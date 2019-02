Hoy por Hoy La Rioja (1/2/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 la Rioja

Voz 2 00:05 García

Voz 0496 00:08 buenos días primer día del mes de febrero vamos en esta edición de hoy por hoy a repasar a esta hora la actualidad de la mañana empezamos con la información de servicio

Voz 0496 00:25 las ocho de la mañana hay veinte minutos la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielos cubiertos lluvias y temperaturas en descenso con máximas que estarán hoy en torno a los doce grados además activados el alerta amarilla en esta comunidad autónoma ante las rachas fuertes de viento y ante las nevadas en la zona de la ibérica ahora en Logroño tendemos cinco grados y tres décimas de temperatura

Voz 0496 01:21 el coordinador regional de Izquierda Unida afirma que el acuerdo global para confluir con Podemos es prácticamente inviable por la falta de interés de la formación morada Diego Mendiola descarta a día de hoy acudir junto con Podemos en el ámbito autonómico a las elecciones ante lo que considera faltar de respuesta a las propuestas de Izquierda Unida

Voz 5 01:38 pacto global nosotros planteáramos Hydra municipios juntos ir en la comunidad autónoma eso es inviable por falta de de respuesta en el pase entonces es evidente que no hay un interés en confluir no vemos la urgencia no vemos el interés por llegar llegamos a un acuerdo satisfactorio para todas las partes entendemos que en el momento actual ese acuerdo global que nosotros siempre hemos defendido que tenían que engloba a todos y cada uno de los municipios de la región junto con la candidatura al Parlamento autonómico eran las las gafas la única manera de dar coherencia vemos que eso a día de hoy pues es es prácticamente inviable

Voz 0496 02:22 por cierto que Izquierda Unida elegirá el próximo diez de febrero a sus candidatos en Logroño definirá entonces su política de alianzas pero la posición es que o hay acuerdo global o no habrá acuerdo tampoco en la capital mientras el secretario general de Podemos ha mostrado en esta emisora su sorpresa por estas palabras del coordinador regional de Izquierda Unida Kiko Garrido señala que si algún actor no quiere confluir es Izquierda Unida

Voz 6 02:43 pues yo en sorprendido sorprendido es cierto que tuvimos una reunión en Madrid la los direcciones con la decisiones estatales también ahí llegamos al acuerdo que nos tenían que mandar una propuesta todavía no han enviado esa propuesta con lo que no tenemos nada con lo que debatir por nuestra propuesta ellos dijeron que no sumó

Voz 7 03:08 ella te que más dársela propuesta pero

Voz 6 03:10 no lo es la mandado yo entiendo que que no quieren que no quieren confluir llevan diciendo lo prácticamente desde el principio de la negociación han hecho la prensa notas de prensa etc ahora que que nos echen la culpa a nosotros cuando son ellos los que no tienen que mandar la propuesta como quedamos en en esa parecen poco melocotón la verdad creo que no quieren construir no pasó nada pero que tengan

Voz 8 03:39 la valentía de decirlo en público Garrido dice que a pesar de todo Podemos va a intentar llegar a una confluencia porque ese es el mandato que los inscritos dieron a la dirección del partido e Izquierda uno

Voz 0496 03:50 era federal a través de una nota de prensa ha mostrado su total respaldo a la dirección de Izquierda Unida en La Rioja además Izquierda Unida federal habla de falta de voluntad de propuestas coherentes y claras por parte de Podemos en La Rioja Podemos e Izquierda Unida a Ciudadanos ya saben que Rebeca Grajera ha decidido abandonar esta formación política ya solicitado permanecer como diputada no adscrita en el Parlamento de La Rioja ayer mismo la formación naranja a través de un comunicado lamentaba la decisión de Grajera Ile pedía que entregara el acta de diputada en esta emisora el portavoz del grupo municipal en Logroño Julián San Martín se remitía a ese comunicado

Voz 9 04:25 lo remitimos al comunicado que hemos hemos dicho soy no tengo mucha más que decir esta mañana las

Voz 0496 04:31 Díez en el hall del Parlamento Rebeca Grajera ha convocado a los medios de comunicación para explicar esta situación ocho de la mañana y casi veinticinco minutos

Voz 10 04:40 yo no sé que esto

Voz 0496 05:12 también les estamos contando que el colegio Agustinas aquí en Logroño ha optado por la jornada continua con quinientos cincuenta votos a favor de este modelo frente a ciento noventa y cuatro que han apoyado seguir con el horario partidos se han registrado cinco votos nulos y uno en blanco estaban convocados a las urnas ochocientos cincuenta y seis padres y madres de alumnos de Infantil ya hasta quinto de Primaria para que el resultado fuera vinculante era necesario alcanzar una participación del sesenta por ciento y finalmente esa participación fue del ochenta y ocho por ciento el horario que entrará en vigor el curso que viene será de nueve menos cuarto de la mañana a dos y cuarto de la tarde el delegado del Gobierno después de asistir a la reunión de seguimiento del grupo de trabajo que se encarga de estudiar definir medidas de incremento de la seguridad en la Nacional dos tres dos ha lamentado la siniestralidad en esta vía en el primer mes de dos mil diecinueve con tres fallecidos sin embargo José Ignacio Pérez reconoce que la medida puesta en marcha el año pasado de salida de camiones de la nacional a la autopista ha evitado más siniestro

Voz 13 06:06 pero sí que tenemos que trasladar a los ciudadanos es que las medidas adoptadas hasta ahora han sido unas medidas de enorme éxito y decir que el desviarlos camiones de la Nacional doscientos treinta y dos a la autopista bueno ha dado digamos una tranquilidad de conducción a los los transeúntes magnifican

Voz 0496 06:35 yo también les estamos contando que La Rioja registró una tasa de incidencia de la gripe de trescientos sesenta y cinco coma nueve casos por cien mil habitantes con intensidad media tendencia creciente por eso el sistema público de salud ha activado todos los niveles del plan de contingencias José Miguel la cita

Voz 0656 06:49 Nos hallamos en uno de los momentos como decía más altos de la incidencia de gripe y es nuestro deber poner en marcha todos los recursos que sistema sanitario tiene para garantizar la mejor atención a los usuarios para hacer frente al aumento de la demanda asistencial ya se han habilitado los recursos disponibles que como contemplados en el plan de contingencia

Voz 0496 07:07 además Salud recuerda que a pesar de que la campaña de vacunación finalizó el pasado mes de diciembre todavía los ciudadanos se pueden vacunar en su centro de salud ocho de la mañana ahí veintisiete minutos repasamos también a esta hora lo más destacado de los deportes Sergio Moreno

Voz 1906 07:20 la Unión Deportiva Logroñés como contábamos ayer en La Ventana de La Rioja ha cerrado la contratación de Borja García que llega desde Almendralejo donde ha defendido el último año y medio en la camiseta del Extremadura Borja García Sun central de Laredo que ya estuvo en Logroño hace dos temporadas estuvo en aquel partido en Villarreal por ejemplo cuando aquel equipo entrenado por Carlos Pouso eliminó al Villarreal B en la fase de ascenso a Segunda División desde entoces va de ascenso en ascenso a Segunda División en dos temporadas ascendido a Segunda con Lorca y con el Extremadura donde por fin parecía haber logrado la estabilidad en la categoría de plata del fútbol español sin embargo sufrió una lesión de peroné de la que se de la que parece ya recuperado vuelve a la Segunda División B para tener minutos y sentirse de nuevo importante como ya lo ha sido en las tres últimas campañas

Voz 14 08:05 bueno para mí es un reto para mí volver a un sitio en el que quiero oí siento de incumplir el objetivo del ascenso sería sería algo precioso yo voy para sumar para ayudar ahí para intentar y como techo conseguir el el objetivo cuanta más gente y más completan competencias han haya creo que el nivel del grupo aumenta o simplemente voy a sumar a ayudar ahí yo intentara conseguir el objetivo

Voz 1906 08:39 vuelve a Logroño porque así lo ha querido él porque no le faltaban ofertas la verdad sabe cómo se trabaja aquí y quiere volver a hacerlo

