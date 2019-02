No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 sí hay veces que le pasará ganará fuerza en realidad será más débil y eso justamente lo que pasa con nuestros núcleos cerebrales hace poco salía a cenar con diez personas ya al final de la cena tres de ellos sacaron sus teléfonos para dividir la cuente entre diez Chuck ahí estaba yo

Voz 2 00:14 viendo a través de mi teléfono inteligente un vídeo en el que un señor asiático me decía que me estaba convirtiendo idiota Gracia

Voz 1995 00:20 pues a mi teléfono inteligente

Voz 3 00:23 tu vine ustedes

Voz 1995 00:25 coches inteligentes casas inteligentes neveras inteligentes teléfonos inteligentes porque nadie habla de una sociedad inteligente no será que tanta inteligencia Nos está volviendo tontos Jaime García Cantero es el director de contenidos de retina nuestro pena obligación genio buenos días de están habló genera de no no en particular están en peligro nuestras capacidades y nuestros logros intelectuales

Voz 4 00:52 bueno yo creo que no hay nadie duda que es capaz de hacer con él yo creo que el tema matemático es obvio no lo es la división yo creo que es algo que les pasa a todos que no es capaz de hacer una división entre vive básica en perseguir pero yo sigo pensando y cuando digo este señor

Voz 5 01:06 el veo un poco a ese bibliotecario el no

Voz 4 01:09 de la Rosa ese señor mayor que todo lo que viene le parece de asusta muchísimo envenenado libros para que no leas no entonces yo creo que hay cierto viajó también en esto pero lo que definíamos que ser inteligente inteligente saber dividiría entre diez yo creo que que hay mucho debate hay mucho debate aquí a veces creo que que estas posiciones no de señores mayores diciendo que todo lo que viene más tontos y esas cosas

Voz 1 01:30 Cúcuta pues vamos a hacerlo lo vamos a hacer durante