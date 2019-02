Richard Blanco: "Maduro es consciente de que llega su final"

bueno por supuesto que bebe negarlo casualmente del presidente interino mi vecino vivimos escasamente a dos edificios que mimó conjunto residencial y a las horas del mediodía estaba todo un equipo completo de medios de comunicación que pudieron compartir con los vecinos lo que ocurrió minutos antes cuando un grupo de funcionario ingresaron al edificio donde habita actualmente el presidente imprime llegaron hasta el piso siete nombre es su residencia con armas largas grupo que con grupo que pertenece directamente a usted señor Nicolás Maduro que utilizan el poder para a encarcelar para incluso hasta al final a la no que a su único interés es un país democrático donde haya igualdad de oportunidades donde podamos utilizar tantos recursos que tenemos para debía al venezolano que hoy lamentablemente no la tengo

bueno dicte yo por supuesto saben en qué condiciones se encuentran hoy salimos bien que el pueblo de Venezuela está movilizada a la gente en la calle de manera espontánea pese a que todavía no tenemos alimentos en los supermercados que nos abastos cuando te ningún sistema deficiente más farmacias que muy está muriendo no tanto ya por la enfermedad existen lo medicamento negro y pronto médico quirúrgico para las operaciones cuando el dólar incluso se come a a a Ley inflación en Venezuela bueno simplemente especialmente ahora en la calle aires de libertad aires de cambio

Voz 1

04:27

bueno nosotros agradecemos con todo lo podía haber mandado años con los not o hay que que carecen abierta ahora el artículo doscientos treinta y tres de la Constitución el artículo doscientos treinta y tres establece que cuando haya sido el poder ya lo había decretado que me P de la República asume la responsabilidad y el propio presidente de la Asamblea o sea que aquí no sé si son a que no tuviese debidamente la ir rogamos y le pedimos a Dios que aquí María derramamiento de sangre como te lo digo tenemos años donde han caído como vemos hombres y mujeres que han manifestado pacíficamente con balas que han penetrado suman ya también en el asfalto votando una sangre que no llamar a nosotros a tener fortaleza para poder rescatar