de ganar partidos

Voz 1906 15:24 le pasas un informe escrito al míster y me imagino que también un vídeo porque esto está bien la confianza mutua entre tu persona pero también verlo no

Voz 11 15:32 eso es eso es llevado al final a principio de semanas tengo pues más o menos un vídeo de treinta minutos sobre el rival que lo visual hicimos lo complementamos con el informe escrito ya a partir de visualizar ese vídeo pues decidimos que es a lo que queremos incidir más más que es lo más fácil de hacerles llegar a los jugadores ibamos preparando un poco más el contenido y además más

Voz 1906 15:59 credo me imagino que al final Sergio el que habla con los futbolistas todas estas cuestiones tú también tienes contacto directo con los futbolistas de la Unión Deportiva Logroñés cómo cómo estáis trabajar

Voz 11 16:09 si a esto en el día a día en el entrenamiento eh yo tengo contactos con los jugadores pero sí que al final te tienes que adaptar a lo que es tu rol en el cuerpo técnico y yo intento facilitar la labor tanto a los jugadores como a Sergio entonces yo le pongo a disposición toda la información que creemos que de relevante a Sergio y luego es Sergio el que mayormente transmite a los jugadores pues por donde vamos a enfocar la semana cuáles van a ser los los puntos más importantes de cara al partido

Voz 1906 16:40 oye llegamos al día del participó en el de la semana que viene bueno del domingo frente al Sporting y estás en la charla técnica que da el míster me imagino antes del partido no sé si tú aportas algo o está ya todo ha hablado

Voz 9 16:56 eh qué pasa también durante el partido como

Voz 1906 16:58 os movéis pues porque los partidos pueden cambiar puedes ver cosas diferentes el rival también os ha estudiado todo el mundo se estudia qué sucede en el descanso cuéntanos un poquito como del partido

Voz 11 17:08 durante la semana ya nos vamos haciendo un poco a la idea de con qué nos puede que alineación puede presentar el rival que sistema de juego si es que varían de sistemas no entonces pues ya que antes de los partidos lo primero que hacemos es esperada que entré en la alineación y una vez que tenemos los nombres pues hacemos nuestras cábalas de pues creemos que van a jugar así de esta manera con este sistema con este sistema como se han comportado los últimos partidos y a partir de ahí luego ya durante el partido sí que yo estoy en la grada estoy tomando es el visualizando un poco luego al descanso nos juntamos reunimos los primeros cinco minutos charlamos un poco compartimos siempre es mi impresión

Voz 12 17:54 las y a partir de ahora es el que transmite oye aquí

Voz 1906 18:01 caso donde por un analista dejó el Manchester City y luego un importante gol que fue una falta directa que le dijo la barrera del Bristol siempre salta si lanzas por debajo vas a marcar gol es una figura que está ganando mucha importancia que está ganando evidentemente mucha presencia en el los equipos trabajáis también de esa forma particular es decir tú al lateral izquierdo Deportiva Laurent le dices como es el extremo derecho del Sporting sí sí sí

Voz 11 18:28 no les da soluciones no nosotros pues en la víspera el partido que es cuando visualizó Amos el el vídeo sobre el rival ahí les damos información de todo tipo a nivel colectivo de cómo se comportan en cada fase del juego y luego a nivel individual de pues de los yo le pasa a Sergio información de todos los jugadores pero luego pues transmitimos a priori de los catorce quince que creemos que van a jugar luego pues dependiendo un poco también de lo que quiera al jugador algunos te pide más cosas te piden más información

Voz 1906 18:59 creen los jugadores en en esta en esta figura del analista de juegos es decir ven que les estás dando información útil

Voz 11 19:06 sí porque al final es es una herramienta de apoyo al final es información que a ellos les sirve el ex decimos un poco lo que van a encontrarse en el partido entonces pues si algunos más que otros lógicamente pero pero sí sí que hay receptividad por parte de los jugadores si se produce

Voz 1906 19:25 caso contra él es decir el propio jugador va a preguntar cuestiones sobre el partido en concreto de este domingo el siguiente

Voz 11 19:31 sí de hecho en en en este grupo hay varios jugadores que les interesa bastante que de hecho ellos también visualizan partidos del rival visualizan los partidos nuestros tenemos una plataforma donde subimos todos estos vídeos lo pueden mirar pueden consultar cualquier cosa hacemos preguntas

Voz 1906 19:52 oye porque al final evidentemente de fijas mucho en el en el trabajo del contrario como juega el Sporting B como juega el Calahorra de la próxima semana evidentemente eso es es es parte fundamental de trabajo pero imagino que en el fondo de la cuestión está la mejora continua de tus propios futbolistas

Voz 11 20:09 efectivamente ya al final el objetivo principal es sacar el máximo rendimiento a nuestra plantilla entonces analizamos al rival pero con vistas a potenciar nuestras virtudes con tal de superar al rival que vamos a tener en frente no vale nada saber cómo van a jugar si luego no hacemos un plan estratégico de cómo superarles entonces en ese sentido la al final todo va en enfocado a la mejora

Voz 1906 20:39 vivo en la Unión Deportiva Las es una figura que hasta ahora no tenía que bueno lo hacía gente pero evidentemente no con el carácter profesional con el que lo haces tú esto no sé si tiene vuelta atrás es decir una vez que que se ha dado este paso hacia la profesionalización de estas sector de esta faceta de este departamento deportivamente no sé si alguien se atreve a dar paso atrás porque al final estás dotando de más elementos para tomar una decisión acertada el míster

Voz 11 21:04 sí bueno eso lógicamente no depende de mí pero yo creo que es necesario que cada vez más no figura de la analista en sí aunque en todos los clubes aunque no tengan esa persona siempre se analiza pero el tener una figura te permite concentrar temas en algunos aspectos que que a lo mejor sin esa figura no no puedes profundizar tanto entonces yo creo que para crecer como club y actualizar de a lo que es hoy en día el fútbol moderno es una figura

Voz 1906 21:39 de qué clubes en Segunda en el grupo II están trabajando con de manera similar Deportiva Logroñés

Voz 11 21:44 bueno pues que yo sepa el Mirandés el Racing eh en filiales el Tudelano también no sé si mejor alguno sí pero bueno no no tampoco se todos los clubes

Voz 1906 22:00 y y en relación a esta necesidad no es lo mismo un un profesional de Lescaut in que de la analista de juegos no dejó

Voz 11 22:11 no la figura del Scout estará más enfocada al al seguimiento individual de jugadores con vistas a pues hay incorporaciones el mercados de fichajes y este tipo de trabajos el analista abarca un poco mal es más sobre todo dinámicas colectivas patrones de juego aparte de lo individual también

Voz 1906 22:37 pues yo aunque ha sido un auténtico placer charlar contigo eh que es lo mismo que tenía muchas ganas de que los oyentes de era de oreja conocieran tu trabajo vuestro trabajo esa figura del analista de juego y que bueno esperemos redunde en la mejora constante de los futbolistas en este caso de la Unión Deportiva Logroñés ha sido un auténtico plena

Voz 11 22:52 vale muchas gracias es un placer y ahora vais a entrar

Voz 1906 22:55 eso es gracias

Voz 1906 24:18 hoy es un día de alta intensidad en los clubes e imagino que sea revisado varias veces el nivel de Toner para ver si tinta o no es en ese fax que no puede hoy no puede fallar esto se cierra esta tarde media España anda buscando por la otra media ya al revés aquí todo el mundo se llama para ver qué sucede nos esperan la verdad grandes movimientos en la Unión Deportiva Logroñés estaremos atentos estamos ahora mismo en directo pues mirando a ver si hay alguna novedad de algún tipo en relación a la llegada o no soy un futbolista porque hay una ficha libre en la Unión Deportiva Logroñés pero lo cierto es que más intensas espera en estas últimas horas están siendo también intensos en el Calahorra se movió rápidamente la dirección deportiva del club rojillo para cerrar cuatro nuevas contrataciones practicamente cuando arrancó este mercado

Voz 5 24:59 invierno pero ha sucedido lo que quizá no

Voz 1906 25:01 Nos podíamos esperar y es que tras una buena primera vuelta pues han sido muchos los ojos que estaban puestos sobre la plantilla de Miguel Sola se ha demostrado que así ha sido finalmente que una buena era vuelta provoca que otros clubes miden en este caso a este equipo recién ascendido ha salido Gabri ha salido esta mañana Rodrigo con dirección a Miranda veremos si se produce alguna salida más de última hora María Félix muy buenas tardes compañera de la revista reserva vaya lío

Voz 16 25:29 alía tenemos que esto es alucinante te adelanto que sí que se va también Álvaro Álvaro acaban de anunciar hace nada

Voz 15 25:38 bueno pues pues pues así dos minutos

Voz 17 25:42 pues otra salida más que que suite

Voz 16 25:46 era su XXIII bueno pues no estalla con nosotros campo

Voz 17 25:50 qué qué está sucediendo en estas últimas tasas

Voz 16 25:54 vivirlo yo lo con con uno de los jugadores que se queda en esta sucediendo Calahorra no lo ha hecho mal y que cualquiera que haya visto al Calahorra jugar y sabe que que que lo está haciendo bien que los jugadores tienen caridad Iker es más asequible fichar a alguien en Calahorra que de la Ud L para compro

Voz 1906 26:13 cómo cómo ha sentado en Calahorra la salida por ejemplo de Rodrigo

Voz 16 26:17 la salida de Rodrigo ha dolorido ha dolido de dos formas ha dolido bueno a los que siempre ladran tal pues les ha dolido mucho y están alterando en redes bien todo esto ella los demás ha dolido pero es que es verdad que que todo el mundo sabía que Rodrigo tenía fecha de caducidad en Calahorra usar Rodrigo podía aguantar junto a Rodrigo a lo habían tocado ya en en verano sabíamos que tenía que llegar en un momento en otro entonces bueno pues de yo yo supongo que ha llegado ahora porque el porque el jugador yo creo que que que no quería ver pasar otro tren y dejarlo escapar pues acaso

Voz 1906 27:00 pues ya está con el Mirandés no sé cómo has que ha supuesto la salida de Gabri porque el problema es que se están produciendo a última hora no sé qué capacidad de reacción tiene el Calahorra en esta cita

Voz 16 27:09 claro el problema el problema es este bueno Gabri sí que tiene ya bueno ya nos han anunciado quién va a ser el sustituto y ahora por las redes a estos perfiles que Juan exacto Manjón hablando de carreras de de la del Deportivo de elegidos entonces estamos esperando Manjón sí que sí porque acabo de ver una foto de que los los capitanes del equipo han decidido hacer una conmina hoy de qué equipo supongo que para arengar para el partido del domingo que tan importante es Manjón ya estaba en esa comida

Voz 11 27:50 sí aunque no salir en la foto que Rodrigo estaba

Voz 16 27:52 despidiéndose con ellos no

Voz 17 27:55 elegido no te preocupa que venga alguien elegido

Voz 16 27:58 no le trae muy buenos recuerdos

Voz 17 28:01 además acuerdo además de eso

Voz 1906 28:04 porque no se ha especulado mucho con con el pichichi con Eduardo Ubis en este mercado de invierno no sé cómo está esa situación

Voz 16 28:10 ah y lo primero que pensado ha sido eso porque es verdad que que ha que ha Ubis lo habían por lo menos se habían interesado por El Ejido Perelló de lo que me diera desde dentro de la plantilla es que Ubis se queda

Voz 17 28:26 pues oye esto parece Neymar Neymar se queda eh Ubis se queda en fin

Voz 16 28:32 a mí me dicen que se queda he está comiendo con sus compañeros se habla o con un par de ellos si me han dicho hubiese queda confirma

Voz 17 28:39 por eso esperemos que no haya fiestas que no haya una siesta removida eh

Voz 16 28:45 es que esto cambia de de un minuto a otro porque ayer con Rodrigo pasa un poco lo mismo se lo pensó dos de bueno para bien

Voz 15 28:53 mamá que toca oye María no sabía yo que sabías tanto de fútbol

Voz 17 29:01 no sé si merezco

Voz 16 29:01 porque no has conocido

Voz 17 29:04 es Jairo Morgan que hice viene la pelota saluda le eh

Voz 16 29:11 hola qué tal

Voz 1906 29:12 el escote bien pues gracias a los micrófonos de SER Deportivos que estaremos muy atentos a lo que suceda en esa así esta calagurritana eh que no se espera ni mucho menos tranquila veremos a ver por dónde se refuerza al equipo ya el Toner tenerlo bien bien calibrado de aquí

Voz 16 29:29 tomaría si nosotros lo tenemos preparado por si acaso nuestro objetivo es el domingo eh

Voz 1906 29:34 efectivamente partidazo en La Planilla ante el Oviedo es un equipazo y ya está montando también han regalado entradas a los escolares

Voz 16 29:41 sí es partido a partido once contaba

Voz 1906 29:44 vamos a los estereotipos ya sabes ahora nos vamos a la pelota Maria Feliu gracias

Voz 17 29:48 hombre solo nosotros sabemos hacemos un reto

Voz 1906 29:51 eso para la metemos en el mundo de la pelota claro que sí

Voz 1906 31:02 claro ya no te voy a presentar Jairo Morgan pero ya te hemos presentado antes pero sí a la txalaparta aparece Jairo Murga que ya empieza hasta cogerle el bailecito el gustito a esta eh

Voz 8 31:12 esto me saco el cuatro yo con absurda

Voz 1906 31:15 Jairo Morgan me viene y me dice tenemos un montón de noticias tenemos un montón de noticias bueno pues por dónde empezamos

Voz 8 31:21 a la pelota calentita las

Voz 1906 31:23 sí está en Calahorra sí sí hay de todo tenemos

Voz 8 31:26 esas buenas cosas menos buenas físicos follones actualidad meramente deportiva todo bien

Voz 1906 31:32 bueno pues yo creo que lo mejor es recibir a un primer invitado que nos apetecía que estuviese aquí porque primero quién era Eduardo Esteban el orden

Voz 8 31:42 te Estebas era un amigo de Uruñuela un gran aficionado a la pelota de una familia de grandes aficionados a la pelota a su padre Julián su hermano Jesús hay lamentablemente falleció el veinticuatro de octubre a los cuarenta y dos años de manera súbita fue un palo para toda la comarca del Najerilla bueno pues unos momentos muy duros de mucha emoción y ahora que han pasado ya unos mesecitos pues se reacción hay ahora pues nos va a contar el hermano una cosa muy bonita que han preparado

Voz 1906 32:12 porque va a tener su más que merecido homenaje mañana viernes a las cinco y media en Uruñuela Jesús Esteban muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 23 32:22 hola buenas tardes

Voz 1906 32:25 yo creo que

Voz 17 32:27 poco a poco lo guays digiriendo como

Voz 1906 32:30 finalmente se puede en estas circunstancias tan complicadas que significa para la familia para los amigos

Voz 17 32:35 de de de Eduardo este homenaje

Voz 23 32:39 bueno pues ya tenemos que agradecer que mucha gente el pueblo de Linyola acordado en él y quieren hacerle este homenaje y bueno pues aunque lo tenemos un poco reciente está ahí emoción todavía pero pero bueno también por parte de la familia queremos agradecer el gesto oí encantados de que me que la gente me recuerde

Voz 17 33:00 Jairo bueno no sé si quieres decir algo a

Voz 8 33:03 Jesús bueno ya sabe que mañana no voy a poder estar pero que voy a estar en en espíritu pues nada que mañana sentir el cariño de toda la gente que quería Eduardo que además hacía te hacía mucha falta porque juntos llevabais la escuela de yo además acaba es Carlos el carné de de juez nacional de pelota así que es sin duda va a ser un un momento emotivo pero necesario y liberador digamos no lo que me gustaría es que hemos contado es un poco cómo surgió esto de la escuela pelota de Unió Elah porque pues es una idea muy bonita en un pueblo que había casi desaparecido la pelota y ahora pues probamos esto que un jugador de de la de la de la de la escuela ganó el otro día un trofeo regional no

Voz 23 33:48 sí bueno pues la escuela la verdad que no fui yo que nada que nada comenzó fueron unos padres realmente sólo jugaban un par de chavales a tres bueno y yacían aquí unos pequeños entrenamientos luego más tarde pues mis hijos empezado a jugar me incorporé yo Ivonne poquito a poco hemos ido subiendo oí y ahora mismo pues ya estamos inmersos en la competición de clubes en tenemos una escuela con con treinta chavales y la verdad que vamos para arriba estamos estamos contentos Jairo

Voz 1906 34:21 nada mejor que para recordar la memoria de un gran amante de la pelota que unos buenos partidos

Voz 17 34:26 pelota en que destacaría es de este festival de mañana sin que me duela yo creo que

Voz 1906 34:32 que estábamos obligados todos a

Voz 8 34:34 decir pues hombre que es un festival emotivo pero además bonito porque en primer lugar van a hacer una exhibición de los entrenado de entrenamiento de los chavalillos y hay que verlos como cómo juegan tan pequeñitos y que bien ya hacen cosillas luego Arun a ver un par de partidos de chavales más jóvenes y luego ya un partido ya en condiciones de jugadores mayores que juegan bastante la pelota en el primero jugarán Llorenti para Paraguayo VI contra Hernáez y Mario García después en el segundo partido jugaron Aitor Lara que es el chaval que contó que el otro día gano el mano a mano de cuatro y medio Imbroda que hay

Voz 15 35:08 es de Familia a Diego madre

Voz 1906 35:10 pero también ha jugado muy bien el chaval

Voz 15 35:13 el apellido le viene contra hay Quintanar y luego en el partido que llaman de élite

Voz 8 35:17 el último partido pues juegan históricos ya de la pelota se enfrentan los hermanos García pues Alvarado juega Ana Alvarado plaza contra Rubén García Sancho es así Jesús

Voz 16 35:26 si no juegan ayer Alvarado hoy y Rubén García contra aplazar que es un navarro de Estella

Voz 15 35:35 o sea que los dos hermanos iban a enfrentar en la zaga son los dos son los enfrentamientos a Barack

Voz 8 35:40 la gente entienda pues ahora mejores Rubén García sobrinos de Santi aunque sean Huércanos

Voz 16 35:46 en el anterior partido Quintana

Voz 23 35:48 está lesionado y les sustituye los de baños partido de de bastante nivel

Voz 8 35:51 otro chaval que también está haciendo cosas muy bonitas que también ha llegado a finales de los torneos estos de Navidad

Voz 1906 35:56 oye pues que tenemos un festival típicamente riojano y además con una profundidad un recuerdo que evidentemente hay aquí en Radio riojanos queríamos hacer eco de esta circunstancia con Jairo More gays sobre todo contigo Jesús Estebas muchas gracias por estar aquí en Ser Deportivos La Rioja y que mañana sea un día que ayude a reconfortar es un poquito

Voz 23 36:15 sí pues muchas gracias que pienso bueno es una es una cosa pequeña que hemos preparado y sobre todo es eso son recuerdo del pueblo y de la escuela pelota que es lo que él quería

Voz 1906 36:24 pues un abrazo muy fuerte abrazo

Voz 24 36:27 gracias Jairo o no

Voz 1906 36:29 ahí o que es que tenemos tantas noticias que queríamos empezar por lo bonito y ahora vamos con no sé si lo

Voz 25 36:34 lo bueno lo menos bueno lo malo

Voz 1906 36:37 sí porque ha pasado una cosa de Vitoria yo no sé qué

Voz 8 36:40 bueno hay follón entre el Ayuntamiento de Vitoria las empresas de pelota que el Ayuntamiento Vitoria había anunciado que iba a ofrecer que había llegado un convenio con la federación para ofrecer partidos de profesionales entonces claro

Voz 1906 36:53 ha salido a la empresa ya han dicho es que

Voz 8 36:56 hoy día la pelota General no tiene vinculación con las federaciones con lo cual era una cosa rara han enviado una nota de prensa la Liga de Empresas de Pelota Mano que son sobre todo Asegarce pero son Asegarce y Aspe que que de eso nada que si quieren pelota profesional tienen que negociar con empresas de pelota profesional que van a mantener un partido que ya tenían previsto para este domingo no para el día domingo desde febrero poderoso

Voz 1906 37:22 posicionados no pero que después si quieren pero

Voz 8 37:24 porque no que vayan esto se podía replicar en el Ayuntamiento de Logroño

Voz 1906 37:26 es decir lo desconoce son buenas tardes de un ayuntamiento porque hay Apel más pelota profesional no

Voz 8 37:31 pero si el Ayuntamiento quiere pelota profesional lo que tiene que hacer es ir a hablar con las empresas de pelota creo que lo sabe lo tienen claro y a la vez por otro lado está la Federación Riojana de Pelota que tiene sus festivales también se puede contar con ella sin problema pero son cosas totalmente diferentes que es lo que parece ser que según las empresas reveló tan confundido el Ayuntamiento de Vitoria a lo que vamos que la feria de la Virgen Blanca de Vitoria es de las mejores del verano sí que

Voz 1906 37:53 el ojo a ver lo bueno en Primera y Segunda tenemos menos de dos minutos Jairo como que repasamos que nos quieres destacar

Voz 8 38:03 bueno que todavía no está todo decidido en Primera ya hay alguna pareja clasificada como Lezcano pero las otras tres parejas que van a pasar a semifinales todavía están entre Olaizola II Albisu derivaría Zabaleta que son los que tiene más opciones porque tienen seis victorias pero con cuatro están Artola Mahrez Current Bengoetxea Imaz incluso también usaban unas o de esas todas esas Praga sólo pueden caber tres en semifinales

Voz 1906 38:33 en segunda seremos a riojanos

Voz 8 38:36 menos bien Dario jugó muy bien el otro día falló muy poco ir entonces ahí tenemos también una buena sensaciones tu jugó muy debía jugar el domingo

Voz 1906 38:45 pues la multa oye Jairo como estuvo Víctor en activo se como estuvo esto es lo que te iba a preguntar

Voz 8 38:50 digo que la verdad que me han llegado de aficionados que pero la verdad que Víctor habla muy bien es un señor dentro y fuera de la cancha y luego quería dar un apunte aparte de la pelota que hoy tenemos en el Adarraga que tenía

Voz 1906 39:02 sus como siempre

Voz 8 39:04 a las seis y media de la tarde semifinales del juveniles mano parejas en la primera Fernández Ibáñez contra la Abadía hay Capellán la segunda Álvaro García Domínguez al tu Zarra y Kevin y quería hacer una despedida a Nacho Matute Matute III pelotari profesional de Villar de Torre que se va a despedir de los frontones por qué ha cambiado frontones por la bicicleta la bici de montaña