Escucha las noticias de las 17:00 (31/01/2019)

yo diría que esto está empezando que tenemos un larguísimo camino por delante y que será a mí no me cabe duda muy provechoso quiero que contéis con el Gobierno de España con vuestro Gobierno que contéis conmigo

sí sobre la crisis en Venezuela que contamos Ester Bazán Rusia acusada al Parlamento Europeo de violar el derecho internacional por el reconocimiento a Why do el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados añadido que es una injerencia en los asuntos internos de un país soberano Francia ha reiterado hoy que reconocerá Why do sino Se convocan presidenciales ya en Caracas recordamos han sido liberados los tres periodistas de la agencia Efe que habían sido detenidos en las últimas horas de la crónica de tribunales en la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración como imputado en el marco de la Gürtel de Álvaro Pérez El Bigotes información de Miguel Ángel Campos