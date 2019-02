equipo de campaña de Pepu Hernández niega que Hacienda investigara al precandidato por irregularidades relacionadas con la empresa que creó para pagar menos impuestos por sus conferencias escritos y trabajos de publicidad El Confidencial cuenta hoy que fue investigado y obligado a pagar cosa que el ex seleccionador hizo Sara serlo

Voz 1510

00:21

desde su equipo niegan que la Agencia Tributaria la abriera una investigación como cuenta el confidencial pero no no responden sobre Hacienda le obligó no a realizar una declaración paralela además este diario también insiste en que el entrenador adquirió una casa con la sociedad que montó el PSOE su portavoz Mar Espinar ayer dijo que eso era absolutamente falso