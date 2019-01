Voz 1

00:16

como víspera de fusionar mi padre mi tía me lleva a vernos y me dice mi tía vas a ver a tu padre pero delante del no en Lloret para rematar una más cuyos lo prometido admitía entonces pues cogido a las rejas desesperado me di ese hija mía con las ganas que tengo de abrazar Tea que con las manos me voy a quedar no lloré como lo he prometido a mi tía no me caí y una sola lágrima pero es que a partir de ese día no he podido había y a partir de ese día lo considera un nunca una persona non mi madre