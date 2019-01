Hora 14 (31/1/19)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1315 00:13 muy buenas tardes se nota que estamos en año electoral jueves marcado por los asuntos políticos y movimientos internos de los partidos hoy hemos conocido que Izquierda Unida no llega a un acuerdo con Podemos para ir juntos a las elecciones autonómicas su coordinador general dice que dejará en libertad a las asambleas locales para acudir a las elecciones en confluencia o por separado una decisión que se tomará el próximo diez de febrero mientras desde Podemos muestran su sorpresa ante esta decisión y dicen que seguirán intentando llegar a la confluencia enseguida entramos en detalle pero también vamos de una sede movida a otra la de Ciudadanos su diputada regional Rebeca Grajera decidido abandonar esta formación ya ha solicitado permanecer como diputada no adscrita que dice ciudadanos Diego García

Voz 0496 00:54 ya saben que hace dos días la formación naranja destituyó a Grajera como responsable de Relaciones Institucionales del Comité Autonómico en declaraciones al diario punto es la responsable del área en el ámbito nacional Marta Rivera de la Cruz alegaba para esa destitución pérdida de confianza en la diputada regional hoy la formación naranja en un comunicado ha lamentado la decisión de garaje y le ha pedido que entregue su acta de diputada en esta emisora el portavoz del grupo municipal en Logroño se ha remitido a ese comunicado Julián San Martín

Voz 2 01:19 nos remitimos al comunicado que hemos que hemos dicho

Voz 1256 01:22 muy

Voz 2 01:23 no tiene mucho más que decir

Voz 1315 01:26 así las cosas también hoy hemos conocido que el juez ha notificado a Pedro Sanz en la denuncia interpuesta en dos mil diecisiete por las obras de su finca de Villamediana

Voz 0496 01:33 partir de la notificación del procedimiento por un presunto delito urbanístico al ex presidente regional su esposa y la empresa Floralia tienen cinco días para personarse en la causa

Voz 1315 01:42 fuera de la política en La Rioja registra una tasa de incidencia de gripe de trescientos sesenta y seis casos por cien mil habitantes con intensidad media hay tendencia creciente y por eso el sistema

Voz 0496 01:51 Público de Salud ha activado todos los niveles del plan de contingencias para garantizar la mejor atención a los ciudadanos así sea habilitado el control fe de la cuarta planta del Hospital San Pedro con veinte camas y los boxes de urgencias con diecisiete camas José Miguel Acitores es el director del área de sal

Voz 1256 02:05 no no sabíamos es uno de los momentos como decía más altos de la incidencia de gripe es nuestro deber poner en marcha todos los recursos que sistema sanitario tiene para garantizar la mejor atención a los usuarios para hacer frente al aumento de la demanda asistencial ya se han habilitado los recursos disponibles que como contemplados en el plan de contingencia

Voz 1315 02:25 sí ya aquí en Logroño además también nos hemos acercado hasta el colegio de Agustinas que vota hoy la jornada contó

Voz 1480 02:32 sino a que Podemos se te agradecemos vamos que la jornada que nos dejen elegir cómo cómo queremos que vayan nuestros hijos también depende de un poco de los trabajos nuestros pero bueno es una opción Mi bueno

Voz 0536 02:46 a ver si tenemos suerte y a ver qué sale a ver pero lo que está claro es que la opción de que nos dejen votar yo creo que es un derecho y que bueno que que está muy bien

Voz 1480 02:56 Hay

Voz 0536 02:56 bueno pues que es lo que tenía que hacerse

Voz 1315 03:00 y además con lo pasan ocho minutos de las dos de la tarde nos acercamos al deporte Sergio Moreno qué tal buenas tardes cómo estás hola no

Voz 0301 03:07 buenas tardes hoy es día de llamadas cruzadas de mirar bien el estado en el que se encuentra el FLA el fax de hablar mucho por teléfono y hacerlo todo con urgencia porque Se cierra la ventana de fichajes de este mercado de invierno y los equipos busca reforzarse a falta de la llegada de un futbolista está está a la Unión Deportiva Logroñés que de momento cuenta con una ficha senior libre que veremos si finalmente la ocupa a lo largo de esta tarde con la llegada de un nuevo futbolista lo que está claro es que no va a ser Íñigo López y finalmente no vendrá Logroño el central riojano que apunta que firmará finalmente por el Deportivo de la Coruña de Segunda División mar de fondo el que está soportando el Calahorra el conjunto rojillo comunicó ayer la baja de Gabri y esta mañana la de Rodrigo que ya está en Miranda para a reforzar al Mirandés dos bajas importantes en el Calahorra que deberán ser ocupadas en cuestión de horas para volver a fortalecer un equipo herido por estas dos salidas a última hora ha llegado Isaac Manjón veremos qué otro futbolista llega el Calahorra Eduardo Ubis es otro de los futbolistas pretendidos por otros clubes de la Segunda B el pichichi del Calahorra ha hecho una gran primera vuelta y es normal que llegan ofertas esta tarde sabremos qué decisión toma el delantero riojano

Voz 1315 04:09 hablábamos de día movido en política también vemos que el deporte no se queda lejos

Voz 0301 04:14 pues no la cuesta de enero el XXXI lo remata por todo lo alto

Voz 1315 04:16 bueno pues vamos a cerrar este mes en este Hora catorce en la portada también con la información de servicio el tiempo también está complicado Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué nos cuentas buenas tardes buenas tardes seguimos aquí en La Rioja con cielos cubiertos precipitaciones generalizadas que seguirán intensificando hacia el final del día en todo caso hoy la cota se mantiene bastante alta entre los mil ochocientos y los mil seiscientos metros y es que las temperaturas máximas hoy ascienden hasta los catorce grados en Haro los quince en Calahorra Logroño y Arnedo a los dieciséis en Alfaro el viento mucha precaución es del suroeste da intervalos de fuerte en la sierra y en la Ribera Alta con avisos amarillos en la Ibérica riojana por rachas de hasta ochenta kilómetros hora mañana viernes es seguiremos con esta inestabilidad tiempo adverso cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas más intensas en la Ibérica con una cota de nieve que de los mil cuatrocientos irá bajando durante el día a los ochocientos metros Se de hecho a partir del mediodía se activará un aviso amarillo por nevadas en la Ibérica espesores en Veinticuatro horas de hasta quince centímetros de nieve y las temperaturas bajarán de forma localmente notable lo harán las mínimas esta próxima madrugada con valores de uno a tres grados y heladas débiles al amanecer las máximas también descenderán se quedarán en los once grados en Haro y Arnedo los doce en Logroño trece en Calahorra y Alfaro el viento volverá ser del suroeste dará de nuevo rachas muy fuertes en la Ibérica riojana de hasta ochenta kilómetros hora

Voz 3 05:45 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1315 05:48 todo tiempo inestable cielo cubierto en estos momentos si tenemos ocho grados en el centro de Logroño comenzamos así este informativo Hora catorce aquí en la Cadena Ser de La Rioja Diego García Nos acercamos precisamente primero a ese bueno pues esas decisiones que han tomado hoy relacionadas con la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos

Voz 0496 06:09 el coordinador regional de Izquierda Unida afirma que el acuerdo global para confluir con Podemos es prácticamente inviable por la falta de interés de la formación morada Diego Mendiola descarta a día de hoy acudir junto con Podemos en el ámbito autonómico ante lo que considera falta de respuesta a las propuestas de Izquierda Unida

Voz 5 06:24 el impacto global nosotros planteábamos Idris municipios mundos ir en la comunidad autónoma eso es inviable a día de hoy por falta de de respuesta en el parapente de es es evidente que no hay un interés en confluir no vemos la eh urgencia no vemos el interés por llegar llegamos a un acuerdo satisfactorio para todas las partes entendemos que en el momento actual ese acuerdo global que nosotros siempre hemos defendido que tenían que engloba a todos y cada uno de los municipios de la región junto con la candidatura al Parlamento autonómico era la la la única manera de dar coherencia vemos que eso a día de hoy pues es es prácticamente inviable

Voz 0496 07:09 Mendiola señala que la dirección regional de Izquierda Unida dará libertad a las asambleas locales para acudir a las elecciones en confluencia o por separado

Voz 5 07:16 por otro lado Izquierda Unida da absoluta libertad a sus representantes y a sus asambleas para llegar en los distintos municipios a posibles acuerdos si así se decide democráticamente harán otros municipios nosotros no podemos tener una postura cerraba Si nuestros compañeros desminado municipios llegan a un acuerdo hacen una candidatura conjunta como ya hemos hecho por ejemplo en común con el PSOE o como en el riojano quiero decir es son tampoco nos vamos a a negar en rotundo

Voz 0496 07:48 por cierto que Izquierda Unida elegirá el próximo diez de febrero a sus candidatos en Logroño definirá su política de alianzas pero la posición en principio es que o hay acuerdo global o no habrá acuerdo tampoco en la capital mientras el secretario general de Podemos ha mostrado en esta emisora su sorpresa por estas palabras del coordinador regional de Izquierda Unida Kiko Garrido señala que si algún actor no quiere confluir es es Izquierda Unida

Voz 6 08:09 pues que yo sorprendido sorprendida es cierto que tuvimos una reunión en Madrid la los direcciones con la naturaleza me EMI llegamos al acuerdo que nos tenían que mandar una propuesta todavía no han enviado esa propuesta con lo que no tenemos nada con lo que debatir nosotros ya lo hicimos nuestra propuesta ellos dijeron que no

Voz 7 08:34 yo te voy a quemar dársela propuesta

Voz 6 08:36 pero no lo es la mandado yo entiendo que que no quieren que no quieren confluir que llevan diciendo lo prácticamente desde el principio de la negociación han hecho en nota de prensa etcétera ahora que que nos echen la culpa cuando son ellos los que no tienen que mandar la propuesta como así quedamos en en parecen poco melocotón la verdad pero que quieren construir no pasó nada pero que tengan burló en público

Voz 0496 09:07 Carriedo dice que a pesar de todo podemos va intentar llegar a un acuerdo porque ese es el mandato que los inscritos dieron a la dirección del partido Podemos considera que habrá municipios en los que esa confluencia si nada

Voz 6 09:19 bueno nosotros siempre hemos planteado esta negociación de forma que sean los propios municipios que les lleguen a acuerdos con la gente Izquierda Unida esperemos que que el consenso y el acuerdo desde desde los talleres es el mejor comienzo para un trabajo en común que va a durar como mínimo cuatro años no imponer como quería Izquierda Unida que en principio los acuerdos el despacho Logroño nunca nos ha parecido que fuera la mejor y por eso hemos dado libertad a los municipios para que llegar a acuerdos me consta que ya hay buena relación en algunos municipios con lo que entiendo que que en que en muchos municipios

Voz 1315 10:04 también les estamos contando que La Rioja la incidencia de gripe se fijó la pasada semana en esos trescientos sesenta y seis casos por cien mil habitantes un cincuenta y dos por ciento más que la semana anterior según el director del Área de Salud José Miguel Acitores ahora mismo está en uno de los momentos más altos de la incidencia de esta epidemia de gripe

Voz 1256 10:22 situaba la semana pasada la última de la que tenemos datos en trescientos sesenta y cinco coma nueve casos por cien mil habitantes la semana del veintiuno al veintisiete de enero un cincuenta y dos por ciento más que la tasa anterior que se encontraba la semana anterior en doscientos treinta y nueve coma uno por cien mil habitantes todo parece indicar que si la proyección de la curva es con la que todos los años conocemos pues probablemente

Voz 0407 10:44 seguirá creciendo está con menos intensidad

Voz 1256 10:47 ensayamos en uno de los momentos como decía más altos de la incidencia de gripe es nuestro deber poner en marcha todos los recursos que sistema sanitario tiene para garantizar la mejor atención a los usuarios para hacer frente al aumento de la demanda asistencial ya se han habilitado los recursos disponibles que como contemplados en el plan de contingencia

Voz 1315 11:04 ante esta mayor incidencia y el aumento de la demanda asistencial ya se han habilitado los recursos disponibles del acuerdo del plan de contingencias José Miguel Acitores ha detallado que este plan contempla tres niveles de actuación que se activan dependiendo de la presión asistencial y siempre de forma escalonada

Voz 1256 11:19 volviendo al plan de contingencias que me refería antes este como saben contempla tres niveles de actuación que se activa dependiendo de la presión asistencial diciembre de forma escalonada y la decisión de pasar de un nivel a otro corresponde a los directivos del hospital con el consenso del jefe de urgencias y el jefe de la Guardia no ahora mismo están activos todos los niveles el control cede la cuarta planta del Hospital San Pedro como saben cuenta con veinte camas los boxes de urgencias eso que nos referimos como PH no que son diecisiete camas en observación la segunda planta del Hospital San Pedro Hospital Provincial perdón con doce camas según de izquierda y la segunda derecha con otras doce camas a todos estos recursos han ido incorporando tras la puesta en marcha del Plan octubre del dos mil quince otros otros a funcionamiento ordenaron hospital como conocen como la nueva unidad de atención al paciente patológico

Voz 1315 12:09 con todo de momento asegura la afluencia de pacientes es importante pero contenida por supuesto por su parte la jefa del Servicio de Epidemiología hay prevención sanitaria ha señalado que desde el inicio de la temporada se han registrado cincuenta y cuatro casos hospitalizados no graves de gripe veintiséis de ellos en esta última semana y a pesar de que la campaña de vacunación finalizó en diciembre todavía los ciudadanos pueden vacunarse en su centro de salud Eva Martínez Ochoa

Voz 8 12:32 en cuanto los casos ingresados durante esta temporada sean hospitalizados setenta y tres casos diecinueve de ellos tenían criterios de gravedad y cincuenta y cuatro sin criterios la gravedad durante la última semana han sido ingresados seis casos graves y veintiséis casos sí criterios de gravedad en cuanto a los diecinueve casos graves el sesenta y tres por ciento tenían patologías crónicas previas eh muchos de ellos incluso más de una patología crónica el cincuenta y dos por ciento eran personas mayores de sesenta y cinco años en ochenta y nueve por ciento de los casos la complicación ha sido la neumonía que es la complicación más frecuente que que se puede producir por la gripe solamente ocho pacientes de los diecinueve en cuarenta y dos por ciento habían recibido la vacunación

Voz 1315 13:16 seguimos hablando de asuntos sanitarios pero en el terreno político

Voz 0496 13:19 sí porque el PSOE propone dotar de más presupuesto y de mayor número de profesionales para abordar las carencias de la Atención Primaria en La Rioja según los socialistas en los últimos siete años en nuestra comunidad autónoma el gasto de Atención Primaria ha bajado un tres coma setenta y cuatro por ciento Se han perdido diez médicos de familia y se han reducido veintiuna enfermeras Concha Andreu

Voz 9 13:37 que proponemos desde el Partido Socialista un estudio real de las necesidades la dispersión asistencial que tiene La Rioja igual que en Aragón y las Castillas es enorme por lo tanto hay que estudiar la realidad actual hay una extraordinaria dispersión por lo tanto los recursos tendrán que distribuirse de manera adecuada cuántos sanitarios necesitan cuántos que es estudie ponga sobre la mesa y poco a poco ir recuperando el nivel de inversión que había hace diez años y desde luego ir subiendo hasta el veinticinco por ciento que debía ser el acuerdo que el Gobierno de La Rioja mantuvo con los sanitarios por lo tanto que no se escude en que no hay médicos no es cierto los médicos de La Rioja se van porque las condiciones de contratación son tremendamente malas

Voz 0496 14:22 el PSOE propone una estrategia clara hay global en La Rioja con un análisis pormenorizado de los indicadores de salud de los recursos humanos

Voz 1315 14:29 de esta forma llegamos a las dos y veinte

Voz 4 14:32 sí

Voz 1315 14:35 y les contamos que el delegado del Gobierno tras asistir a la reunión de seguimiento del grupo de trabajo uno que se encarga de estudiar y definir medidas de incremento de seguridad en la Nacional dos tres dos ha lamentado la siniestralidad en esta vía en este primer mes de dos mil diecinueve con tres fallecidos sin embargo José Ignacio Pérez reconoce que la medida puesta en marcha el año pasado de salida de camiones de la Nacional ha evitado más siniestros

Voz 10 14:57 que sí que tenemos que trasladar a los ciudadanos es que las medidas adoptadas hasta ahora han sido unas medidas de enorme éxito es decir que el desviarlos camiones de la Nacional doscientos treinta y dos a la autopista bueno ha dado digamos una tranquilidad de conducción a los los transeúntes magnífica no la señalización diríamos horizontal a contribuir ha contribuido enormemente también a la seguridad el la reducción que esto es reciente del noventa kilómetros por hora va a contribuir también a todavía la mejora no

Voz 1315 15:43 Nos centramos también aquí en la capital riojana el colegio Agustinas vota hoy entre mantener la jornada partida o implantar la jornada continua desde el curso que viene Diogo Sacristán

Voz 0451 15:52 el año pasado el colegio realizó una consulta no vinculante que arrojó un resultado muy ajustado por ello a la dirección del centro apostó por celebrar una votación para decidir los horarios Ana Justina Castillo es la directora

Voz 11 16:04 ese era una demanda de un amplio sector de la comunidad educativa de los padres en concreto se hizo un sondeo no vinculante el curso pasado como la cosa estaba pues muy pareja dimos engañar reflexión y hoy es la votación oficial de forma que este proceso y acabe ir todos pues asumamos lo que lo que visuales

Voz 0451 16:27 entre las familias hay diversas opiniones por ejemplo los que apuestan por la jornada continua para tener las tardes más libres

Voz 0536 16:34 yo todo por la continua en concreto bueno pues me parece que para que los críos luego por la tarde tengan las actividades extra escolares y demás bueno pues puedes empezará antes Si puedes tener un orden más orden en para el tema de de ello

Voz 1480 16:52 los de poder acostarse antes bueno yo lo veo una rutina mucho más más factible para mí más llevadera para mí en concreto lógicamente hay cien mil opiniones temas de trabajos yo también tengo trabajo hoy tengo que hacer encaje de bolillos pero bueno

Voz 0451 17:06 también la otra visión los que quieren mantener la jornada partida por por motivos laborales es la mejor opción para organizar su día a día

Voz 1480 17:13 depende un poco también del horario nuestro horario yo por ejemplo elegido partida porque a mí me viene mejor así a la hora de de recoger a los nenes eso es yo tengo que contar con mis padres con mis suegros realmente es que me viene mejor esta jornada que seguramente que a la larga será mejor la par la continua pero yo ahora es mi situación me viene mejor eso sabes que es de hablar de cada una de cada como te en la casa si tienes ayuda posibilidad si no sí

Voz 0451 17:39 aunque si hay una opción en la que hay coincidencia las familias agradecen que les de la oportunidad de votar

Voz 1480 17:44 Podemos que agradecemos vamos que la jornada que nos dejen elegir cómo cómo queremos que vaya a nuestros hijos también depende de un poco de los trabajos nuestros pero bueno es una opción muy bueno

Voz 0536 17:58 a ver si tenemos suerte de haber que sale a ver pero lo que está claro es que la opción de que nos dejen votar yo creo que es un derecho que bueno que que está muy bien bueno pues qué es lo que tenía que hacerse

Voz 1315 18:11 más asuntos en el Ayuntamiento de Logroño cambia Logroño ha pedido una oficina municipal de jóvenes emigrados y retornados

Voz 0451 18:17 así es el grupo municipal recuerda que Logroño ha perdido entre dos mil seis y dos mil dieciséis casi diez mil jóvenes una cifra que CAT para cambiar supone una tragedia humana económica y social por ello piden que el consistorio de la capital cree una Oficina de Retorno que ayude a traer a casa a los jóvenes que un día se fueron

Voz 12 18:34 entre los años dos mil seis y dos mil dieciséis Logroño perdió alrededor de diez mil jóvenes quiénes se vieron obligados y obligadas a marcharse de en busca de un trabajo una vivienda y una oportunidad esto supone aparte de una tragedia humana no tragedia económica y social que pone de manifiesto el problema del modelo económico y laboral implantado en nuestra ciudad cada vez más jóvenes abandona Logroño no sólo para formarse sino para desarrollar su vida y muchos de esto no tienen la posibilidad de retornar debido a la falta de capacidad tanto de encontrar un trabajo digno como para emanciparse quedándose la ciudad así sin su capacidad tanto productiva como reproductivas

Voz 0451 19:10 pues escuchábamos a Marina Blanco concejala de cambiar también pide al Ayuntamiento que se coordine con el Gobierno de La Rioja y que cree un plan de choque contra el exilio juvenil

Voz 12 19:19 en primer lugar instar al Gobierno de La Rioja que cuantifique la cifra real de personas inmigradas se tenga en cuenta en la elaboración de los presupuestos autonómicos porque uno de los principales problemas que no existen cifras fehacientes de de cuántas personas se han tenido que marchar dentro de la comunidad como de la ciudad en segundo lugar instar a la Junta de Gobierno lugar de local a crear un plan de choque contra el exilio juvenil fomentando desde el Ayuntamiento medidas para la creación de empleo el acceso a la vivienda garantizando el retorno de retorno digno como hemos como hoy ha comentado antes las preocupaciones de los logroñeses se basan tanto en la vivienda el acceso a la vivienda como como la búsqueda de empleo y es por ello que que hay que fomentar este plan en en esas en esos dos pilares

Voz 1315 20:02 mientras el grupo municipal del Partido Popular asegura que las cifras de la EPA demuestra la eficacia de las políticas de empleo puestas en marcha por el Partido Popular

Voz 0451 20:10 según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al último cuatrimestre del año la tasa de desempleo en Logroño se sitúa en un once coma diecisiete por ciento una cifra que para el portavoz popular Javier Merino es un resultado muy positivo para la ciudad ya que comparado con los datos de dos mil once el paro se ha reducido en un cuarenta y cuatro por ciento

Voz 1480 20:28 queríamos ofrece unos datos que dan muestra

Voz 0407 20:30 de que la salud económica de nuestra ciudad está bien va muy bien y que está creciendo y que además hemos cogido una línea ascendente en lo que es creación de empleo y además también altas a la Seguridad Social por lo que estamos muy satisfechos de estos últimos datos de la EPA del último cuatrimestre dos mil dieciocho donde certifican que cuando gobierna el Partido Popular el desempleo baja cuando gobierna el Partido Popular el empleo crece cuando gobierna el Partido Popular hay más autónomos ya hay más empresas que son los verdaderos creadores de empleo

Voz 0451 21:04 Javier Merino también señala que el descenso de parados respecto al año pasado ha sido de ciento cincuenta y ocho personas unas cifras de reducción de desempleo de afiliación a la Seguridad Social que no se registraban desde dos mil ocho

Voz 0407 21:15 a la vista está que ese cuarenta y cuatro por ciento de bajada del paro hace eh y objetivamente hace ver cómo ese ecosistema de mejor ciudad económicamente hablando de ese crecimiento social económico sea traducido en estos datos respeto

Voz 13 21:30 hace un año la la la

Voz 0407 21:32 Lima epa de el último cuatrimestre del dos mil diecisiete Los datos hablan de que hemos descendido el paro en ciento cincuenta y ocho personas por lo tanto también respecto a hace un año los datos mejoran también mejoran muchísimo si eh contabilizados las altas a la Seguridad Social nos hemos vuelto a posicionar en los datos y en los niveles de altas de seguridad social de ocupación en la Seguridad Social del dos mil ocho

Voz 1315 21:58 ya el cierre de este Hora catorce les contamos que la exposición itinerante de fotografía de El Rioja y los cinco sentidos podrá visitarse en el centro Caja Rioja Bankia La Merced desde mañana ya está el veintitrés de febrero el certamen recibió quinientas cincuenta y ocho imágenes realizadas por doscientos nueve fotógrafos de España Alemania Argentina Brasil Francia México Polonia y Venezuela precisamente mañana arrancan las actividades de este programa se van a desarrollar hasta noviembre durante estos cinco meses se celebrarán tres actividades troncales del programa el Tren del Vino las conversaciones en torno al vino el maridaje de los sentidos que sustituya a las catas consentido el consejero de Agricultura Íñigo Nagore

Voz 1068 22:35 ya hemos querido potenciarlo con algunas novedades en primer lugar de la primera de las novedades es que dábamos ampliar el radio de acción como saben el tren parte de Logroño traen Teatre realizado que llega a Haro Se podían visitar bodegas no solamente nado sino también eh se transportaba a los pasajeros a poder visitar bodegas en Ollauri Simi Leo Briñas pero en esta edición también vamos a añadir a bodegas de tiro de Cusco Rita debería en segundo lugar vamos a facilitar que la los pasajeros los que disfrutes esta actividad pues puedan con pero el vino en la bodega bueno pues hemos organizado un sistema de recogida del vino de manera que cada uno comprar el vino en la bodega ya habrá un servicio de Arco pida que entregará ese vino comprado a cada uno de los pasajeros en el tren de vuelta

Voz 1315 23:24 otra novedad de esta edición es el maridaje de los sentidos un ciclo de catas temáticas que se celebrará en la Bodega Institucional de La Grajera

Voz 1068 23:31 esto no deja de ser una otra cosa que un ciclo de catas temáticas que se iban a celebrar en la Bodega Institucional de La Grajera y en las que queremos y dar tres vinos con diferentes productos alimentarios mientras se disfruta de un espectáculo para que se haga una idea de cómo fue defunciones la cosa la primera la primera primer maridaje va a ser el día catorce de febrero lo hemos titulado cata con Afrodita y en este caso lo que se trata este hacer una cata maridaje con aforo físicos es decir pues por ejemplo pues con chocolate con gambas picante es bueno e productos afrodisíaco es no les va a estar conducida por Carles García donde pues nos va a relatar leyendas y cuentos sobre la comida la bebida el amor y el sexo en la vida real tan real no firma ser una cosa divertida

Voz 1 24:25 bueno el progre