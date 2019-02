Las noticias de Navarra, 10:03 (01/02/2019)

el Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a activar esta medianoche la alerta por el aumento del caudal del río Arga el desbordamiento ha obligado a cortar el tráfico en la carretera en Navarra treinta el acceso a Landaben además se ha cerrado el tráfico también de la zona del Camino de Caparrós o Club de Natación Camino Viejo de Burlada mientras la Policía Foral también ha cerrado la Navarra doscientos cuarenta y uno entre la carretera de las sacan a por inundaciones a su paso por Huarte Araquil mientras para la próxima semana ha convocado una nueva huelga de médicos después de la primera convocatoria de esta semana convocatoria que no podrán secundar los médicos residentes que denuncian presiones de salud para no realizar la Sara solas médico interna en la primera llamada de la SER

Voz 4

01:00

