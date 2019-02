Escucha las noticias de las 07:00 (01/02/2019)

qué tal muy buenos días nos vamos en directo a la cárcel de Lledó Nurse en Barcelona de donde acaban de salir los siete políticos catalanes encarcelados preventivamente empieza el traslado a Madrid para el juicio que se va a celebrar este mes en el Tribunal Supremo no aunque todavía no tiene fecha fija a las puertas de Lledó Nurse está nuestro compañero Edward fondo bon día cuéntanos

Voz 1727

01:18

gracias Edward Font a esa prisión barcelonesa Brians II tienen que dirigirse también Dolors Bassa que ya ha salido de la cárcel en la que estaba Carmen Forcadell para que todos ellos los muy ve inicien efectivamente el traslado a Madrid del que se hará cargo la Guardia Civil Así empieza el viernes uno de febrero y en Venezuela la policía asegura que no fue a casa de Juan Why do para interrogar a su mujer como ha denunciado el líder opositor con su hija que es una bebé en brazos o I do acusado Maduro de pretender intimidar lo