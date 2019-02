Escucha las noticias de las 21:00 (31/01/2019)

he escuchado los onces en Hora veinticinco Deportes con Gallego hoy en los comentarios Álvaro Benito Alfredo Relaño Tomás Roncero Pedja Mijatovic Iturralde González llene el estadio Solari no reserva absolutamente

rotan bosón sólo hubo que estarán en casa disfrutando una cervecita buscando el cuarto semi finalista de esta edición de la Copa del Rey que nos está dejando auténtico partidazo fundamentalmente en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Real Madrid que hace una semana en el estadio Santiago Bernabéu a la misma hora logró derrotar al Girona por cuatro tantos por tanto la remontada tiene que ser el Girona en las tres anteriores eliminase eliminatoria son las tres anteriores partidos e ávido remontadas en el partido de vuelta es decir que hoy el Real Madrid puede romper esa racha con esa diferencia de cuatro dos más dos en el partido en el estadio Santiago Bernabéu está calentando el Girona hace falta porque hace fresquito aquí en la falda de la montaña tengo a Giuly Cuenca el crack de la técnica absolutamente disfrazado parece un pingüino golazo borrado ahí es rarísimo pero hace falta eh es tan o Ponseti que no te dichas tal como está hacer bueno ya están calentando la funesta del Real Madrid están calentando los futbolistas de Girona nuevos anunciado en Hora veinticinco Deportes pero no sobra hay que repetirlo solar iba con todo a por la Copa el once titular del Madrid suena cierre muy buenas noche pero Dani a todo

es decir les da oportunidad a Marcelo en el once titular vuelve Marcos Llorente después de la lesión que le dejó fuera de combate tras ser el mejor en el Mundial de Abu Dhabi el otro día unos minutitos hoy juega en el once inicial y mantiene a Vinicius Lucas Vázquez y como Karim Benzema como tridente de ataque reservó futbolistas en el estadio Santiago Bernabéu Eusebio Sacristán pensando en el partido de Liga pensando en el partido frente al Fútbol Club Barcelona no se Dani Torrente hubo suena hoy el once titular de Girona para la remontada muy buena