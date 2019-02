buenos días la gripe ya se encuentra en fase epidémica en Extremadura en la actualidad hay en la región ciento cuarenta y seis casos por cien mil habitantes con lo que se supera el umbral marcado de noventa y cuatro casos por cien mil habitantes según el consejero de Sanidad Se han producido veintisiete casos grave por gripe durante esta campaña aunque por suerte no ha habido que lamentar ningún fallecido José María Vergel les ha pedido que se vacune a quienes presenten factores de riesgo

Voz 2

00:29

eso me hace seguir insistiendo en las medidas de prevención y esto me hace seguir insistiendo en que todavía quedan dosis de vacunas y que la gente que tenga factores de riesgo por favor se vacune para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado que el treinta y uno por ciento de los pacientes graves por gripe sólo el treinta y uno por ciento estaba vacunado sólo el treinta y uno por ciento y tenían factores de riesgo con lo cual llamó la atención que todavía tenemos dosis para que la gente pueda acercarse a su centros de salud y pueda administrarse la vacuna del virus de la gripe