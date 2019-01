Las noticias de Cantabria, 17:03 (31/01/2019)

las once familias de San Mateo en Los Corrales de Buelna evacuadas la semana pasada siguen muy pendientes de las gallo porque en cualquier momento dicen podría reactivarse los deslizamientos de tierra lo dicen ellos y también los técnicos tres de las once familias han podido volver a sus casas pero sólo lo ha hecho la de José Manuel en el declaraciones a la Cadena Ser reconoce que están contentos tras haber pasado la primera noche en casa pero el miedo asegura sigue muy presente

Voz 2

00:34

de anoche sólo hemos dormido nosotros Mi casa mismo periodo de dos hijas pues la hay otra vecina de la ni a que su hijo no la dejó venir por miedo porque el miedo el miedo les seguimos teniendo porque en frío yo pensaba que ellos me me fui muy contenta mi casa pero John cuando me dijeron que podía volver Bush contentísimos me cambió cara pero el miedo pues pues hemos yo tengo dos hijas y yo lo tengo no lo tengo porque lo estamos viendo ahí