Hoy por Hoy La Rioja (1/2/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

buenos días te esperamos que siga a esta inestabilidad con cielos cubiertos precipitaciones generalizadas algo mas intensas en la Ibérica hay una cota de nieve que descenderá de los mil cuatrocientos metros durante el día bajará hasta los ochocientos de hecho a partir del mediodía se activará un aviso de nivel amarillo por nevadas en la Ibérica espesores de hasta quince centímetros debe en veinticuatro horas las temperaturas también bajarán localmente notable las mínimas máximas que también irán en descenso serán algo más cortas se quedarán en los once grados en Haro y Arnedo doce en Logroño y los trece en Calahorra y Alfaro Por último el viento será del suroeste con rachas muy fuertes en la sierra y en La Rioja Alta y flojos y variables en el resto tendiendo a oeste a últimas horas mucha precaución en la Ibérica riojana porque ese volverán a activar avisos amarillos por estas rachas de hasta ochenta kilómetros hora

no hay problemas para circular por nuestra red viaria de todas formas estamos a punto de entrar en un nuevo fin de semana así que por favor muchísima precaución además sepan que se está actuando en la carretera entre cigüeña Villar de Torres y que extremen la precaución todavía más si conducen por ese lugar

Voz 8

05:37

te proponemos desde el Partido Socialista un estudio real de las necesidades la dispersión asistencial que tiene La Rioja igual que en Aragón y las Castillas es enorme por lo tanto hay que estudiar la realidad actual hay una extraordinaria dispersión por lo tanto los recursos tendrán que distribuirse de manera adecuada cuántos sanitarios necesitan cuántos que es estudie ponga sobre la mesa y poco a poco ir recuperando el nivel de inversión que había hace diez años y desde luego ir subiendo lo hasta el veinticinco por ciento que debía ser el acuerdo que el Gobierno de La Rioja mantuvo con los sanitarios por lo tanto que no se escude en que no hay médicos no es cierto los médicos de La Rioja se van porque las condiciones de contratación son tremendamente malas