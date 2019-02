Hoy por Hoy La Rioja (1/2/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

No hay resultados

Voz 0496 00:08 qué tal buenos días de nuevo la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes uno de febrero cielos nubosos con precipitaciones débiles generalizadas además se van a activar los avisos amarillos en la zona de la ibérica ante las rachas fuertes de viento y ante las fuertes nevadas que se esperan las temperaturas van a bajar de momento tenemos cinco grados en Logroño el viernes el Consejo de Gobierno y de asuntos económicos porque la Cámara de Comercio va a presentar esta mañana los resultados de la encuesta de coyuntura económica correspondientes al cuarto trimestre del año y además va a ofrecer las previsiones para este inicio de dos mil diecinueve sin duda las últimas horas han estado marcadas aquí en esta comunidad autónoma por la política allí es que el coordinador regional de Izquierda Unida afirma que el acuerdo global para confluir con Podemos es prácticamente inviable a día de hoy por la falta de interés de la formación morada Diego Mendiola descarta ir a día de hoy insistimos junto con Podemos en el ámbito autonómico ante lo que considera falta de respuesta a las propuestas de Izquierda Unida

Voz 3 01:09 el pacto global nosotros planteáramos Idris municipios puntos ir en la comunidad autónoma eso es inviable a día de hoy por falta de de respuesta en el pase entonces es evidente que no hay un interés en confluir no vemos la urgencia no vemos el interés por llevar llegamos a un acuerdo satisfactorio para todas las partes entendemos que en el momento actual ese acuerdo global que nosotros siempre hemos defendido que tenían que englobar a todos y cada uno de los municipios de la región junto con la candidatura al Parlamento autonómico era la la la única manera de dar coherencia vemos que eso a día de hoy pues es es prácticamente inviable

Voz 0496 01:53 Mendiola señala además que la dirección regional de Izquierda Unida dará libertad a las asambleas locales para acudir a las elecciones en confluencia o por separado por cierto que Izquierda Unida elegirá el próximo diez de febrero a sus candidatos aquí en Logroño definirá su política de alianzas pero la posición es que

Voz 4 02:09 o hay un acuerdo global o no habrá acuerdo tampoco en

Voz 0496 02:12 la capital mientras el secretario general de Podemos en esta emisora ha mostrado su sorpresa por estas palabras del coordinador regional de Izquierda Unida Kiko Garrido señala que si algún actor no quiere confluir es es Izquierda Unida

Voz 5 02:23 pues que yo he sorprendido sorprendido es cierto que tuvimos una reunión en Madrid la los direcciones con la cabeza mi EMI llegamos al acuerdo que nos tenían que mandar una propuesta todavía no han enviado esa propuesta con lo que lo tenemos con lo que debatir por nuestra propuesta ellos dijeron que no

Voz 6 02:47 si te voy a quemar

Voz 5 02:50 propuesto ponernos la mandado yo entiendo que que no quieren que no quieren confluir llevan diciendo luego prácticamente desde el principio de la negociación han hecho en notas de prensa etcétera

Voz 7 03:03 de que nos echen la culpa a nosotros acuerdo

Voz 5 03:06 sí ya cuando son ellos los que no tienen que mandar la propuesta como así quedamos en en madre parecen poco belga la verdad creo que si no quieren construir no pasa nada pero que vengan ahora lo entidades lo en público Garrido

Voz 0496 03:21 dice que a pesar de todo Podemos va a intentar llegar a una confluencia porque ese es el mandato que los inscritos le dieron a la dirección del partido e Izquierda Unida federal ha mostrado su total respaldo a la dirección de Izquierda Unida en La Rioja sus intentos de negociación con Podemos para presentar candidaturas conjuntas en esta comunidad en un comunicado la coalición señala que ante la falta de voluntad propuestas coherentes y claras por parte de Podemos La Rioja para desarrollar en La Rioja el acuerdo estatal hubo una reunión en Madrid con responsables federales de ambas organizaciones para tratar de encauzar la negociación tras ese encuentro y tal y como se acordó Izquierda Unida La Rioja planteó su propuesta y dio un plazo de respuesta a Podemos que ya ha finalizado sin obtener ningún tipo de contestación ante esta falta de respuesta por parte de Podemos La Rioja para desarrollarlo

Voz 4 04:06 acuerdo global programático y político en el ámbito de las

Voz 0496 04:09 tú has Izquierda Unida federal en esa nota de prensa dice que respalda plenamente a Diego Mendiola así como la decisión de Izquierda Unida de La Rioja de avanzar en la elaboración de sus propias candidaturas programas electorales para las próximas elecciones municipales y autonómicas sin cerrar eso sí la puerta a que podemos La Rioja muestre una auténtica voluntad política para llegar a un acuerdo global para presentar candidaturas conjuntas allí también movimientos en ciudadanos ya saben que Rebeca Grajera ha decidido abandonar esa formación política ya solicitado permanecer como diputada no adscrita ayer la formación naranja en un comunicado lamentaba la decisión de Grajera le pedía que entregara su acta de diputada en esta emisora el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Logroño se remitía a ese comunicado Julián San Martín

Voz 8 04:54 Nos remitimos al comunicado que hemos hemos dicho oí

Voz 0496 04:58 en tiene mucho más que decir esta mañana vamos a escuchar a Rebeca Grajera que ha convocado a los medios de comunicación a las diez de la mañana en el hall del Parlamento para explicar los motivos para abandonar la formación naranja para solicitar ser diputada no adscrita en el Parlamento de La Rioja siete de la mañana hay veinticinco minutos seguimos

Voz 0496 06:59 son las siete de la mañana hay cincuenta y siete minuto siete de la mañana perdón y veintisiete minutos tenemos cinco grados de temperatura en el centro de Logroño a esta hora repasamos también lo más destacado de la actualidad de los deportes Sergio Moreno qué tal buenos días

Voz 1646 07:11 hola Diego buenos días los dos clubes riojanos de Segunda División B aprovecharon al máximo el tiempo de este mercado de invierno para reforzar sus respectivas plantillas sobre todo el Calahorra que cerró dos nuevas contrataciones ante las bajas inesperadas de Gabri de Rodrigo el Calahorra respondió ayer tarde con celeridad al cerrar los fichajes de Carralero de elegido idea Ali y Coulibaly desde Badalona a Ali Coulibaly es hermano precisamente de Mohamed Coulibaly delantero que hizo las delicias en la Unión Deportiva Logroñés en la recta final de aquella temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete con Sergio Rodríguez ya al frente del equipo tras la destitución de Verges también se movió a última hora la Unión Deportiva Logroñés muy a última hora aprovechando al máximo eso de esperar hasta el final para incorporar a un futbolista inesperado pero que sin duda ayudará al equipo la búsqueda de los objetivos los de Logroño cerraron su última incorporación a dos minutos del cierre del mercado de invierno el fax en este caso funcionó a la perfección para cumplir con la burocracia que exige este tipo de contrataciones la Unión Deportiva Logroñés como os contamos ayer en La Ventana de La Rioja ha cerrado la contratación de Borja García que llega desde Almendralejo donde ha defendido el último año y medio la camiseta del Extremadura Borja García es un central de Laredo que ya estuvo en Logroño hace dos temporadas estuvo en aquel partido en Villarreal por ejemplo cuando aquel equipo entrenado por Carlos Pouso eliminó al la Real B en la fase de ascenso a Segunda División desde entonces va de ascenso en ascenso a Segunda División en dos temporadas ha ascendido a Segunda con Lorca y con el Extremadura donde por fin parecía haber logrado la estabilidad en la categoría de plata del fútbol español sin embargo sufrió una lesión de peroné de la que se de la que parece ya recuperado vuelve a la Segunda División B para tener minutos y sentirse de nuevo importante como ya lo ha sido en las tres últimas campañas

Voz 0496 09:02 la vicerrectora de Responsabilidad Social de la Universidad de La Rioja da la bienvenida hoy a la una de la tarde a los estudiantes extranjeros que se incorporan a la universidad son cincuenta y un estudiantes extranjeros que gracias a los programas de movilidad internacional permanecerán en el campus durante el segundo cuatrimestre de este curso en total Universidad ha recibido en el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve a ciento veinte estudiantes extranjeros al sumarse a estos cincuenta y uno a los sesenta y nueve que vinieron a comienzo del curso

