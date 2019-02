Escucha las noticias de las 10:00 (01/02/2019)

Voz 5

01:57

ah bueno nosotros con todos los públicos nombrado años claros todos los países que que carecen abierta no aquí no soy son a que quemar tuviese debidamente reafirma la rogamos y le pedimos a Dios que aquí María derramamiento de sangre como te lo digo tenemos años donde han caído como vemos que no llamar a nosotros a tener fortaleza para poder rescatar lo democrático me hubiera perdido